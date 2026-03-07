Deportes

El gimnasta colombiano Ángel Barajas consiguió medalla de oro en el campeonato mundial de Azerbaiyán

El colombiano despunta en la Copa Mundo de Gimnasia de Azerbaiyán al adjudicarse la medalla de oro en barras paralela

Guardar
Ángel Barajas consiguió medalla de
Ángel Barajas consiguió medalla de oro en el campeonato mundial de Gimnasia que se lleva a cabo en Azerbaiyán-crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

El 7 de marzo de 2026, Colombia sumó una nueva alegría en el deporte nacional: el gimnasta cucuteño Ángel Barajas obtuvo la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia, que se lleva a cabo en Bakú, Azerbaiyán.

El gimnasta obtuvo una actuación destacada, obteniendo 14.600 puntos, dejando atrás al japonés Wataru Tanigawa que logró 14.200 unidades, consiguiendo la plata, y a Jesse Moore, completando el bronce.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cucuteño logró hacer una actuación importante en la modalidad de barras paralelas-crédito @gymnastics/X

El 5 de marzo de 2026, Barajas se clasificó a la final en la modalidad de barras paralelas, después de terminar en el quinto puesto con una puntuación de 13.633 unidades por parte de los jueces, tras realizar su rutina en la que sufrió una caída.

Allí fue superado por el japonés Wataru Tanigawa (14.233 puntos), por Jesse Moore (14.100 puntos), por el ucraniano Nazar Chepurnyi (14.000) y el noruego Theodor Gadderu (13.633 puntos).

Aún así, en la final el colombiano logró realizar su rutina con tranquilidad, sin la presión que tuvo en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Cottbus, Alemania, cuando obtuvo la medalla de plata en la modalidad de barra fija.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ángel BarajasLos Ángeles 2028Comité Olímpico ColombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” buscará cerrar su participación en el torneo internacional frente a la gran favorita a llevarse el título

Colombia vs. Estados Unidos EN

Felipe Pardo y la hinchada de Junior protagonizan un final caliente: fuerte provocación

La hostilidad entre jugadores y público se vivió en el encuentro frente a Alianza en el estadio Romelio Martínez, por la décima fecha de la Liga BetPlay

Felipe Pardo y la hinchada

Bucaramanga no solo sufre por eliminación de la Copa Sudamericana: denuncian amenazas contra uno de sus jugadores

En medio de la tensión por perder el cupo a la fase de grupos ante el América en Cali, uno de los futbolistas más criticados del plantel denunció mensajes intimidatorios

Bucaramanga no solo sufre por

Dos jugadores de América y Millonarios están en el equipo ideal de la Copa Sudamericana: vea quiénes son

Termina la primera ronda del certamen de la Conmebol, se premió a los futbolistas de mejor actuación, con los azules y rojos figurando por avanzar de fase

Dos jugadores de América y

Carlos Bacca le lanzó fuerte sablazo al arbitraje colombiano: “Tenemos que aprender cómo se pita en la Sudamericana”

El delantero, que volvió a jugar con Junior después de nueve meses, criticó el nivel de los jueces en la Liga BetPlay y los comparó con los del partido entre Nacional y Millonarios

Carlos Bacca le lanzó fuerte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes habló de su

Marcela Reyes habló de su inesperada salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Simplemente era por unos cuantos días”

Shakira, Karol G, Maluma y otros artistas aparecen en materiales escolares, pero generaron polémica en Paraguay: conozca la razón

Mánager de Lina Tejeiro respondió a señalamientos por supuestas ausencias de ‘MasterChef Celebrity’: “Eso jamás pasó”

Fonseca recordó a Willie Colón tras anunciar su concierto en El Campín: “Una persona sin rodeos, muy pasional”

Sofía Vergara le hizo severa corrección a un paparazzi durante la Semana de la Moda de París

Deportes

Colombia vs. Estados Unidos EN

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Felipe Pardo y la hinchada de Junior protagonizan un final caliente: fuerte provocación

Bucaramanga no solo sufre por eliminación de la Copa Sudamericana: denuncian amenazas contra uno de sus jugadores

Dos jugadores de América y Millonarios están en el equipo ideal de la Copa Sudamericana: vea quiénes son

Carlos Bacca le lanzó fuerte sablazo al arbitraje colombiano: “Tenemos que aprender cómo se pita en la Sudamericana”