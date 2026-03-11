Deportes

Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina luego de jugarse la Fecha 3: América de Cali y Atlético Nacional con puntaje perfecto

El torneo femenino se juega primero una fase todos contra todos, las ocho mejores clasifican a los cuadrangulares y las mejores de cada grupo jugarán la semifinal y posteriormente la final

América de Cali acumula dos
América de Cali acumula dos títulos de Liga Femenina - crédito América de Cali

Atlético Nacional y América de Cali se consolidaron como líderes de la Liga BetPlay Femenina 2026 tras sumar su tercera victoria consecutiva y alcanzar 9 puntos al cierre de la tercera jornada.

Deportivo Cali, actual campeón, ocupa el tercer lugar con 7 puntos e invicto en el torneo. La diferencia de goles mantiene al equipo antioqueño en el primer puesto, aunque América iguala en puntos tras su tercer triunfo seguido.

La definición de la cima respondió al resultado del duelo entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, donde los goles de Manuela González al minuto 54 y Karen Vidal al 62 aseguraron la victoria para las dirigidas por el conjunto antioqueño; el descuento fue de Kelly Restrepo para las capitalinas en el minuto 70.

De este modo, Nacional alcanzó el puntaje ideal y se consolidó en la carpeta de favoritos, mientras América de Cali sostuvo su racha perfecta con la victoria 1-0 sobre Orsomarso.

Deportivo Cali defiende el bicampeonato
Deportivo Cali defiende el bicampeonato conseguido en 2025 - 2025 - crédito Deportivo Cali

Entre los datos más relevantes, la victoria más amplia de la jornada la protagonizó Independiente Santa Fe, que derrotó 5-0 a Atlético Bucaramanga, resultado que lo ubicó en la quinta plaza con seis puntos, igualando en unidades a Millonarios. Deportivo Cali, defensor del título y que busca revalidar la corona obtenida en la anterior edición, permanece cerca de la cima tras derrotar por la mínima a Internacional de Bogotá y conservar el invicto. Por su parte, Internacional de Palmira, que empató 0-0 frente a Independiente Medellín, también suma siete puntos y mantiene el invicto, ocupando el cuarto lugar en la clasificación.

Otros resultados de la Fecha 3 de la Liga BetPlay Femenina:

  • Independiente Santa Fe 5-0 Atlético Bucaramanga
  • Deportivo Cali 1-0 Internacional de Bogotá
  • Real Santander 1-1 Deportivo Pasto
  • Once Caldas 1-2 Junior FC
  • Llaneros FC 0-2 Fortaleza
  • Internacional de Palmira 0-0 Independiente Medellín
  • Atlético Nacional 2-1 Millonarios
  • América de Cali 1-0 Orsomarso

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Femenina 2026

Atlético Nacional es candidato al
Atlético Nacional es candidato al título de la Liga Femenina 2026 - credito Atlético Nacional
  1. América de Cali: 9 puntos / +7 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 9 puntos / +7 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  4. Internacional de Palmira: 7 puntos / +3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  5. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +5 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  6. Millonarios FC: 6 puntos / +2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  7. Independiente Medellín: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  8. Llaneros FC: 4 puntos / 0 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  9. Fortaleza: 4 puntos / -1 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  10. Junior FC: 4 puntos / -2 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  11. Real Santander: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  12. Deportivo Pasto: 1 punto / -3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  13. Orsomarso SC: 1 punto / -3 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  14. Once Caldas: 1 puntos / -4 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  15. Atlético Bucaramanga: 1 puntos / -8 diferencia de gol / 3 partidos jugados.
  16. Internacional de Bogotá: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partidos jugados.

Así se jugará la fecha 4 de la Liga BetPlay Femenina 2026

Independiente Santa Fe Femenino goleó
Independiente Santa Fe Femenino goleó a Bucaramanga y repuntó en la tabla de posiciones - crédito Santa Fe

Orsomarso vs. Independiente Santa Fe

  • Fecha: domingo 15 de marzo.
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Estadio: Raul Miranda Yepes.

Independiente Medellín vs. Llaneros FC

  • Fecha: domingo 15 de marzo.
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot.

América de Cali vs. Atlético Nacional

  • Fecha: domingo 15 de marzo.
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Estadio: Pascual Guerrero.

Real Santander vs. Internacional de Palmira

  • Fecha: lunes 16 de marzo.
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Estadio: Villa Concha.

Junior FC vs. Internacional de Bogotá

  • Fecha: lunes 16 de marzo.
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Estadio: Romelio Martínez.

Fortaleza FC vs. Deportivo Cali

  • Fecha: martes 17 de marzo.
  • Hora: 3:00 p. m..
  • Estadio: Metropolitano de Techo.

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

  • Fecha: martes 17 de marzo.
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Estadio: Américo Montanini

Millonarios vs. Once Caldas

  • Fecha: martes 17 de marzo.
  • Hora: 5:30 p. m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín

