Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez en Champions con el Sporting de Lisboa: le espera un duro partido

Luis Javier Suárez fue uno de los protagonistas del Sporting Lisboa, que está en cuartos de la Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Sporting Lisboa logró la hazaña en los octavos de final en la Champions League, luego de revertir un marcador de 3-0 en contra del Bodo/Glimt, que sufrió en Portugal y perdió por goleada de 5-0 en el tiempo extra, siendo uno de los encuentros más sorpresivos en esa instancia.

El equipo de Luis Javier Suárez ya sabe la fecha para volver a jugar por la Liga de Campeones, en la que sueña con llegar lejos y conseguir el título europeo, que sería el segundo trofeo internacional en su historia porque el primero fue la Recopa Uefa de 1964.

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De otro lado, el colombiano se consolida como uno de los jugadores más importantes del equipo portugués, en su primera temporada y también con la opción de ganar la Primeira Liga, que pelea con el Porto en la tabla de posiciones y convirtiendo la temporada en una de las mejores en los últimos años.

Fecha para el próximo partido de Sporting

El conjunto portugués fue el primer equipo en meterse a los cuartos de final, en un encuentro en el que se esforzó mucho para conseguir, como primera medida, el empate en el marcador global y luego, en el tiempo extra, definir la serie para dejarla con 5-3 en la pizarra.

Sporting Lisboa volverá a jugar entre el 7 y 8 de abril, por la ida de la siguiente fase del torneo, esperando que consiga una nueva victoria que los ponga a soñar con las semifinales y se convertiría en su mejor presentación en el certamen europeo, pues lo más lejos fue cuartos.

Sporting de Lisboa iguala su mejor campaña en una Champions League, llegando a cuartos de final - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El calendario de la Uefa estableció que los dos compromisos de las cuatro llaves en esa fase, se realizarán en abril, a inicios y mitad del mes, además de que esos encuentros se disputarán en martes o miércoles, para separarse de los otros duelos de la Europa League y Conference League.

Luis Javier Suárez será una de las figuras del Sporting en cuartos, pues lleva cinco goles y dos asistencias en 10 encuentros disputados, ocho de ellos en condición de titular y en un gran momento porque también es goleador de la Primeira Liga y pieza clave de la selección Colombia.

Luis Javier Suárez llegó a cinco goles en la Champions League con Sporting de Lisboa - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Casualmente, el cuadro de Lisboa ha sido el único que revirtió una goleada en contra en los octavos de la Champions por ahora, ya que Chelsea y Manchester City les costó mucho revertir sus respectivos marcadores frente al PSG y Real Madrid, mientras que Atalanta jugará el 18 de marzo ante Bayern Múnich para darle vuelta al 6-1 de la ida.

Otro gol de Suárez

El delantero colombiano no podía faltar en la goleada del Sporting de Lisboa en el estadio Jose Alvalade de Lisboa, donde el local necesitaba un milagro para eliminar a una de las sorpresas del certamen como el Bodo/Glimt, que parecía no tener techo en su campaña europea.

Luis Javier Suárez anotó el tercer gol del encuentro, el que le dio el empate en el marcador global y mandó el compromiso al tiempo extra, con un cobro de penal que revivió la esperanza para los portugueses y le dio un golpe casi mortal a los noruegos, que solo aguantaron unos minutos más en la etapa suplementaria.

Todo se dio por una mano de Fredrik Bjørkan en el área, al minuto 75, el juez revisó la acción en el VAR y luego señaló el punto blanco en el área, el cafetero tomó el esférico y disparó hacia el palo derecho del portero Nikita Haikin, levantando a los aficionados de sus sillas en el escenario de Lisboa.