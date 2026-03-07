El gimnasta colombiano Ángel Barajas consiguió medalla de oro en el campeonato mundial de Azerbaiyán

Ángel Barajas consiguió medalla de oro en el campeonato mundial de Gimnasia que se lleva a cabo en Azerbaiyán-crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

El 7 de marzo de 2026, Colombia sumó una nueva alegría en el deporte nacional: el gimnasta cucuteño Ángel Barajas obtuvo la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia, que se lleva a cabo en Bakú, Azerbaiyán.

El gimnasta obtuvo una actuación destacada, obteniendo 14.600 puntos, dejando atrás al japonés Wataru Tanigawa que logró 14.200 unidades, consiguiendo la plata, y a Jesse Moore, completando el bronce.

El cucuteño logró hacer una actuación importante en la modalidad de barras paralelas-crédito @gymnastics/X

El 5 de marzo de 2026, Barajas se clasificó a la final en la modalidad de barras paralelas, después de terminar en el quinto puesto con una puntuación de 13.633 unidades por parte de los jueces, tras realizar su rutina en la que sufrió una caída.

Allí fue superado por el japonés Wataru Tanigawa (14.233 puntos), por Jesse Moore (14.100 puntos), por el ucraniano Nazar Chepurnyi (14.000) y el noruego Theodor Gadderu (13.633 puntos).

Aún así, en la final el colombiano logró realizar su rutina con tranquilidad, sin la presión que tuvo en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Cottbus, Alemania, cuando obtuvo la medalla de plata en la modalidad de barra fija.

Noticia en desarrollo...