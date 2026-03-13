Torino dejaría colgado a Duván Zapata para la próxima temporada: se quedaría sin equipo

Duván Zapata llegó a Torino en 2023, proveniente del Atalanta y tuvo buenas campañas con el conjunto de Turín en Italia - crédito Massimo Pinca/REUTERS

Duván Zapata es uno de los delanteros que más tiempo ha estado en Italia, pasando por clubes como Udinese, Napoli, Sampdoria, Atalanta y Torino y consolidándose como un jugador de mucho nivel, goleador y con experiencia en el combinado nacional.

Sin embargo, el cuadro de Turín lo dejaría sin empleo al final de la temporada en 2026, debido a factores que jugaron en contra del atacante y todo quedaría en manos de los directivos, quienes usarían una cláusula en su vínculo para decidir el futuro del deportista de 34 años.

¿Qué pasará con Duván Zapata?

El futuro profesional de Duván Zapata en el Torino FC es incierto tras una temporada con bajo impacto. El club italiano analiza la opción de activar una cláusula de rescisión anticipada del contrato del delantero colombiano, motivado por su rendimiento posterior a una grave lesión, informó .

Torino FC evalúa rescindir el contrato de Zapata antes de junio de 2027. La decisión surge tras su baja influencia en el equipo desde que regresó a las canchas, lo que ha reducido su protagonismo como capitán y referente ofensivo, que lo hizo figura entre 2023 y 2025.

Zapata, de 34 años, fue respaldado por la directiva del Torino FC durante su recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior en octubre de 2024. El club extendió su contrato hasta junio de 2027, confiando en su liderazgo y experiencia, pero tras disputar 22 partidos en la última temporada, sus registros no alcanzaron las expectativas establecidas.

Salida rápida para Torino

Durante la renovación contractual en abril de 2025, el club italiano incorporó la posibilidad de rescisión anticipada unilateral a partir de mayo. Si Torino activa esta cláusula, deberá abonar aproximadamente un millón de euros netos al delantero como indemnización.

El ahorro potencial para el club se acerca a tres millones de euros en concepto de salarios por la última temporada. Este alivio financiero resulta relevante para la administración, que prioriza optimizar su presupuesto sin comprometer la estabilidad.

La decisión final se prevé para mayo de 2025, periodo clave para Torino, que también busca asegurar su permanencia en la Serie A. Las próximas semanas serán decisivas respecto a la continuidad del delantero y su proyección profesional.

Opciones y limitaciones para el futuro de Duván Zapata

El mercado de fichajes ofrece alternativas limitadas para el atacante colombiano. El pasado invierno de diciembre de 2025 y enero de 2026, el Beşiktaş JK de Turquía mostró interés, pero ninguna negociación prosperó y el jugador se quedó en la Serie A por unos meses más, aunque ahora sufriendo por la incertidumbre de su futuro.

Una transferencia a Sudamérica se considera improbable, dada la brecha salarial respecto a los estándares del fútbol colombiano. Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, aseguró a Caracol Radio en diciembre de 2025 que ningún club en Colombia cuenta con la capacidad financiera para abordar el fichaje del delantero.

La evolución del escenario dependerá de la dinámica del mercado europeo y del posible interés en la experiencia y condiciones contractuales de Duván Zapata por parte de otros equipos, uno de ellos son los escarlatas, por su pasado con el club entre 2008 y 2011, antes de ser vendido a Estudiantes de La Plata.

La situación contractual y las exigencias económicas limitan las opciones inmediatas de Zapata para encontrar un nuevo destino profesional. Aunque mantiene reconocimiento en el fútbol colombiano, las condiciones salariales actuales de Duván Zapata hacen inviable su retorno a los clubes de su país, lo que refuerza la complejidad de su presente deportivo.