Deportes

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la She Believes Cup: perdió el título al final

Las cafeteras disputaron el último partido del torneo amistoso contra Estados Unidos, rival con el que peleaba el título y ante una buena cantidad de público

Guardar
La selección Colombia femenina finalizó
La selección Colombia femenina finalizó su presentación en la She Believes Cup, su segunda participación en el torneo amistoso - crédito Steve Roberts/Imagn Images

La selección Colombia femenina dio por terminada su presentación en la She Believes Cup, el torneo amistoso al que fue invitada por segunda ocasión seguida, tras la edición de 2025, y en la que volvió a demostrar que es una de las mejores escuadras en el continente.

Con su resultado ante Estados Unidos, se movió la tabla de posiciones del campeonato, que previamente tuvo el compromiso de Canadá, una de las candidatas al título, y la debutante Argentina, que no ganó ninguno de sus partidos, pero dejó buenas sensaciones en la plantilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El combinado nacional ahora se enfocará en la Liga de Naciones de la Conmebol, el certamen clasificatorio al mundial femenino de Brasil 2027, que tiene a Colombia en la cuarta posición con siete puntos, que por ahora, la deja en el Torneo de Repechaje de la FIFA.

¿Cómo quedó Colombia en la She Believes Cup?

Con un gran marco, finalizó una nueva edición de la She Believes Cup, que desde 2016 gana mucha atención en el fútbol femenino por la oportunidad a los seleccionados nacionales de verse con Estados Unidos y tener encuentros de alto nivel, más allá de ser un torneo amistoso.

La selección Colombia femenina terminó el certamen en la tercera posición con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas, dos goles a favor y cinco en contra, para una diferencia de -3 y se dio por la goleada sufrida frente a Canadá por 4-1, lo que fue un duro golpe para el equipo.

La selección Colombia femenina solo
La selección Colombia femenina solo logró una victoria en la She Believes Cup 2026 - crédito FCF

El conjunto de Ángelo Marsiglia le costó mucho mostrar su juego ante las dos escuadras norteamericanas, sobre todo en defensa y se vio por las cinco anotaciones en contra, aunque mejoró un poco en la última jornada y puso a las estadounidenses contra las cuerdas, pero les faltó mejor definición.

Por su parte, Estados Unidos se coronó por octava ocasión de la She Believes Cup, terminando con puntaje perfecto de nueve puntos, mientras que Canadá, que tenía opción de quedarse con el título, llegó a seis unidades y perdió la oportunidad a primera hora.

Estados Unidos le quitó el
Estados Unidos le quitó el título a Canadá y se coronó nuevamente campeona de la She Believes Cup - crédito Joseph Maiorana/Imagn Images

Finalmente, la selección de Argentina logró su primer punto en la última fecha, con la igualdad sin goles frente a las canadienses, aunque falló en la definición desde los 12 pasos y le sirvió la experiencia para la Liga de Naciones de la Conmebol, que retoma actividades en abril.

Posiciones

  1. Estados Unidos: 9 puntos
  2. Canadá: 6 puntos
  3. Colombia: 3 puntos
  4. Argentina: 1 punto

Derrota en la última fecha

Estados Unidos superó a Colombia por la mínima diferencia en un duelo donde la defensa visitante se mantuvo firme gran parte del encuentro, pero no logró evitar la derrota tras un disparo de media distancia de Alyssa Thompson, que anotó el único gol del partido y su cuarta conquista con la selección nacional.

Durante el primer tiempo, Colombia tuvo tramos favorables apoyándose en la velocidad de Linda Caicedo y Maithé López. Las ocasiones más claras fueron un remate de Marcela Restrepo al minuto 24 que la arquera Tullis-Joyce detuvo sin dificultad, y una jugada colectiva que terminó con un pase largo de taco de Leicy Santos para Maithé López, que no logró concretar.

Estados Unidos superó a la
Estados Unidos superó a la selección Colombia femenina por 1-0 en la She Believes Cup - crédito @USWNT/X

Poco antes del descanso, Estados Unidos se aproximó con un centro desde la derecha que Rosemary Lavelle remató suavemente, facilitando la tarea para Katherine Tapia, que no tuvo mucho trabajo previo al entretiempo.

En la segunda mitad, las dirigidas por Emma Hayes intensificaron la presión ofensiva y jugaron la mayor parte del tiempo en campo contrario, exigiendo al plantel colombiano que se replegara e intentara salir mediante pases largos desde la portera Katherine Tapia y la línea defensiva, aunque sin éxito para generar acciones de peligro.

Temas Relacionados

Selección Colombia femeninaShe Believes CupColombia vs. Estados UnidosCanadáShe Believes Cup posicionesColombia-Deportes

Más Noticias

La selección Colombia femenina terminó la She Believes Cup con derrota: Estados Unidos la superó por 1-0

Pese a que las cafeteras hicieron un buen primer tiempo, retrocedieron y así llegó el gol de Alyssa Thompson, que también le dio el título a las norteamericanas

La selección Colombia femenina terminó

Selección Colombia femenina ya tiene listo su próximo partido en 2026: fecha y rival importante

Luego de disputar la She Believes Cup, el equipo del técnico Ángelo Marsiglia tendrá algunas semanas para preparar su nueva presentación internacional

Selección Colombia femenina ya tiene

Alcalde de Bucaramanga se pronunció por amenazas contra jugador del Leopardo: “Actos violentos e intimidatorios”

El defensor Aldair Gutiérrez fue uno de los señalados como responsable por la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana, a manos del América de Cali

Alcalde de Bucaramanga se pronunció

Sebastián Montoya remontó en la carrera sprint y terminó noveno en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 2

El colombiano tuvo problemas en el arranque de la segunda temporada, quedando a las puertas de sumar su primer punta de la temporada en Albert Park. Con todo, el piloto se mostró optimista para la carrera principal

Sebastián Montoya remontó en la

Camila Osorio completó una notable remontada para avanzar a la tercera ronda del Indian Wells

La tenista cucuteña derrotó a la estadounidense Iva Jovic y aseguró su clasificación a la siguiente instancia, en al que enfrentará a Naomi Osaka

Camila Osorio completó una notable
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

ENTRETENIMIENTO

Vicky Hernández hizo un regreso

Vicky Hernández hizo un regreso especial al teatro por el 8M y recordó su exilió forzoso en España: “Uno no puede aceptar eso”

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Deportes

La selección Colombia femenina terminó

La selección Colombia femenina terminó la She Believes Cup con derrota: Estados Unidos la superó por 1-0

Selección Colombia femenina ya tiene listo su próximo partido en 2026: fecha y rival importante

Alcalde de Bucaramanga se pronunció por amenazas contra jugador del Leopardo: “Actos violentos e intimidatorios”

Sebastián Montoya remontó en la carrera sprint y terminó noveno en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 2

Camila Osorio completó una notable remontada para avanzar a la tercera ronda del Indian Wells