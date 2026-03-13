Deportes

Torino dejaría colgado a Duván Zapata para la próxima temporada: se quedaría sin equipo

Debido a la falta de continuidad y las lesiones, el delantero colombiano pende de un hilo con el cuadro italiano, con el que completará tres años de contrato

Guardar
Duván Zapata llegó a Torino
Duván Zapata llegó a Torino en 2023, proveniente del Atalanta y tuvo buenas campañas con el conjunto de Turín en Italia - crédito Massimo Pinca/REUTERS

Duván Zapata es uno de los delanteros que más tiempo ha estado en Italia, pasando por clubes como Udinese, Napoli, Sampdoria, Atalanta y Torino y consolidándose como un jugador de mucho nivel, goleador y con experiencia en el combinado nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, el cuadro de Turín lo dejaría sin empleo al final de la temporada en 2026, debido a factores que jugaron en contra del atacante y todo quedaría en manos de los directivos, quienes usarían una cláusula en su vínculo para decidir el futuro del deportista de 34 años.

¿Qué pasará con Duván Zapata?

El futuro profesional de Duván Zapata en el Torino FC es incierto tras una temporada con bajo impacto. El club italiano analiza la opción de activar una cláusula de rescisión anticipada del contrato del delantero colombiano, motivado por su rendimiento posterior a una grave lesión, informó .

Torino FC evalúa rescindir el contrato de Zapata antes de junio de 2027. La decisión surge tras su baja influencia en el equipo desde que regresó a las canchas, lo que ha reducido su protagonismo como capitán y referente ofensivo, que lo hizo figura entre 2023 y 2025.

Duván Zapata le diría adiós
Duván Zapata le diría adiós a Torino porque los directivos activarían la cláusula de salida en junio de 2026 - crédito Claudia Greco/REUTERS

Zapata, de 34 años, fue respaldado por la directiva del Torino FC durante su recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior en octubre de 2024. El club extendió su contrato hasta junio de 2027, confiando en su liderazgo y experiencia, pero tras disputar 22 partidos en la última temporada, sus registros no alcanzaron las expectativas establecidas.

Salida rápida para Torino

Durante la renovación contractual en abril de 2025, el club italiano incorporó la posibilidad de rescisión anticipada unilateral a partir de mayo. Si Torino activa esta cláusula, deberá abonar aproximadamente un millón de euros netos al delantero como indemnización.

El ahorro potencial para el club se acerca a tres millones de euros en concepto de salarios por la última temporada. Este alivio financiero resulta relevante para la administración, que prioriza optimizar su presupuesto sin comprometer la estabilidad.

Las lesiones también afectaron seriamente
Las lesiones también afectaron seriamente a Duván Zapata con el Torino, de ahí que se quedaría sin equipo para 2026 - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

La decisión final se prevé para mayo de 2025, periodo clave para Torino, que también busca asegurar su permanencia en la Serie A. Las próximas semanas serán decisivas respecto a la continuidad del delantero y su proyección profesional.

Opciones y limitaciones para el futuro de Duván Zapata

El mercado de fichajes ofrece alternativas limitadas para el atacante colombiano. El pasado invierno de diciembre de 2025 y enero de 2026, el Beşiktaş JK de Turquía mostró interés, pero ninguna negociación prosperó y el jugador se quedó en la Serie A por unos meses más, aunque ahora sufriendo por la incertidumbre de su futuro.

Una transferencia a Sudamérica se considera improbable, dada la brecha salarial respecto a los estándares del fútbol colombiano. Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, aseguró a Caracol Radio en diciembre de 2025 que ningún club en Colombia cuenta con la capacidad financiera para abordar el fichaje del delantero.

Duván Zapata visitó al América
Duván Zapata visitó al América en su sede deportiva, saludó a los jugadores y cuerpo técnico, pero sin negociar fichaje - crédito América de Cali

La evolución del escenario dependerá de la dinámica del mercado europeo y del posible interés en la experiencia y condiciones contractuales de Duván Zapata por parte de otros equipos, uno de ellos son los escarlatas, por su pasado con el club entre 2008 y 2011, antes de ser vendido a Estudiantes de La Plata.

La situación contractual y las exigencias económicas limitan las opciones inmediatas de Zapata para encontrar un nuevo destino profesional. Aunque mantiene reconocimiento en el fútbol colombiano, las condiciones salariales actuales de Duván Zapata hacen inviable su retorno a los clubes de su país, lo que refuerza la complejidad de su presente deportivo.

Temas Relacionados

Duván ZapataTorino FCDuván Zapata TorinoSerie AItaliaColombia-Deportes

Más Noticias

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

El piloto colombiano dio su concepto sobre las reacciones negativas de los aficionados y pilotos luego de la primera carrera en Australia

Juan Pablo Montoya atacó con

Luis Díaz sumó récord individual en la Champions League: Atalanta fue su víctima

Aunque el atacante colombiano del Bayern Múnich no convirtió en la goleada al equipo de Bérgamo en la ida de los octavos de final, si tuvo a la defensa de cabeza durante todo el compromiso

Luis Díaz sumó récord individual

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo

El entrenador viene del Remo de Brasil, de donde se fue por malos resultados y en los últimos años no ha vuelto a tener éxito en los banquillos

Juan Carlos Osorio volvería a

Selección Colombia femenina pierde a una de sus figuras para la Liga de Naciones Conmebol: esto se sabe sobre Mayra Ramírez

La atacante del Chelsea se estaba recuperando de una lesión en Inglaterra, pero su entrenador entregó malas noticias y la jugadora seguirá alejada del combinado nacional

Selección Colombia femenina pierde a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron cuerpo de líder social

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

ENTRETENIMIENTO

Koral Costa habló sobre el

Koral Costa habló sobre el debut de Omar Murillo en OnlyFans y sorprendió con una revelación sobre su pasado en pareja: “No me importa”

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su fe y contó cómo fue su experiencia en un retiro espiritual: “Un reencuentro con Dios”

La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

Piso 21 abre un ciclo como trío y presenta nuevo LP: “Queremos tener una de las carreras más longevas como grupo a nivel Latinoamérica”

Deportes

Juan Pablo Montoya atacó con

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Luis Díaz sumó récord individual en la Champions League: Atalanta fue su víctima

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo

Selección Colombia femenina pierde a una de sus figuras para la Liga de Naciones Conmebol: esto se sabe sobre Mayra Ramírez