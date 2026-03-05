Deportes

Estos serían los rivales de Millonarios en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2026: River Plate y Santos FC en la lista

Neymar Jr, Juan Fernando Quintero y los colombianos del Vasco da Gama podrían ser algunas de las figuras que visiten Bogotá durante la fase principal del torneo sudamericano

Millonarios juega por novena ocasión
Millonarios juega por novena ocasión la Copa Sudamericana - crédito Millonarios

Millonarios logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tras imponerse 1-3 como visitante ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, un triunfo que le permitirá ser el representante de Colombia en el sorteo oficial, que se celebrará el jueves 19 de marzo desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

El delantero Rodrigo Contreras fue decisivo en el esquema visitante, sellando dos de las anotaciones: la primera, un remate desde atrás de la mitad de la cancha a los 21 minutos, y la tercera, tras anticipar a la defensa rival y definir junto al palo defendido por David Ospina.

El segundo gol de Millonarios llegó al minuto 41 por intermedio de Leonardo Castro, que ejecutó un penalti para asegurar la ventaja tras el empate parcial logrado por Nicolás Rodríguez a los 28 minutos.

Entre los rivales más destacados que podría venir a Bogotá para los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se destacan River Plate, con Eduardo Coudet como nuevo entrenador y jugadores campeones del mundo como Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. También se destaca Santos con la superestrella Neymar Jr. en sus últimas temporadas como profesional.

AME621. MEDELLÍN (COLOMBIA), 04/03/2026.- Rodrigo
AME621. MEDELLÍN (COLOMBIA), 04/03/2026.- Rodrigo Contreras (d) de Millonarios celebra un gol este miércoles, durante un partido de la primera fase de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ STR

La primera fase de la Copa Sudamericana comenzará el 3 de marzo. La gran final de ‘La otra mitad de la gloria’ se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en fecha aún pendiente por confirmar. Esta es la lista completa de clubes clasificados:

Argentina

  • River Plate
  • Racing Club
  • Deportivo Riestra
  • San Lorenzo
  • Tigre
  • Club Barracas Central

Brasil

  • São Paulo
  • Gremio
  • Bragantino
  • Atlético Mineiro
  • Santos FC
  • Corinthians

Chile

  • Audax Italiano
  • Club Palestino

Paraguay

  • Club Nacional o Deportivo Recoleta
  • Olimpia

Perú

  • Alianza Atlético
  • Melgar o Cienciano

Uruguay

  • Boston River o Racing de Montevideo
  • Montevideo City Torque

Venezuela

  • Puerto Cabello
  • Caracas FC

Equipos perdedores de la fase 3 de la Copa Libertadores

  • Botafogo (Brasil) o Barcelona SC (Ecuador)
  • Carabobo (Venezuela) o Sporting Cristal (Perú)
  • O’Higgings (Chile) o Deportes Tolima (Colombia)
  • Juventud (Uruguay) o Independiente Medellín (Colombia)

Así avanzan las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana

El estadio Metropolitano será el
El estadio Metropolitano será el de mayor capacidad en Colombia, incluso para eventos culturales - crédito X/@AnaMariaAljure

La renovación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla avanza tras un primer mes de intervención en el que se han removido aproximadamente 120.000 metros cúbicos de material y la cancha ha bajado cuatro metros de nivel.

Esta transformación profunda tiene como propósito adaptar el emblemático escenario deportivo del Caribe colombiano a los estándares internacionales exigidos por competiciones y eventos de alto nivel, lo que permitirá ampliar su capacidad y optimizar la experiencia tanto de los espectadores como de los deportistas.

En este primer mes, una de las novedades más relevantes es la instalación de muros de contención anclados, que permitirán sostener el nuevo nivel de las tribunas y soportar la ampliación prevista. Esta obra apunta a modificar por completo la geometría interna del estadio, junto con el rediseño de los accesos y las facilidades tanto para el público como para los atletas. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, resaltó la magnitud de la intervención y celebró el ritmo actual de la obra al recorrer sus avances.

De forma paralela, el parqueadero del estadio se ha convertido en un espacio industrial donde se prefabrican graderías completas, vigas y demás piezas estructurales. Estas piezas se trasladarán posteriormente al interior del estadio, lo que acelera el ensamblaje y disminuye los tiempos de intervención activa en el escenario principal.

El estadio Metropolitano de Barranquilla
El estadio Metropolitano de Barranquilla acogerá la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito X/@AnaMariaAljure

Otro aspecto destacado es la construcción de 12 túneles de acceso nuevos, ubicados principalmente en la tribuna oriental y sus extremos. Varios de estos accesos estarán equipados con un innovador sistema biotérmico, que regulará la temperatura del terreno de juego para favorecer tanto a atletas profesionales como a organizadores de eventos de gran formato que requieren control ambiental específico.

Las zapatas para el nuevo edificio VIP del estadio ya se están levantando. Este bloque albergará zonas de hospitalidad, prensa, camerinos y servicios adicionales, ajustándose a las certificaciones internacionales actuales. El rediseño de la silletería se hará bajo estándares globales de ergonomía, señalización y resistencia para mejorar la comodidad de los asistentes.

El plan maestro del estadio, aunque aún no ha sido divulgado en todos sus detalles por la administración distrital, incluye además mejoras en la visibilidad para el público, ajuste de las pendientes de las graderías y una nueva distribución de accesos que facilitará una evacuación más ágil y eficiente en caso de necesidad. La actualización de las zonas VIP y de prensa también está orientada a requerimientos normativos de competencias internacionales.

