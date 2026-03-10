Revelan de cuánto será la incapacidad de Falcao con Millonarios: se perdería el próximo clásico contra Nacional

En rueda de prensa, el técnico Fabián Bustos reveló la causa de la ausencia de Radamel Falcao. Destaca el profesionalismo y el liderazgo del 'Tigre' al intentar recuperarse y confirma que se trata de una lesión menor con un corto tiempo de baja - crédito Dimayor

Radamel Falcao García enfrenta una nueva ausencia en la convocatoria de Millonarios tras resentirse de una molestia muscular, situación que inquieta tanto al cuerpo técnico como a los aficionados del club, en momentos en que el equipo dirigido por Fabián Bustos busca consolidar su avance en la Liga BetPlay y asegurar su clasificación entre los ocho mejores

La victoria 2-0 lograda el 9 de marzo en el estadio El Campín ante Cúcuta, con goles de Rodrigo Contreras y Beckham Castro, permitió al conjunto bogotano alcanzar la novena posición con 14 puntos, recuperando protagonismo en el torneo tras un inicio complicado.

La ausencia de Radamel Falcao en el encuentro contra Cúcuta Deportivo fue resultado de una molestia que el delantero venía arrastrando desde su participación en el partido del 14 de febrero frente a Llaneros. Según contó Fabián Bustos en rueda de prensa, “no es una lesión grande ni algo complicado. Seguro entre 6 y 10 días más estará afuera. Apenas esté, sumará con los chicos”.

Bustos resaltó que la decisión de excluir al goleador del compromiso fue consensuada y motivada por la precaución: “Fue una decisión con él porque lo llevamos a Medellín y sabía que no iba a entrar, pero quería apoyar. Es uno de esos líderes que siempre quieren sumar desde donde les toque. Se hicieron imágenes y salió que tiene una pequeña distensión, pero no donde tuvo la lesión anterior”.

El estratega argentino subrayó que Falcao García realizó “un esfuerzo enorme para poder estar el miércoles pasado. Con ese profesionalismo que tiene Falcao, se esforzó mucho y se resintió un poco, pero no es una lesión”.

Aclaró que, aunque la distensión no reviste gravedad ni implica riesgo de recaída inmediata, el delantero deberá cumplir un reposo estimado entre seis y diez días para asegurar una recuperación completa. “A Radamel lo necesitamos y si estuviera para jugar seguramente lo usaríamos. No hay nada raro, le hicieron unas imágenes donde confirmaron que hay una pequeña distensión, pero no en el mismo lugar donde tenía la anterior lesión”, enfatizó Bustos.

Con la nueva lesión del “Tigre”, los partidos en los que no estaría disponible sería contra Boyacá Chicó, el sábado 14 de marzo en la ciudad de Tunja; y contra Atlético Nacional, el martes 17 de marzo en la ciudad de Bogotá. Su regreso sería para el sábado 21 de marzo para el partido contra Once Caldas en Manizales.

En el análisis posterior al partido, Bustos destacó que el marcador pudo haber sido más amplio, especialmente por el dominio de la segunda parte.

“Si creo que el marcador fue corto, en especial por lo del segundo tiempo. En el primero ellos tuvieron posesiones largas, nos manejaron la pelota y hay que darles mérito. Tienen un entrenador con mucha experiencia que nos complicó, pero en el segundo tiempo fue totalmente nuestro y me parece que hubiera subido al menos un gol más al marcador”, expresó Bustos.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Deportivo Pasto: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Once Caldas: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Internacional de Bogotá: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Nacional: 18 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +11) América de Cali: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Junior: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Millonarios: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Llaneros: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Fortaleza: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Deportivo Cali: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0)