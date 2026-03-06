Técnico de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr reveló que la lesión de la figura de Portugal sería “más grave” de lo esperado: “Requirió tratamiento en Madrid”

Jorge Jesus explicó que la lesión de Crisitano Ronaldo sería más grave de lo que se reportó - crédito Stringer / REUTERS

El 6 de marzo de 2026, Jorge Jesús (técnico del Al-Nassr) habló sobre la lesión de Cristiano Ronaldo.

Es importante recordar que el 3 de marzo de 2026, el cuadro saudí emitió el parte médico oficial de la lesión del astro portugués, detallando que había sufrido en el tendón de la corva, situación que hace que se pierda los próximos partidos del Al-Nassr y su presencia en la fecha FIFA con Portugal para los amistosos ante México y Estados Unidos esté descartada.

Ronaldo que salió en el último partido ante Al Fayha por una molestia en su rodilla, afrontaría una lesión más compleja. El 6 de marzo de 2026, Jorge Jesús explicó que después de los exámenes médicos a CR7, la situación podría ser más grave de lo esperado para el líder y gran figura de la selección de Portugal.

“Después de las pruebas, vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado. Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo", dijo.

Así fue la lesión de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

El 3 de marzo de 2026, Al Nassr comunicó que Cristiano Ronaldo inició su proceso de rehabilitación por la lesión que sufrió en el partido contra el Al Fayha

“A Cristiano Ronaldo se le ha diagnosticado una lesión en el tendón de la corva tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”, tal como lo divulgó el club en redes sociales. El club compartió imágenes del jugador vestido con el uniforme oficial, en respuesta a rumores que circularon en medios internacionales sobre una posible salida del jugador y su familia de Arabia Saudita por las tensiones bélicas en Medio Oriente.

En el encuentro contra Al Fayha, que el Al Nassr ganó por 3-1, Ronaldo fue protagonista: marcó un gol de penal, sumando a su objetivo de alcanzar los 1.000 goles, pero erró otro lanzamiento y, a nueve minutos del final, debió abandonar la cancha por molestias físicas. Una vez concluido el partido, se lo observó con hielo aplicado directamente sobre la zona afectada.

Jorge Jesús, técnico del Al-Nassr, explicó que la estrella de la selección de Portugal tuvo que salir porque sintió cansancio muscular, previniendo que el portugués se agravara.

“Sintió fatiga muscular. Después de que hiciéramos el 2-1 no quise arriesgar y lo sustituí. El departamento médico va a evaluar su condición, pero lo que él sintió fue solo una fatiga muscular”, explicó.

Otra baja para la selección de Portugal en la fecha FIFA: el defensor Nelson Semedo estaría ausente ante México y Estados Unidos

La selección de Portugal enfrentará sus próximos partidos amistosos sin dos de sus principales referentes: Nélson Semedo y Cristiano Ronaldo se encuentran lesionados y atraviesan un proceso de recuperación que mantiene en vilo la preparación del equipo para la Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026.

A falta de 97 días para el inicio del torneo, ambos futbolistas son baja confirmada o en duda para los encuentros ante Estados Unidos y México, previstos para los días 28 y 31 de marzo de 2026 respectivamente, una situación que eleva la incertidumbre en torno al plantel dirigido por el entrenador español Roberto Martínez.

El defensor Nélson Semedo, actualmente en el Fenerbahçe de Turquía, sufrió una rotura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El diagnóstico fue confirmado el 2 de marzo de 2026, tras abandonar el campo al minuto 20 en el empate 2-2 de la jornada 24 de la Superliga turca entre Fenerbahçe y Antalyaspor

“Nuestro jugador de fútbol, Nélson Semedo, se sometió a una resonancia magnética en el Hospital Ataşehir Medicana tras la lesión sufrida durante el partido de anoche. La resonancia magnética reveló una rotura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, y ya se ha iniciado el tratamiento“, explicaron.

El tiempo estimado de inactividad es de cuatro semanas, periodo que coincide con las próximas convocatorias de la selección portuguesa, por lo que Semedo será baja en los encuentros amistosos internacionales agendados para finales de marzo.