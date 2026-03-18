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Millonarios recupera a Falcao García, pero pierde a Sergio Mosquera: Fabián Bustos reveló detalles

El entrenador de los azules dio a conocer detalles sobre cuándo volverá a jugar el “Tigre”, además de la molestia del defensor central en el costado derecho

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Millonarios tiene novedades con Falcao
Millonarios tiene novedades con Falcao y Sergio Mosquera, de cara a las próximas fechas de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Millonarios volvió a superar a Atlético Nacional en 2026, ahora por la Liga BetPlay, con goleada 3-0 en El Campín y entró a la pelea por los playoffs, sumado a que le ha marcado seis tantos a los antioqueños en los dos compromisos.

Sumado a eso, hay buenas noticias con la recuperación de Falcao García, delantero que lleva un mes fuera de las canchas por lesión y el entrenador, Fabián Bustos, reveló que ya tiene fecha para sumar minutos, que será clave para el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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Por otro lado, existe preocupación por el defensor Sergio Mosquera, que sufrió una molestia en su costado derecho y fue necesario que saliera de la cancha, en camilla y quejándose mucho del dolor, a la espera de los exámenes médicos que indiquen la gravedad de su problema.

“Para esa fecha yo creería que va a estar”

A la alegría por el nuevo triunfo sobre los verdes, que de nuevo tuvo al técnico Diego Arias en medio de críticas por su gestión de la plantilla, se le sumó que el “Tigre” está muy cerca de retomar participación con los azules, pues su último encuentro fue el 14 de febrero.

En rueda de prensa, el técnico Fabián Bustos reveló que Falcao García estaría listo para jugar ante Once Caldas o Fortaleza, pues ya empezó a hacer prácticas en cancha y dependerá del departamento médico si lo libera para entrar en convocatoria o le da más días de recuperación.

Fabián Bustos, por ahora, no
Fabián Bustos, por ahora, no piensa en rotar la nómina de Millonarios para lo que queda de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

“Rada ya empezó a hacer trabajo de campo, eso nos pone muy contentos a todos. Va a depender un poco, ahora nos toca jugar sábado (21 de marzo) y luego el otro lunes (30 de marzo), ya para esa fecha yo creería que va a estar bien, si llega a estar para el sábado, bienvenido sea", dijo el argentino.

Sin embargo, Bustos dejó claro que no le gustaría acelerar la recuperación de Falcao, así que seguramente lo deje fuera de la lista de viajeros a Manizales, así se pondrá en forma para el encuentro del 31 de marzo, cuando deberá buscar otro triunfo para acercarse a la clasificación.

Falcao García lleva un gol
Falcao García lleva un gol en cinco partidos oficiales con Millonarios - crédito Colprensa

“Tampoco lo queremos apurar, porque no queremos retroceder, pero estamos muy conformes, haciendo un esfuerzo grande, trabajando todos los días, ayer y hoy ya hizo trabajo de campo con los profes, así que va todo muy bien”, añadió el entrenador de los embajadores.

“Esas lesiones son desgarros”

Pese a que Falcao ya está a nada de unirse a sus compañeros en el Ballet Azul, el equipo tendrá en el departamento médico a Sergio Mosquera, defensor que salió lesionado tras pelear un balón con Alfredo Morelos, cayendo al piso y sin poder levantarse, así que Edgar Elizalde ingresó como su reemplazo.

Fabián Bustos reveló que la lesión de Mosquera sería en los músculos del pecho, pero se confirmará con exámenes el 18 de marzo, para saber también el tiempo de recuperación, lo que es preocupante porque el 7 de abril inicia la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sergio Mosquera venía siendo una
Sergio Mosquera venía siendo una de las figuras de Millonarios en la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

El doctor me dijo que en el pectoral superior tiene una lesión, los doctores saben de estos temas palpando. Hay que hacer mañana (18 de marzo) la resonancia. Por lo general, esas lesiones son desgarros. Mañana, por la tarde, vamos a saber a ciencia cierta qué tanto es la gravedad”, afirmó el argentino.

Por lo pronto, el central es baja para el partido ante Once Caldas en Manizales, por la fecha 13 de la Liga BetPlay, pero recupera a David Mackalister Silva tras pagar su fecha de suspensión por expulsión.

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