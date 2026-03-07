Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la She Believes Cup: perdió el título al final

La selección Colombia femenina finalizó su presentación en la She Believes Cup, su segunda participación en el torneo amistoso - crédito Steve Roberts/Imagn Images

La selección Colombia femenina dio por terminada su presentación en la She Believes Cup, el torneo amistoso al que fue invitada por segunda ocasión seguida, tras la edición de 2025, y en la que volvió a demostrar que es una de las mejores escuadras en el continente.

Con su resultado ante Estados Unidos, se movió la tabla de posiciones del campeonato, que previamente tuvo el compromiso de Canadá, una de las candidatas al título, y la debutante Argentina, que no ganó ninguno de sus partidos, pero dejó buenas sensaciones en la plantilla.

El combinado nacional ahora se enfocará en la Liga de Naciones de la Conmebol, el certamen clasificatorio al mundial femenino de Brasil 2027, que tiene a Colombia en la cuarta posición con siete puntos, que por ahora, la deja en el Torneo de Repechaje de la FIFA.

¿Cómo quedó Colombia en la She Believes Cup?

Con un gran marco, finalizó una nueva edición de la She Believes Cup, que desde 2016 gana mucha atención en el fútbol femenino por la oportunidad a los seleccionados nacionales de verse con Estados Unidos y tener encuentros de alto nivel, más allá de ser un torneo amistoso.

La selección Colombia femenina terminó el certamen en la tercera posición con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas, dos goles a favor y cinco en contra, para una diferencia de -3 y se dio por la goleada sufrida frente a Canadá por 4-1, lo que fue un duro golpe para el equipo.

El conjunto de Ángelo Marsiglia le costó mucho mostrar su juego ante las dos escuadras norteamericanas, sobre todo en defensa y se vio por las cinco anotaciones en contra, aunque mejoró un poco en la última jornada y puso a las estadounidenses contra las cuerdas, pero les faltó mejor definición.

Por su parte, Estados Unidos se coronó por octava ocasión de la She Believes Cup, terminando con puntaje perfecto de nueve puntos, mientras que Canadá, que tenía opción de quedarse con el título, llegó a seis unidades y perdió la oportunidad a primera hora.

Finalmente, la selección de Argentina logró su primer punto en la última fecha, con la igualdad sin goles frente a las canadienses, aunque falló en la definición desde los 12 pasos y le sirvió la experiencia para la Liga de Naciones de la Conmebol, que retoma actividades en abril.

Posiciones

Estados Unidos: 9 puntos Canadá: 6 puntos Colombia: 3 puntos Argentina: 1 punto

Derrota en la última fecha

Estados Unidos superó a Colombia por la mínima diferencia en un duelo donde la defensa visitante se mantuvo firme gran parte del encuentro, pero no logró evitar la derrota tras un disparo de media distancia de Alyssa Thompson, que anotó el único gol del partido y su cuarta conquista con la selección nacional.

Durante el primer tiempo, Colombia tuvo tramos favorables apoyándose en la velocidad de Linda Caicedo y Maithé López. Las ocasiones más claras fueron un remate de Marcela Restrepo al minuto 24 que la arquera Tullis-Joyce detuvo sin dificultad, y una jugada colectiva que terminó con un pase largo de taco de Leicy Santos para Maithé López, que no logró concretar.

Poco antes del descanso, Estados Unidos se aproximó con un centro desde la derecha que Rosemary Lavelle remató suavemente, facilitando la tarea para Katherine Tapia, que no tuvo mucho trabajo previo al entretiempo.

En la segunda mitad, las dirigidas por Emma Hayes intensificaron la presión ofensiva y jugaron la mayor parte del tiempo en campo contrario, exigiendo al plantel colombiano que se replegara e intentara salir mediante pases largos desde la portera Katherine Tapia y la línea defensiva, aunque sin éxito para generar acciones de peligro.