Deportes

Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Guardar
Juventud empató 1-1 con el
Juventud empató 1-1 con el Independiente Medellín, por la tercera fase previa de la Copa Sudamericana - crédito Club Atlético Juventud

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y el Club Atlético Juventud de Uruguay, enfrentamiento que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 7:30 p. m.

El partido de ida terminó en empate 1-1 y aquí podra seguir todas las incidencias del compromiso que otorga un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

17:59 hsHoy

Convocatoria de Independiente Medellín para el partido de Copa Libertadores contra Juventud de las Piedras

  • 01. Salvador Ichazo
  • 25. Éder Chaux
  • 04. Kevin Mantilla
  • 33. Daniel Londoño
  • 02. Léyser Chaverra
  • 24. José Ortíz
  • 05. Luis Escorcia
  • 26. Esneyder Mena
  • 18. Frank Fabra
  • 06. Didier Moreno
  • 13. Francisco Chaverra
  • 88. Juan Viveros
  • 14. Baldomero Perlaza
  • 08. Alexis Serna
  • 16. Halam Loboa
  • 31. Diego Moreno
  • 23. Malcom Palacios
  • 17. Géronimo Mancilla
  • 30. Hayen Palacios
  • 20. John Montaño
  • 15. Luis Maturana
  • 09. Enzo Larrosa
  • 19. Francisco Fydrisweski
16:36 hsHoy

La millonada que ha ganado Independiente Medellín en la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín avanzó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026 tras empatar sin goles ante Liverpool de Uruguay en el estadio Atanasio Girardot, consiguiendo de ese modo no solo la continuidad en el torneo internacional, sino también un premio económico de USD 600.000 entregado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Independiente Medellín puede asegurar un pago de USD 3 millones por acceder a la fase de grupos, cifra que la Conmebol otorga a cada uno de los 32 equipos que participan en la ronda principal del certamen.

15:15 hsHoy

Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver el partido decisivo del Poderoso en la Copa Libertadores

El rojo paisa quiere estar entre los 32 mejores equipos de América para la edición del 2026

El cuadro rojo de Antioquia
El cuadro rojo de Antioquia quiere estar en la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente-crédito @Libertadores/X

La definición de los grupos que estarán en el sorteo de la Copa Libertadores de América, el 19 de marzo de 2026 en Luque, Paraguay, ya comienza a tomar forma.

Leer la nota completa
13:56 hsHoy

Así fue el partido de ida entre Medellín y Juventud en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

El Juventud igualó 1-1 ante Independiente Medellín en el Gran Parque Central de Montevideo, en la ida de la tercera ronda clasificatoria de la CONMEBOL Libertadores, según reportó ESPN. El empate se selló en el minuto 75, cuando Bruno Larregui logró batir a Ichazo con un potente remate dentro del área.

Durante la segunda mitad, el conjunto uruguayo mostró mayor iniciativa. Primero, Larregui envió el balón al poste y luego Agustín Alaniz probó suerte con un disparo. Malcom Palacios, del Medellín, estuvo cerca de marcar en propia puerta antes del gol local.

El marcador se había abierto en la primera parte. DIM presionó, y tras un remate de Fydriszewski, el rebote dejado por el arquero Sosa fue aprovechado por Larrosa, quien convirtió el primer gol del encuentro. Más adelante, el local casi consigue la victoria con un disparo de Mimbacas que impactó en el poste. En la recta final, Chaverra tuvo una clara ocasión para el Medellín, pero Sosa desvió la pelota.

12:25 hsHoy

Ficha del partido

  • Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud de las Piedras - Partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores 2026
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: jueves 12 de marzo - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.

Temas Relacionados

EN VIVOIndependiente MedellínClub Atlético JuventudMedellín vs. JuventudCopa LibertadoresFase 3 Copa LibertadoresConmebolEstadio Atanasio GirardotColombia-Deportes

Últimas noticias

Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Federico Elduayén, entrenador de porteros de O’Higgins, golpeó en el estómago al técnico de Deportes Tolima, lo que podría derivar en una sanción de oficio contra el uruguayo

Él es el miembro del

Lucas González, técnico del Deportes Tolima, podría enfrentar una dura sanción tras su expulsión en la Copa Libertadores

El club de Ibagué selló su clasificación tras imponerse en la serie a O’Higgins, aunque la celebración fue opacada por la expulsión del entrenador Lucas González, involucrado en una riña al final del partido

Lucas González, técnico del Deportes

Etapa 5 de la París-Niza: Jonas Vingegaard ganador de la jornada; Harold Tejada es tercero en el día y Daniel Martínez el mejor en la general

Jonas Vingegaard es el líder de la competencia, tras el retiro del español Juan Ayuso, aventajando al colombiano en 41 segundos

Etapa 5 de la París-Niza:

Iván René Valenciano respaldó al Pibe Valderrama en su polémica con Jhon Jáder Durán: “Tiene los argumentos”

El exdelantero del Junior de Barranquilla y la selección Colombia habló sobre los comentarios del delantero del Zenit de Rusia, apoyando la opinión del exvolante de la Tricolor

Iván René Valenciano respaldó al

Croacia anunció cambios en su convocatoria para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo: este es el motivo

El equipo Tricolor dará a conocer la lista de citados para los partidos amistosos contra la selecciones europeas entre el 19 y el 20 de marzo

Croacia anunció cambios en su

ÚLTIMAS NOTICIAS

Usuarios con iPhone antiguos deben

Usuarios con iPhone antiguos deben actualizarlos ahora: nuevo parche de iOS bloquea posibles espionajes

Meta acelera su apuesta por la inteligencia artificial: presenta cuatro chips propios para sus data centers

Harvard sugiere aprender estas 10 funciones de Excel para tener éxito en conseguir trabajo

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

Karina Milei respaldó a Manuel Adorni frente a “tanta basura”: “Conozco tu integridad, eso me alcanza”

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Retiran más de 550.000 autos por un problema que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente

La peligrosa ingenuidad frente a Irán

California celebra la reapertura de su faro más aislado, ahora accesible para los turistas

DEPORTES

En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El motivo que dejó a Colapinto al borde de un escalofriante accidente en Australia: “Estaba seguro de que me iba a golpear”

Los gestos de Riquelme en su palco de La Bombonera una hora después del empate de Boca con San Lorenzo