Él es el miembro del cuerpo técnico de O’Higgins que agredió al entrenador del Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Federico Elduayén, entrenador de porteros de O’Higgins, golpeó en el estómago al técnico de Deportes Tolima, lo que podría derivar en una sanción de oficio contra el uruguayo

Federico Martín Elduayen Saldaña, entrenador de porteros de O'Higgins fue el agresor del entrenador del Deportes Tolima - crédito X/@Borda_analista

Deportes Tolima aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras una victoria por 2-0 que revirtió la serie frente a O’Higgins de Chile. El resultado deportivo quedó opacado por un enfrentamiento al finalizar el partido, cuando integrantes del cuerpo técnico chileno agredieron con un golpe en el abdomen al director técnico colombiano Lucas González.

Esta situación es ahora objeto de investigación disciplinaria y podría acarrear sanciones severas para ambos equipos, según el reglamento de la Conmebol.

Los minutos posteriores a la clasificación estuvieron dominados por un ambiente de hostilidad. Al concluir el encuentro, cuando el árbitro brasileño Anderson Daronco decretó el final, jugadores de O’Higgins se dirigieron a los futbolistas de Tolima para reclamarles por la forma en que celebraron el avance en el certamen continental.

El agresor del entrenador bogotano al servicio del Deportes Tolima fue Federico Martín Elduayen Saldaña. El entrenador de porteros de O’Higgins está ligado al fútbol sudamericano, principalmente por su trayectoria como arquero en varios equipos de Uruguay, Chile y Bolivia. Nacido en Fray Bentos, Uruguay, el 25 de junio de 1977, Elduayen se destacó durante más de una década en el fútbol profesional, consolidando su carrera en clubes de primer nivel y formando parte de la selección uruguaya en una Copa del Mundo.

Federico Elduayen fue portero de la selección de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2002 - crédito O'Higgins

El recorrido profesional de Elduayen comenzó en las divisiones juveniles de Peñarol, uno de los clubes más emblemáticos de Montevideo. Debutó como profesional en 1999, defendiendo el arco del equipo aurinegro en un partido de Copa Mercosur contra Vasco Da Gama en Brasil. Entre 2000 y 2005, Elduayen se mantuvo como titular de Peñarol en seis ediciones consecutivas de la Copa Libertadores, torneo en el que acumuló experiencia internacional y visibilidad regional.

En 2005, tras perder la titularidad en Peñarol, Elduayen decidió emigrar al fútbol chileno. Firmó contrato con la Universidad de Concepción, donde rápidamente se consolidó como el portero principal. Renovó su vínculo con el club hasta 2009, sumando regularidad y minutos. Posteriormente, en 2010, se integró al O’Higgins, también en Chile, y un año más tarde fichó por la Unión Española, continuando su paso por el fútbol de ese país.

La carrera internacional de Federico Elduayen incluye una convocatoria con la selección uruguaya. Formó parte del plantel celeste en el Mundial de Corea-Japón 2002, aunque solo sumó una aparición con el combinado nacional. En 2012, su trayectoria dio un giro hacia el fútbol boliviano, donde se unió a la Universitario de Sucre.

Esto dice el Código Disciplinario de Conmebol sobre las agresiones a miembro del cuerpo técnico

Este fue el momento cuando la periodista de Win Sports detalló el golpe que un integrante del cuerpo técnico de O'Higgins le -crédito @pilarvelasquezv/X

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), encargada de la investigación, contempla sanciones categorizadas según la gravedad de la falta. El Código Disciplinario Conmebol 2026 establece que una agresión física a una persona que no sea un oficial de partido puede conllevar multas y suspensiones, tal como detalla el artículo 14 de la normativa.

En casos donde la violencia involucra a integrantes de los cuerpos técnicos —como la agresión al entrenador González— y dependiendo de la evaluación de la gravedad, el responsable podría enfrentar una suspensión mínima de dos partidos o de al menos cinco partidos si el acto es considerado de mayor severidad, conforme al apartado 1d del código.

Lucas González es el entrenador de Deportes Tolima en el primer semestre del 2026 - crédito Deportes Tolima

La investigación abierta por Conmebol se centra en determinar las responsabilidades individuales y colectivas, y la posibilidad de que tanto Tolima como O’Higgins sean sancionados en sus respectivas competencias internacionales, ya que el reglamento estipula que también los clubes pueden ser penalizados si al menos cinco de sus miembros reciben sanción disciplinaria en un mismo encuentro.

El episodio, registrado en múltiples videos, destaca la necesidad de aplicar criterios disciplinarios estrictos para salvaguardar la integridad en las competiciones internacionales, según las regulaciones presentes. La decisión final de los órganos judiciales de Conmebol condicionará la continuidad de algunos actores en los torneos venideros, a la espera del fallo tras el incidente objetivo en la definición de la serie entre Tolima y O’Higgins.

