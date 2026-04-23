Secretaría de Hacienda de Bogotá alerta por estafas con impuestos de vehículos: así operan los sitios falsos

La entidad distrital reiteró que el único beneficio vigente es el 10% de descuento por pronto pago hasta el 15 de mayo. - crédito Johan Largo/Infobae

La Secretaría de Hacienda de Bogotá lanzó una alerta dirigida a los propietarios de vehículos en la capital, tras detectar un incremento en la circulación de portales web fraudulentos que suplantan su identidad institucional.

De acuerdo con la entidad, estos sitios buscan capturar datos personales y financieros de los ciudadanos mediante engaños, con el objetivo de realizar pagos ilegales o acceder a cuentas bancarias. La advertencia cobra especial relevancia en medio de la actual temporada de pago de impuestos, cuando aumenta el número de contribuyentes realizando trámites en línea.

La administración distrital fue enfática: “no existen beneficios económicos adicionales a los establecidos por la ley”, por lo que cualquier oferta que prometa descuentos superiores debe ser considerada sospechosa.

El único descuento vigente y la advertencia clave

Según la información oficial, el único beneficio disponible actualmente es el 10% de descuento por pronto pago del impuesto vehicular hasta el 15 de mayo.

Esto significa que cualquier mensaje que ofrezca rebajas mayores, plazos especiales o condiciones extraordinarias es, con alta probabilidad, un intento de fraude.

La entidad insistió en que los ciudadanos deben usar exclusivamente los canales oficiales, ingresando directamente a su portal web y evitando enlaces de terceros o buscadores que puedan redirigir a páginas falsas.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá alertó sobre la circulación de páginas web fraudulentas que imitan su imagen institucional para engañar a los contribuyentes. - crédito Johan Largo/Infobae

Así operan los sitios falsos que roban datos

Suplantación casi perfecta de páginas oficiales

El modus operandi identificado por las autoridades consiste en la creación de páginas web que imitan con gran precisión el diseño, logotipos y estructura del sitio oficial de la Secretaría.

En estos portales, los usuarios son inducidos a completar formularios donde se les solicita información sensible como números de cuenta bancaria, datos personales y credenciales financieras.

El engaño es tan sofisticado que muchas víctimas creen estar realizando un pago legítimo, cuando en realidad están entregando su información directamente a ciberdelincuentes.

Promesas engañosas para atraer víctimas

Los atacantes suelen utilizar estrategias como descuentos falsos o beneficios exclusivos, mensajes urgentes que presionan a pagar de inmediato y enlaces enviados por WhatsApp, SMS o correo electrónico.

La Secretaría advirtió que nunca solicitará pagos en tiempos récord ni a través de intermediarios no autorizados, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe ser ignorada.

Durante la temporada tributaria aumenta el riesgo de fraudes debido al alto volumen de trámites realizados por los contribuyentes. - crédito Johan Largo/Infobae

El papel de la inteligencia artificial en los nuevos fraudes

De acuerdo con El Tiempo, un análisis de la empresa de ciberseguridad Kaspersky reveló que los ciberdelincuentes están utilizando inteligencia artificial para hacer más creíbles sus ataques.

Según Fabiano Tricarico, directivo de la compañía, los atacantes logran replicar diseños y estructuras casi idénticas a las páginas reales, lo que dificulta detectar el fraude a simple vista.

Esta evolución tecnológica ha cambiado la lógica del engaño. Como explicó el analista Lisandro Ubiedo: “Ya no buscan que la víctima haga clic en algo sospechoso, sino que complete una acción legítima en un entorno falso”.

Preocupantes cifras sobre desconocimiento digital

Los estudios de Kaspersky evidencian un panorama preocupante en la región:

El 40% de los colombianos no sabe identificar un sitio web falso

Un 12% desconoce cómo verificar su autenticidad , incluso si sospecha

En Latinoamérica, un 21% tiene dificultades para diferenciar correos reales de fraudulentos

Estas cifras reflejan que, aunque ha aumentado la conciencia digital, todavía existe una brecha importante en la identificación de riesgos en línea.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafa

Las autoridades y expertos coinciden en varias medidas clave para protegerse:

Verifique siempre la dirección web: Escriba directamente la URL oficial en el navegador y evite ingresar desde enlaces externos.

Desconfíe de mensajes con urgencia o beneficios exagerados: Las ofertas demasiado buenas suelen ser el principal gancho de los estafadores.

No comparta información personal en sitios desconocidos: La Secretaría reiteró: “No compartas tus datos en sitios no verificados”.

Evite enlaces de correos o mensajes: Especialmente si contienen botones de pago directo o redireccionamientos.

Utilice herramientas de seguridad: Contar con software actualizado puede ayudar a detectar intentos de phishing, una de las modalidades más comunes de fraude digital.

La Secretaría enfatizó que no solicita pagos a través de intermediarios ni exige consignaciones en tiempos inusuales. - crédito Johan Largo/Infobae

Llamado a la ciudadanía y reporte de casos

Finalmente, la Secretaría de Hacienda hizo un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier comunicación sospechosa ante las autoridades, con el fin de rastrear y desmantelar estas redes criminales.