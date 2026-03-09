Mateo Cassierra es uno de los 23 expulsados que dejó la batalla campal del clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

En la final del Campeonato Mineirao, Cruzeiro ganó 1-0 a Atlético Mineiro, en un partido que terminó en batalla campal - crédito Premiere

Cruzeiro conquistó el Campeonato Mineiro 2026 al vencer 1-0 al Atlético Mineiro en el Mineirão, en una final que quedará marcada por la pelea colectiva que llevó a la inédita cifra de 23 expulsados según el informe arbitral.

La obtención de este título puso fin a la serie de seis trofeos consecutivos de su máximo rival y representa el primer campeonato estadual que la Bestia Negra obtiene desde 2019.

La definición del campeonato estadual se vio empañada por una serie de incidentes violentos en el campo. La pelea generalizada comenzó durante el primer minuto de adición del segundo tiempo. Todo se inició cuando Everson, arquero de Atlético Mineiro, atajó un remate de Matheus Pereira y, antes de asegurar el balón, recibió un fuerte choque de Christian, mediocampista de Cruzeiro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mateo Cassierra juega su primera temporada en el fútbol de Brasil con Atlético Mineiro - crédito Atlético Mineiro

Entre los futbolistas expulsados se encontraba el colombiano Mateo Cassierra, el informe arbitral indica que el delantero pateó y golpe jugadores del equipo rival y que no pudo ser expulsado en el campo de juego por la gresca. Sin embargo, en los videos de la transmisión se ve a Cassierra intentando calmar los ánimos y detener a compañeros de su equipo y del rival.

El arquero respondió tirando al suelo al jugador rival. A partir de ese momento, numerosos futbolistas de ambos equipos empezaron a empujarse y a intercambiar golpes, derivando en una trifulca que se extendió durante más de cinco minutos.

Lucas Villalba, centrocampista argentino del equipo dirigido por Tite, participó de forma activa en la pelea y llegó a propinar una patada voladora a Hulk, delantero de Atlético Mineiro. Luego, Hulk buscó venganza y se produjo un nuevo enfrentamiento con varios jugadores involucrados.

Entre los protagonistas también figuró Lucas Romero, que, estando de espaldas, recibió un golpe en la nuca del atacante brasileño Hulk. La secuencia de agresiones incluyó empujones, insultos y la participación de miembros de los cuerpos técnicos.

Así fue el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro en la final del Mineirao

Cruzeiro, de Neiser Villarreal y Luis Sinisterra, volvió a ser campeón luego de siete años - crédito Cruzeiro

El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad desde el inicio. El único gol llegó en la segunda parte, a los 14 minutos, cuando Kaio Jorge convirtió tras una jugada colectiva en la que participaron Gerson y Matheus Pereira. El delantero conectó de cabeza un centro al segundo palo y venció al arquero Everson.

Atlético Mineiro, bajo la dirección de Eduardo Domínguez en su primera final al frente del Galo, buscó sin éxito el empate con remates lejanos de Hulk y jugadas discutidas en el área, incluyendo un reclamo de penal no sancionado a los 37 minutos. Cássio, portero de Cruzeiro, tuvo intervenciones determinantes para mantener su arco en cero. Renan Lodi, defensor de Atlético, fue amonestado en el tiempo añadido por empujar a Matheus Pereira tras un cruce verbal.

Al concluir la batalla dentro del campo, Cruzeiro pudo celebrar su título estadual número 19 y puso fin a una serie de cinco consagraciones consecutivas de Atlético Mineiro en el Mineiro. La celebración del nuevo campeón quedó inevitablemente opacada por las imágenes de violencia y el inédito registro de 23 expulsados que acompañarán a este clásico en la memoria colectiva del fútbol brasileño.