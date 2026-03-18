La convicción de Gustavo Puerta para jugar con la Tricolor: “Voy a demostrar que merezco estar en la selección Colombia”

Gustavo Puerta es una de las figuras del Racing de Santander, en la segunda división de España - crédito @realracingclub / X

El sueño de niño de jugar el Mundial con la selección Colombia impulsa a Gustavo Puerta, mediocampista vallecaucano del Racing de Santander, que ha expresado públicamente su deseo de estar en la Copa del Mundo 2026 y ha enviado un mensaje directo al seleccionador Néstor Lorenzo.

Puerta le envió un mensaje al entrenador de la Tricolor, esperando que sea respondido con la convocatoria no solo para los amistosos frente a Francia y Croacia en marzo, sino para quedar en la lista de 26 deportistas que disputarán el torneo de la FIFA, cuyos rivales en fase de grupos son Uzbekistán, Portugal y uno de los ganadores del Torneo de Repechaje.

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De otro lado, el combinado nacional sí tendría planes para que Falcao García sea otro de los jugadores que vaya al mundial, aunque no sería de la manera como los aficionados esperan, pues el futbolista de 40 años no sumaría minutos y su labor sería otra.

“Espero poder estar convocado en esos amistosos”

Gustavo Puerta declaró en rueda de prensa que competir en el Mundial es un sueño de infancia e indicó que aprovechará los partidos amistosos venideros para demostrar su nivel y convencer al cuerpo técnico de la Selección Colombia de que merece un lugar entre los 26 convocados al máximo torneo de fútbol. El joven considera que cada oportunidad cuenta para posicionarse entre los elegidos.

En el Racing de Santander, Puerta atraviesa un destacado periodo deportivo. El jugador de 22 años explicó que la competición en la Segunda División de España es exigente y que cada partido representa un reto importante: “Esta liga es demasiado complicada, todos los rivales te ponen en apuros y el Racing debe afrontar cada partido como si fuese el último”.

Gustavo Puerta ha crecido mucho en el fútbol español y ahora espera jugar en otro equipo importante de Europa para 2026 - crédito Real Racing Club

Actualmente, el club lidera la clasificación con 59 puntos y acumula cuatro victorias consecutivas, manteniendo una diferencia de 7 puntos sobre su perseguidor, Deportivo La Coruña, a falta de 12 jornadas para el cierre de la temporada. Puerta también resaltó el apoyo del público: “Me hablaron mucho de la afición, pero vivirlo es aún más lindo. Son el jugador número 12 y lo demuestran cada fin de semana”.

Con la mira puesta en la Selección Colombia, Puerta espera consolidarse y cumplir su anhelo de debutar en el Mundial de 2026. El mediocentro confía en ser convocado para los próximos encuentros amistosos frente a Croacia y Francia, considerados esenciales para demostrar su preparación ante el seleccionador Néstor Lorenzo.

“Es una ilusión, es un sueño de niño jugar un Mundial, pero todavía queda mucho. Hay que seguir en el día a día, espero poder estar convocado en esos amistosos, poder hacer unos excelentes partidos y seguirme ganando el lugar en esos últimos 26 que irán al Mundial”, finalizó.

Gustavo Puerta le marcó gol a Nueva Zelanda en noviembre de 2025, cuando demostró que puede aportar mucho a la Tricolor - crédito AFP

El papel de Falcao García en la selección para el Mundial 2026

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol y Difútbol han explorado la posibilidad de que Radamel Falcao García forme parte de la delegación para el Mundial, no como jugador inscrito, sino en un “rol de acompañamiento emocional y representación institucional”, similar al que desempeñó Sergio Agüero en Argentina durante 2022. Así lo detalló el periodista Javier Hernández Bonnet, en el programa Jugada Maestra de la plataforma Ditu.

Falcao García volvería a la selección Colombia después de tres años de ausencia, pero no como jugador, sino como miembro de la delegación de la Tricolor - crédito Millonarios FC

Según el comunicador, el cuerpo técnico decidirá si Falcao colabora como referente en el campo o si se desempeña como ‘canciller’ o relacionista del grupo. La propuesta busca que el delantero acompañe y motive a la selección, coincidiendo con un periodo en el que, debido a una lesión muscular leve, lleva más de un mes de inactividad, según informó el cuerpo médico de su club actual.