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Álvaro Montero recibe la “bendición” de un ídolo de Vélez: “Está tapando bien el colombiano”

Las actuaciones del portero guajiro lo colocan como una de las figuras de la temporada en el cuadro argentino, cuyo buen momento le ayuda para llegar a la Tricolor

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Álvaro Montero se ha convertido
Álvaro Montero se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Vélez Sarsfield en 2026, gracias a sus atajadas - crédito Vélez Sarsfield

El buen presente de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield ha generado elogios de figuras históricas del club y avivó el análisis sobre quién debe asumir la portería del club, que en 2025 tuvo a Tomás Marchiori y dejó sin minutos al guajiro, quien le apunta a la selección Colombia.

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El guardameta acumula diez partidos jugados, cinco goles recibidos y cinco vallas invictas, cifras que lo han puesto en el centro de la conversación sobre su impacto en el equipo, que es líder de la zona A del Torneo Apertura y sueña con salir campeón a mitad de año.

Elogios a Montero

José Luis Chilavert, referente indiscutido de Vélez Sarsfield en los años 90, destacó el rendimiento del colombiano en el fútbol local. “En líneas generales, los arqueros en Argentina están bien. Ahora, el guardameta de Vélez, está tapando bien el colombiano, Montero”, afirmó el exarquero, cuyas palabras suelen pesar en el ambiente del club.

José Luis Chilavert es considerado
José Luis Chilavert es considerado uno de los mejores porteros en la historia del fútbol sudamericano - crédito Foto Baires

Además, recalcó la tradición argentina en la formación de porteros de alto nivel: “Argentina siempre se caracterizó por tener buenos arqueros”, subrayó en declaraciones al periodista Joan Protzmann, sobre el papel de los arqueros en el fútbol argentino.

Cabe recordar que Chilavert es uno de los mejores porteros extranjeros en la liga de ese país, no solo por sus atajadas, sino por ser experto en los cobros de tiro libre, un detalle que lo hizo famoso a nivel mundial y dejando huella en el cuadro de Liniers.

Diferencias entre Montero y Marchiori

El arribo de Álvaro Montero al puesto titular desplazó a Tomás Marchiori, futbolista querido por la afición de Vélez. Según el periodista especializado Martin Etcheverry, en charla con Gol Caracol: “Fue algo complicado o no se tomó tan bien, porque nosotros sabemos que Marchiori es un referente, casi un ídolo en Vélez por todo lo que ganó y la importancia que tuvo en esos títulos. El hecho de que el arquero haya perdido el puesto en la pretemporada, y no por un error puntual en algún partido, hizo que la inclusión de Montero como titular generara polémica”.

Con el paso de los partidos, Montero comenzó a consolidarse en el arco y exhibió cualidades diferentes a las de Marchiori: “Es un gran arquero bajo los tres palos, pero siempre tiene alguna que otra dificultad al salir a cortar centros. Quizás es un arquero que suele quedarse más parado sobre la raya del arco, sobre la línea de gol y, en ese sentido, Montero tiene una capacidad para salir, para romper, para quedarse con la pelota y para adueñarse de esas situaciones de ataque del rival”.

Tomas Marchiori perdió el puesto
Tomas Marchiori perdió el puesto con Álvaro Montero en Vélez Sarsfield para 2026 - crédito Cristina Sille/REUTERS

Incluso señaló una ventaja para el colombiano: “Tiene una presencia en el área que, por ahí, Marchiori no tiene. Por eso, más que nada por las salidas en los centros, el arquero colombiano termina teniendo una leve ventaja por encima de Marchiori”.

La competencia interna y la exigencia histórica del club añaden presión sobre quienes defienden el arco. Etcheverry resumió: “Vélez es un club grande, que ha ganado mucho en el fútbol argentino. Es complicado, si no tenés títulos o si no ganás nada, poder ingresar en el corazón de la gente. Así que lo de Montero va a estar pura y exclusivamente ligado a cómo le vaya a Vélez en este campeonato, cómo le vaya en este semestre o en este año. Esa es la realidad”.

Proyección de Montero hacia la Selección Colombia

El nivel mostrado por Montero ha llevado a expertos a debatir sobre su proyección internacional y el largo recorrido de arqueros colombianos en el fútbol argentino. Etcheverry recordó que “el último arquero que estuvo a la altura o que realmente rindió en su club fue Óscar Córdoba en Boca Juniors. Después, quizás Faryd Mondragón, que es más o menos de la misma época, pero un poquito anterior. Córdoba fue el único arquero que se destacó de verdad en el fútbol argentino. Ojalá que Montero pueda conseguir, aunque sea, la mitad de lo que ganó Óscar en Boca”.

Álvaro Montero ha sido uno
Álvaro Montero ha sido uno de los jugadores más habituales en las convocatorias de la selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Sobre la posibilidad de ver al guajiro con la camiseta de la selección Colombia, el periodista fue contundente: “A este nivel, no tengo ninguna duda de que Montero puede ser titular en el Mundial. Ya de por sí no tengo reparo en decir que va a ir, que va a viajar a la próxima cita máxima del fútbol, y estoy seguro de que tranquilamente puede pelear el puesto en el arco”.

“Realmente es figura en un grande del fútbol argentino, en una liga complicada y donde está dando la talla, que está a la altura. Suma varias vallas invictas y demuestra solidez, porque muchas veces ha tenido que participar y ser el salvador de Vélez. Así que, sin duda, tiene la posibilidad y la capacidad de vestir la número uno de Colombia”, finalizó.

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