Colombia

Hombres armados queman vehículos y maquinaria en Tuluá: ataque frena obras de infraestructura eléctrica

Las autoridades ya adelantan investigaciones para establecer los responsables y determinar si el ataque estaría relacionado con presiones contra los proyectos que se ejecutan en el sector

Guardar
Imágenes muestran los vehículos reducidos a cenizas tras el ataque de hombres armados en zona rural de Tuluá, donde también fue afectada maquinaria utilizada en obras de infraestructura. - crédito @OjosDeBuga/X

Un grave hecho de orden público se registró en la zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, donde hombres armados incineraron tres vehículos y una retroexcavadora utilizados en proyectos de infraestructura eléctrica y obras comunitarias.

El ataque ocurrió en el sector conocido como Colonia Baja, ubicado entre El Picacho y el corregimiento de La Marina, una zona donde se adelantan trabajos de gran importancia para la conectividad energética del suroccidente colombiano.

De acuerdo con las autoridades, este hecho ha generado alarma entre la comunidad y suspensión inmediata de las obras, mientras avanzan las investigaciones para establecer a los responsables.

Vehículos eran parte de proyecto eléctrico nacional

Según información de Blu Radio, los automotores pertenecían a una empresa contratista encargada de la instalación de torres de energía de alta tensión, un proyecto que forma parte de la infraestructura eléctrica nacional que conecta varias regiones del país.

El secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, explicó que: “Los vehículos son de una empresa contratista de la compañía de electricidad de Bogotá. Es un proyecto a nivel nacional que viene desde Antioquia y pasa por Tuluá”, señaló según el medio ya mencionado.

Los vehículos incinerados incluían un camión, una buseta y una camioneta, los cuales transportaban materiales necesarios para el desarrollo de las obras.

Vehículos utilizados en labores de infraestructura quedaron reducidos a cenizas tras el ataque armado en zona rural de Tuluá. - crédito captura de video
Vehículos utilizados en labores de infraestructura quedaron reducidos a cenizas tras el ataque armado en zona rural de Tuluá. - crédito captura de video

Interceptación y quema de maquinaria en la vía

De acuerdo con versiones preliminares, los hombres armados interceptaron a los trabajadores en plena vía rural, los obligaron a descender de los vehículos y posteriormente procedieron a incendiar la maquinaria y los automotores.

Uno de los vehículos fue incluso hurtado antes de ser abandonado e incinerado en el sector de San Lorenzo, lo que evidencia según medios, la movilidad de los responsables y la planificación del ataque.

El secretario Hincapié lamentó lo ocurrido y afirmó que estas acciones afectan directamente el desarrollo regional: “Eran vehículos que llevaban material para el proceso y los quemaron. Es una situación lamentable porque esto es para el desarrollo de las comunidades”, agregó.

Una retroexcavadora que realizaba trabajos comunitarios en la vereda Brasil fue incinerada por hombres armados. - crédito @OjosDeBuga/X
Una retroexcavadora que realizaba trabajos comunitarios en la vereda Brasil fue incinerada por hombres armados. - crédito @OjosDeBuga/X

Retroexcavadora también fue destruida en vereda Brasil

De manera simultánea, en la vereda Brasil, otra retroexcavadora que realizaba labores comunitarias fue incinerada por sujetos armados. Este hecho encendió las alertas de las autoridades locales, que decidieron reforzar la presencia de fuerza pública en la zona.

Suspensión de obras por razones de seguridad

Tras los ataques, las autoridades municipales y departamentales tomaron la decisión de suspender de manera preventiva las obras en el sector, incluyendo el proyecto turístico “Cruz del Picacho”, una iniciativa conjunta entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Tuluá.

La medida busca proteger la vida de los trabajadores y evitar nuevos hechos violentos, mientras se evalúa la situación de seguridad en la zona.

Autoridades activan investigación y despliegue militar

El coronel Cristhian Enrique Bohórquez, comandante de la Estación de Policía de Tuluá, indicó a Semana que hacia la 1:30 p. m. se recibió información sobre posibles amenazas contra las obras.

Aunque inicialmente no se encontraron novedades en el sitio, posteriormente fueron hallados dos de los vehículos incinerados a un kilómetro del punto de intervención policial, en el sector de Materas.

El oficial confirmó que: “Policía judicial e inteligencia ya asumieron la investigación para llevar el caso ante la Fiscalía General de la Nación”.

Además, en la zona hacen presencia unidades del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y personal de la Secretaría de Gobierno, en un operativo conjunto para garantizar el control territorial.

La Policía está focalizando sus esfuerzos en el desarrollo de acciones contundentes contra los fenómenos delictivos en las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá y Fontibón. (Cortesía Policía).
Unidades de la Policía llegaron al lugar de los hechos para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. - crédito Policía (referencia)

Hipótesis: posible extorsión o presión contra proyectos

De acuerdo con Semana, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con intentos de extorsión o amenazas contra empresas contratistas, aunque esto será determinado por la investigación judicial.

El hecho ocurre a pocos kilómetros del casco urbano de Tuluá, en una zona donde se ejecuta la renovación del monumento “Cruz del Picacho”, una estructura de 60 metros de altura que busca convertirse en un nuevo atractivo turístico y deportivo para la región.

Temas Relacionados

ataque armadovehículos incineradosmaquinaria quemadaobras suspendidasColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa anuncia avances del Escudo Nacional Antidrones con pruebas internacionales en Asia, Europa y Norteamérica

Pedro Sánchez explicó que el proceso está en una fase clave de verificación técnica, con equipos especializados colombianos evaluando tecnologías de más de diez empresas en seis países de forma simultánea y transparente

Ministro de Defensa anuncia avances del Escudo Nacional Antidrones con pruebas internacionales en Asia, Europa y Norteamérica

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

El clima en Cali cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Las últimas previsiones para Cali: temperatura, lluvias y viento

¿Cómo estará el clima en Medellín?

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

¿Cómo estará el clima en Medellín?

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barranquilla

El estado del tiempo en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barranquilla

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Bogotá

El clima en Bogotá cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

La Liendra intentó infiltrarse a una zona de tolerancia en Medellín para un nuevo documental: así le fue

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Flow, la banda japonesa de Naruto y Dragon Ball, encabezará la programación internacional en la Comic Con Colombia con un concierto exclusivo

Bacilos rehizo “Perderme Contigo” junto a Gilberto Santa Rosa e incursionó en el formato sinfónico

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

Deportes

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs

América de Cali derrotó 2-1 a Fortaleza en Bogotá y selló su clasificación a playoffs

Samuel Martínez, joya de la selección Colombia sub-17, va camino a Europa: el representante reveló su próximo equipo

Andrés Gómez no deja de brillar con el Vasco da Gama: líder de asistencias en el fútbol brasileño

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Delantero del fútbol argentino pide pista en Atlético Nacional: “Tengo ese sueño por cumplir”