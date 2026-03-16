Analista arbitral en Alemania aseguró que Luis Díaz debió haber sido expulsado minutos antes en el último partido del Bayern Múnich

Luis Díaz jugó 84 minutos, hasta que fue expulsado por el juez central por simular un penalti - crédito REUTERS/Thilo Schmuelgen

La jugada más comentada del más reciente partido del Bayern Múnich tiene como protagonista al colombiano Luis Díaz tras ser expulsado en una polémica acción. La controversia surge porque, tras revisar las imágenes televisivas, tanto el árbitro Christian Dingert como el presidente de la comisión de árbitros de Alemania, Knut Kircher, reconocieron públicamente errores en la apreciación que llevó a la segunda amarilla.

No obstante, el club enfrenta dificultades, ya que, según la posición oficial del vocero arbitral Alex Feuerherdt, este tipo de sanciones suelen considerarse definitivas a menos que existan equivocaciones graves como la confusión de jugadores.

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En los minutos finales del encuentro disputado en Leverkusen, Dingert mostró a Díaz la segunda tarjeta amarilla en la jugada del minuto 84 tras interpretar que simuló una falta dentro del área. Dicha acción fue clave para el desenlace del partido, que terminó igualado 1-1.

El propio colegiado revisó posteriormente la incidencia y expresó su desacuerdo con la severidad de su decisión: “Ahora que veo las imágenes, no fue penalti, pero la roja fue muy severa. Ahora no la sacaría”, declaró en rueda de prensa.

Por su parte, Kircher que “la segunda tarjeta amarilla para Díaz fue, lamentablemente, incorrecta, aunque desde el punto de vista del árbitro parecía una simulación”, y subrayó que Dingert “admitió correctamente su error de apreciación”.

La interpretación de la jugada no fue unánime. El especialista arbitral de Bild, Manuel Gräfe, sostuvo que “sí existió contacto, pero fue provocado por el mismo Díaz, quien buscó generar la falta estirando la pierna hacia el portero, que permanecía inmóvil con las manos en alto”.

Gräfe afirmó que “quien intenta provocar un penalti sin que haya falta activa busca engañar al árbitro”, y consideró que “si antes ya había tenido fortuna de solo recibir una amarilla, debe aceptar la segunda. Para mí la tarjeta roja fue comprensible”.

Previamente, en el minuto 74, Díaz estuvo involucrado en otra jugada polémica al disputar un balón con la pierna en alto, golpeando con la suela en la cabeza al jugador de Leverkusen, Aleix García. Gräfe fue enfático: “Si quieres jugar el balón a dos metros de altura y terminas golpeando de frente al rival con los tacos, eso es tarjeta roja. Díaz tuvo mucha suerte de no ser expulsado en ese momento. Eso supone un riesgo para la salud del adversario”.