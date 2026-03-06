En problemas equipo de la Liga BetPlay en Colombia: la Supersociedades multó al representante legal por no obedecer las órdenes de la entidad

Sede de la Superintendencia de Sociedades, entidad que impuso una sanción económica al representante legal del Club Llaneros S.A. tras detectar incumplimientos en requerimientos administrativos - crédito Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de 50 millones de pesos a Juan Carlos Trujillo Velásquez, representante legal del Club Llaneros S.A., por no cumplir varias órdenes emitidas por esa autoridad relacionadas con la revisión y entrega de información financiera del club.

La sanción fue anunciada el 6 de marzo de 2026 y se originó en la falta de respuesta a requerimientos oficiales que buscaban evaluar los estados financieros de la sociedad correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, además de revisar hallazgos detectados durante una visita administrativa.

Según explicó la Superintendencia en su comunicado, el directivo no atendió instrucciones enviadas mediante tres oficios: el 302-073967 del 25 de julio de 2025, el 306-188664 del 26 de noviembre de 2025 y el 306-215002 del 8 de enero de 2026.

En estos documentos, la entidad solicitaba información adicional y respuestas frente a observaciones encontradas durante sus labores de supervisión.

Comunicado de la Superintendencia de Sociedades en el que se anuncia la multa de $50 millones contra Juan Carlos Trujillo Velásquez, representante legal del Club Llaneros S.A. - crédito Supersocieades

Para el organismo de control empresarial, el hecho de que estos requerimientos no fueran atendidos demuestra que el representante legal se apartó del estándar de conducta esperado para los administradores de sociedades, lo que llevó a la apertura del proceso sancionatorio y posteriormente a la multa.

La entidad también advirtió que cuando las empresas no responden a este tipo de solicitudes se afecta la transparencia de la información financiera que deben reportar, lo que puede generar dudas sobre la confiabilidad de los datos contables.

La visita administrativa que originó el proceso

El caso tiene su origen en una visita administrativa realizada por la Superintendencia de Sociedades en mayo de 2023, durante la cual se identificaron varios puntos que requerían aclaraciones por parte del club.

Tras esa revisión, la entidad envió diferentes comunicaciones solicitando documentación adicional y explicaciones sobre la evaluación de los estados financieros del equipo llanero, así como las medidas adoptadas para atender las observaciones detectadas.

Sin embargo, según el organismo, las órdenes no fueron atendidas dentro de los plazos establecidos, lo que derivó en el proceso sancionatorio contra el representante legal.

Entre los requerimientos que quedaron sin respuesta se encontraban solicitudes de información complementaria y aclaraciones técnicas relacionadas con la contabilidad de la sociedad.

Jugadores de Llaneros FC y Internacional de Bogotá FC disputan el balón durante el empate 1-1 en la décima jornada de la Liga BetPlay en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé - crédito Llaneros/Facebook

De acuerdo con la Superintendencia, la falta de entrega de estos documentos dificulta verificar la consistencia y transparencia de los reportes financieros presentados por la empresa.

Además, señaló que estas omisiones pueden afectar la confianza en la información financiera que el club debe reportar a las autoridades y a los diferentes grupos de interés vinculados con la organización.

El llamado de la Superintendencia

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, explicó que las acciones de la entidad buscan fortalecer el cumplimiento de las normas empresariales y promover buenas prácticas de gobierno corporativo.

Según indicó el funcionario, la Superintendencia tiene como objetivo promover la sostenibilidad y solidez del tejido empresarial mediante una supervisión preventiva y correctiva.

En ese contexto, señaló que los administradores de las sociedades están obligados a cumplir las disposiciones legales y las instrucciones impartidas por la autoridad, especialmente cuando se trata de información financiera que puede impactar a inversionistas, trabajadores y otros actores vinculados con la empresa.

Escobar también destacó la importancia de mantener estándares adecuados de gobierno corporativo, particularmente en organizaciones visibles para la opinión pública, como los clubes deportivos profesionales.

El club sigue compitiendo en la Liga BetPlay

La sanción administrativa se conoce mientras el Llaneros FC continúa su participación en la Liga BetPlay.

En la décima jornada del campeonato, el equipo empató 1-1 frente a Internacional de Bogotá FC en un partido disputado el 5 de marzo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, en Villavicencio.

Jhon Vásquez celebra el gol de penal con el que Llaneros FC igualó el marcador frente a Internacional de Bogotá FC - crédito - Llaneros/Facebook

El encuentro tuvo un primer tiempo movido. El conjunto visitante se fue adelante en el marcador al minuto 45 con un gol del delantero Facundo Boné.

Poco después, ya en el tiempo añadido de la primera mitad, el árbitro sancionó un penal a favor de Llaneros que fue convertido por Jhon Vásquez, lo que permitió que el equipo local igualara el marcador antes del descanso.

En la segunda parte el resultado no cambió, incluso después de que Llaneros se quedara con diez jugadores tras la expulsión del defensor Dennis Quintero al minuto 65. A pesar de la superioridad numérica, el equipo bogotano no logró marcar el gol de la victoria.