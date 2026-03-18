Nueva Zelanda ya no debutaría en Los Angeles y saldría de Estados Unidos para el mundial: esta es la razón

Nueva Zelanda tendría cambios en su preparación para el mundial en Estados Unidos, debido a una solicitud de Irán - crédito Clodagh Kilcoyne/REUTERS

La Copa Mundial de 2026 pasa por muchos problemas, debido a los recientes conflictos globales, situación de violencia en una de las sedes e incluso los viajes de algunos de los participantes en el Torneo de Repechaje, que es clasificatorio y cuenta con seis selecciones.

Nueva Zelanda sufriría modificaciones en su preparación para el debut, que se tiene planeado ante Irán en Los Angeles, pero lo ocurrido el 28 de febrero en el país asiático provocó toda una polémica en la FIFA, que tiene al certamen al borde de un escándalo por las declaraciones del gobierno de Estados Unidos.

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Por lo pronto, el equipo oceánico se alista para sus dos partidos amistosos frente a Finlandia y Chile, en territorio neozelandés, con la convocatoria lista y la esperanza de conseguir dos triunfos que afiancen al equipo de cara al campeonato del mundo en Norteamérica.

Se enreda el debut de Nueva Zelanda

El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que inició el 28 de febrero con los bombardeos a Teherán y otras ciudades del país asiático, significó un golpe para el mundial porque el cuadro islámico no tiene las garantías para su viaje a territorio norteamericano, tras declaraciones del presidente Donald Trump.

Debido a eso, Irán conversa con la FIFA para jugar todos sus encuentros en México, alegando que no siente confianza en la logística y seguridad para sus jugadores si viajan a Estados Unidos, sumado a los problemas para obtener la visa para sus jugadores, cuerpo técnico y delegación.

Irán buscaría que sus partidos del mundial se jueguen en México, para evitar problemas en Estados Unidos - crédito Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

“Dado que Trump ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos”, dijo Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, citado por CNN, añadiendo que “estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa del Mundo se celebren en México”.

De esta manera, el debut de Irán contra Nueva Zelanda no se daría en Los Angeles, en el SoFi Stadium, el 15 de junio, sino en alguna de las tres sedes en el país mexicano que son Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo que cambiaría bruscamente el calendario de la competencia.

El estadio BBVA de Monterrey es una de las sedes del Torneo de Repechaje y del Mundial 2026 - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Sin embargo, la agencia PA Media informó que la FIFA ya habría rechazado esa opción, debido a preocupaciones de seguridad por incidentes con otras potencias extranjeras, así que la participación del cuadro islámico quedó a la deriva.

Nueva Zelanda va por dos amistosos

Aprovechando la doble jornada FIFA de marzo, el equipo oceánico tendrá un par de compromisos importantes para terminar de probar a los jugadores que aspiran a llegar al mundial, pues en mayo debe presentar la lista oficial de 26 futbolistas y, posteriormente, dos encuentros más de preparación.

Darren Bazeley, técnico de Nueva Zelanda, llamó a 23 jugadores, entre los que destaca Lachlan Bayliss, debutante en el combinado mayor y que viene del conjunto sub-23 que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, lleva cinco goles con el Newcastle Jets de Australia y el entrenador dijo que “ha estado en gran forma durante los últimos meses, así que estoy contento de traerlo por primera vez”.

Nueva Zelanda fue una de las primeras selecciones en confirmar su clasificación al mundial 2026 - crédito DAVID ROWLAND / AFP

“Sabemos que la fecha límite para anunciar nuestra plantilla para la Copa Mundial de la FIFA se acerca cada vez más, así que nos complace poder brindar oportunidades a varios jugadores para que demuestren su valía, especialmente teniendo en cuenta que algunos titulares no estarán disponibles durante este periodo”, añadió.

Lista de convocados

Kosta Barbarouses

Lachlan Bayliss

Joe Bell

Tyler Bindon

Max Crocombe

Andre De Jong

Francis De Vries

Callan Elliot

Eli Just

Callum McCowatt

James McGarry

Ben Old

Alex Paulsen

Tim Payne

Jesse Randall

Logan Rogerson

Alex Rufer

Marko Stamenic

Finn Surman

Ryan Thomas

Bill Tuiloma

Ben Waine

Michael Woud