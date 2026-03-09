Deportes

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado

Mateo Kovačić y Joško Gvardiol son otros de los jugadores de la selección croata que brillan en el fútbol europeo y que significarán un reto especial para la Tricolor

El centrocampista de la selección
El centrocampista de la selección croata Luka Modric reacciona durante el partido del grupo B de la Eurocopa 2024 entre España y Croacia, en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania. EFE/Alberto Estévez

La selección de Croacia, dirigida por el entrenador Zlatko Dalić, ha convocado a 26 jugadores y designado a nueve futbolistas en lista de reserva para disputar dos partidos amistosos en Orlando a finales de marzo. El primer encuentros será contra Colombia el 26 de marzo y servirá como preparación clave para el plantel croata de cara al próximo Mundial.

El conjunto croata afrontará un doble desafío en Orlando en un periodo decisivo: según palabras de Dalić, serán “un gran test para ver dónde estamos a tres meses del Mundial y qué debemos trabajar durante la preparación”. El seleccionador confirmó que utilizarán estos diez días de trabajo en Estados Unidos para fortalecer el espíritu de grupo, una de las señas de identidad que ha distinguido al equipo balcánico en citas recientes.

Los jugadores convocados por Dalić llegarán a Orlando procedentes de sus respectivos clubes el 23 de marzo. Ese mismo día viajan la delegación técnica y los futbolistas que militan en la Liga de Fútbol de Croacia desde Zagreb.

Zlatko Dalic dejaría la dirección
Zlatko Dalic dejaría la dirección técnica de Croacia, luego de finalizar la Copa Mundial de la FIFA, según reportes de medios árabes - crédito Stevo Vasiljevic/REUTERS

El entrenador ha optado por mantener la confianza en un grupo experimentado, destacando que “Somos leales a la plantilla que ha demostrado su valía en los últimos tiempos”. Además, remarcó la importancia de mantener la base, pero dejó abierta la posibilidad de llamar a nuevos jugadores en función del rendimiento previo al Mundial.

“Las puertas de la selección no están cerradas para nadie. Con estos llamados preliminares queremos mostrar que seguimos de cerca a muchos candidatos serios, algunos de ellos también parte de la Sub-21”, declaró Dalić.

La nómina publicada incluye a Mateo Kovačić y Joško Gvardiol, piezas clave según Dalić, quienes se están recuperando de cirugías recientes. El seleccionador expresó optimismo por su proceso de rehabilitación, insistiendo en que “creemos firmemente que seremos más fuertes en el Mundial con Mateo y Joško, que son jugadores fundamentales para nosotros”.

Así mismo se destaca la presencia de Luka Modric, jugador del AC Milán, que a los 40 años jugará su quinta Copa Mundial de la FIFA en Norteamérica 2026, sin embargo, esta podría ser también su última participación en la cita orbital más importante de selecciones.

Josip Stanisic es uno de
Josip Stanisic es uno de los convocados a la selección de Croacia y compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

La cita en Orlando marcará el primer choque entre Croacia y Colombia a nivel absoluto. Sobre los oponentes, Dalić advirtió del poderío sudamericano: “Brasil probablemente tenga la plantilla más fuerte del mundo, junto con uno de los grandes entrenadores históricos, y llegará al Mundial como uno de los máximos favoritos al oro. Colombia, por su parte, venció a Brasil y Argentina en la clasificación y terminó el grupo con los mismos puntos que Brasil, lo que dice mucho sobre la fortaleza de ese equipo”.

La selección Colombia, como es costumbre desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador, anunciaría la lista de jugadores convocados al menos una semana antes del inicio de la concentración. Esto le permite al cuerpo técnico planificar los entrenamientos con la seguridad de que los citados no tendrán problemas musculares. Entre el 19 y el 20 de marzo sería entregada la convocatoria.

Esta es la lista de jugadores de Croacia que enfrentará a la selección Colombia

Esta es la lista de
Esta es la lista de jugadores convocados por Croacia para el partido amistoso contra Colombia - crédito Federación Croata de Fútbol
  • Porteros: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.
  • Defensas: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić.
  • Mediocampistas: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk.
  • Delanteros: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović.
  • Lista de reserva: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković.

