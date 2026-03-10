Deportes

La condición física de Luis Suárez genera preocupación antes del Mundial 2026: con el Sporting de Lisboa entrena menos para priorizar su recuperación

A pesar de la alerta por una posible lesión por fatiga muscular, el colombiano será titular en el partido de octavos de final de la Champions League contra el Bodo Glimit de Noruega

Luis Suárez marcó el gol
Luis Suárez marcó el gol con el que Sporting CP derrotó a FC Porto y clasificó a la final de la Copa de Portugal - crédito Sporting CP

La alerta médica por el desgaste físico de Luis Suárez condiciona la previa del Sporting CP antes del enfrentamiento de Champions League contra el Bodo/Glimt. El club ha puesto en marcha un plan especial para minimizar el riesgo de lesión de su delantero colombiano, principal referente ofensivo.

Luis Suárez será titular ante el Bodo/Glimt tras semanas de elevado esfuerzo competitivo, lo que ha encendido señales de alarma en el entorno del Sporting. Por haber sido el jugador más utilizado en los últimos partidos, el cuerpo técnico y médico han optado por una gestión personalizada de su preparación para que llegue en las mejores condiciones posibles al duelo en Noruega.

El delantero colombiano acumula una notable cantidad de minutos en las últimas 16 jornadas; solo en una ocasión no disputó el partido completo. En ese periodo, participó en dos encuentros con prórroga de 120 minutos y solo fue reemplazado una vez, cuando salió a los 77 minutos en la victoria ante el Moreirense. En total, Luis Suarez acumula 3.029 minutos, uno de los jugadores con más minutos del plantel.

La ausencia de un sustituto natural en su puesto refuerza la magnitud de la alerta surgida tras el reciente partido frente al SC Braga, en el que evidenció signos de desgaste especialmente claros en la fase final del encuentro.

Gestión médica y medidas del Sporting CP para cuidar a Luis Suárez

Luis Suárez es el jugador
Luis Suárez es el jugador colombiano en las ligas top de Europa con más goles en la temporada 2025/2026 - crédito REUTERS/Rita Franca

Para proteger su salud, el Sporting ha decidido priorizar sesiones de recuperación y reducir la exigencia en los entrenamientos colectivos a los que asiste Suárez. El nuevo plan de trabajo incluye un régimen diferenciado enfocado en mantener el rendimiento y disminuir cualquier riesgo.

El área médica junto al cuerpo técnico del club ha diseñado una rutina personalizada como medida preventiva. El objetivo es evitar que la sobrecarga acumulada derive en una posible lesión, asegurando al mismo tiempo su aporte decisivo en el terreno de juego.

A pesar de este contexto, la directiva y los técnicos consideran que la presencia de Suárez sigue siendo determinante para los objetivos del equipo. El delantero de 28 años ha sido totalista en 22 de los 40 partidos disputados en la temporada, incluyendo una secuencia de quince encuentros consecutivos desde el 17 de diciembre.

Luis Suárez es llamado a
Luis Suárez es llamado a ser el titular de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito REUTERS/Rita Franca

Si durante el partido en Noruega la exigencia física resulta excesiva o el marcador lo permite, se contempla la entrada de Rafael Nel, delantero de la plantilla B, como alternativa en el banquillo. El joven podría sumar minutos y experiencia en un escenario internacional de máxima dificultad.

El Sporting busca así el equilibrio entre mantener el liderazgo y el protagonismo de uno de sus futbolistas más influyentes y gestionar su condición física, ante el reto de un compromiso europeo de alta exigencia.

Próximos partidos de Luis Suárez con la selección Colombia

La selección Colombia conoció su
La selección Colombia conoció su camino en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito FCF / Infobae

El cronograma comienza con los amistosos internacionales de la fecha FIFA en marzo: el 27 de marzo Colombia enfrentará a Croacia en Orlando, y el 29 de marzo se medirá ante la actual subcampeona del mundo, Francia, en Washington.

Está previsto que la Tricolor se despida de su afición en un partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pactado para el 29 de mayo, con Chile o Perú como posibles rivales, de acuerdo a declaraciones de Ramón Jesurún, presidente de la Federación. Antes de desplazarse a Guadalajara, sede de concentración del equipo durante el torneo, Colombia planea también un último encuentro de preparación en San Diego, Estados Unidos, el 7 de junio, enfrentando a Jordania, selección que integra el grupo J de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

