Independiente Medellín vs. Club Atlético Juventud - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores entre Independiente Medellín y el Club Atlético Juventud de Uruguay, enfrentamiento que se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 7:30 p. m.
El partido de ida terminó en empate 1-1 y aquí podra seguir todas las incidencias del compromiso que otorga un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Independiente Medellín avanzó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026 tras empatar sin goles ante Liverpool de Uruguay en el estadio Atanasio Girardot, consiguiendo de ese modo no solo la continuidad en el torneo internacional, sino también un premio económico de USD 600.000 entregado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Independiente Medellín puede asegurar un pago de USD 3 millones por acceder a la fase de grupos, cifra que la Conmebol otorga a cada uno de los 32 equipos que participan en la ronda principal del certamen.
La definición de los grupos que estarán en el sorteo de la Copa Libertadores de América, el 19 de marzo de 2026 en Luque, Paraguay, ya comienza a tomar forma.
El Juventud igualó 1-1 ante Independiente Medellín en el Gran Parque Central de Montevideo, en la ida de la tercera ronda clasificatoria de la CONMEBOL Libertadores, según reportó ESPN. El empate se selló en el minuto 75, cuando Bruno Larregui logró batir a Ichazo con un potente remate dentro del área.
Durante la segunda mitad, el conjunto uruguayo mostró mayor iniciativa. Primero, Larregui envió el balón al poste y luego Agustín Alaniz probó suerte con un disparo. Malcom Palacios, del Medellín, estuvo cerca de marcar en propia puerta antes del gol local.
El marcador se había abierto en la primera parte. DIM presionó, y tras un remate de Fydriszewski, el rebote dejado por el arquero Sosa fue aprovechado por Larrosa, quien convirtió el primer gol del encuentro. Más adelante, el local casi consigue la victoria con un disparo de Mimbacas que impactó en el poste. En la recta final, Chaverra tuvo una clara ocasión para el Medellín, pero Sosa desvió la pelota.