La clasificación del Deportes Tolima a la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó con fuerte pelea: así fue la bronca

El equipo dirigido por Lucas González jugará la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América, tras una victoria clave ante el cuadro chileno

El partido que terminó con
El partido que terminó con la victoria del cuadro Pijao, estuvo marcado por una polémica pelea entre ambos jugadores del equipo colombiano y el cuadro chileno-crédito ESPN Colombia

El 11 de marzo de 2026, Deportes Tolima confirmó su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer por 2-0 al O’Higgins de Chile en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

Los goles de Junior Hernández al minuto 38 en la primera mitad, y de Juan Pablo “Tatay” Torres al 87, permitieron que el equipo de Lucas González además de recibir un premio de 600.000 dólares, puedan compartir ante los mejores equipos de Sudamérica.

Pero la alegría del equipo Pijao se vio empañada el 11 de marzo de 2026, después de finalizar el partido por una pelea entre los jugadores de ambos equipos en el estadio Manuel Murillo Toro.

Los jugadores del O’Higgins enfrentaron a los futbolistas del Deportes Tolima, que estaban celebrando el paso a la siguiente ronda, lo que generó un tumulto y molestias entre ellos en el campo de juego.

En las imágenes de la transmisión, se observa al volante del Deportes Tolima, Sebastián Guzmán, intentar calmar la situación, diciéndole a sus compañeros que se alejen, pero el tema se agranda al momento de ver al defensor argentino Miguel Brizuela, molesto, intentando buscar a los jugadores del rival para enfrentarlos.

La situación se agravó al momento de ver al técnico del Tolima, Lucas González, siendo separado por Luis Marquínez, portero suplente, tras la pelea, situación que los jugadores del cuadro chileno aprovecharon para buscar al entrenador.

González, tuvo que salir en medio de la defensa humana de sus jugadores, y después saluda al árbitro Anderson Daronco, y al final de la transmisión se ve al extécnico del América de Cali mostrándose sorprendido por lo ocurrido, y pidiendo explicaciones del porqué lo iban a agredir los jugadores del equipo rival.

El motivo de la molestia de Lucas González y la situación que provocó la pelea entre los jugadores del Tolima y O’Higgins

Una fanática del cuadro Pijao mostró uno de los momentos que pudo provocar la molestia del técnico bogotano ante los chilenos-crédito @danielaromeroah/X

El 11 de marzo de 2026, se conoció a través de la usuaria Daniela Romero en X, e hincha del Deportes Tolima uno de los vídeos en exclusiva de lo que pudo provocar la pelea entre los jugadores del equipo colombiano y el conjunto chileno.

Tras la victoria de Deportes Tolima sobre O’Higgins por la Copa Libertadores, el 12 de marzo de 2026, el video muestra el momento en que un integrante del cuerpo técnico del club chileno le propinó un puñetazo en el estómago al entrenador Lucas González durante la celebración en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. La agresión desencadenó una serie de enfrentamientos en el campo y derivó en la expulsión de González, y se perderá el primer partido de su equipo en la fase de grupos, una sanción que podría afectar el inicio de la campaña internacional del club Vinotinto.

El golpe, ocurrido alrededor del segundo 30 del video, intensificó la tensión y provocó la intervención inmediata de futbolistas y otros integrantes de ambos equipos, quienes lograron frenar la escalada del enfrentamiento. La situación fue observada de cerca por el árbitro, lo que generó reportes posteriores sobre las consecuencias disciplinarias del altercado.

La periodista Pilar Velásquez detalló a detalle la agresión hacia Lucas González

Este fue el momento cuando la periodista de Win Sports detalló el golpe que un integrante del cuerpo técnico de O'Higgins le -crédito @pilarvelasquezv/X

El 11 de marzo de 2026, la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez publicó en su cuenta de X el momento cuando Lucas González fue agredido, y entregó detalles sobre el puño que recibe el técnico del Tolima por parte de un integrante del O’Higgins de Chile, dando detalles de lo ocurrido después de finalizado el partido en el estadio Manuel Murillo Toro.

"El de gorra y pelo largo, le pega en el estómago a Lucas González. En el video que cito, el de Daniela, se ve al segundo 30 el golpe", explicó.

Este fue el momento cuando
Este fue el momento cuando la periodista explica lo ocurrido-crédito @pilarvelasquezv/X

Tolima se hizo fuerte en Ibagué y estará en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores

Deportes Tolima logró el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores al imponerse por 2-0 a O’Higgins en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, invirtiendo la desventaja del duelo de ida y cerrando la serie con un marcador global de 2-1.

Con el segundo gol del local, anotado por al minuto 87 Juan Pablo Torres tras un contragolpe y asistencia de Jersson González, el Pijao selló la remontada en los minutos finales. O’Higgins, que había ganado 1-0 en Chile, fue eliminado y disputará la Copa Sudamericana.

El partido se definió durante una intensa segunda parte, donde Tolima defendió la ventaja con todo su plantel durante el tiempo añadido, resistiendo la presión de los chilenos que buscaron el empate global hasta el último minuto. Junior Hernández abrió el marcador al 38 de partido, y permitió igualar la serie antes del tanto definitivo de Torres.

Así va la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

10 de marzo de 2026

Botafogo (Brasil) 0-1 Barcelona Sporting Club (Ecuador)

  • Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro
  • Goles: Milton Celiz al minuto 8 para Barcelona SC, y pasar a la fase de grupos por un global de 2-1
  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • VAR: Juan Lara (Chile)

11 de marzo de 2026

Sporting Cristal (Perú) 1-2 Carabobo FC (Venezuela)

  • Estadio: Alejandro Villanueva de Lima
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Global: 2-2 con el doblete de e Edson Castillo al minuto 4 y 29 de partido para Carabobo. Descontó Maxloren Castro al minuto 50 para Sporting Cristal para llevar la definición a los tiros del punto penal. En los penales, Franyer Oliveros falló su cobro en Carabobo y el defensor brasileño Cristiano le dio el paso a la fase de grupos al equipo peruano-
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Árbitro:  Gustavo Tejera (Uruguay)
  • VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

Deportes Tolima (Colombia) 2-0 O’Higgins (Chile)

  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Global: 2-1 a favor del cuadro colombiano con los goles de Jersson González al minuto 37 y de Juan Pablo Torres al minuto 87
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
  • Árbitro:  Gustavo Tejera (Uruguay)
  • VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

12 de marzo de 2026

Independiente Medellín (Colombia) vs. Juventud (Uruguay)

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Global: 1- 1 con los goles de Enzo Larrosa para Medellín y de Bruno Larregui para Juventud
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
  • VAR: Ulises Mereles (Paraguay)

