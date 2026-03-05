Cristiano Ronaldo vs. España en el Mundial Rusia 2018: el día del histórico triplete del “Bicho” en Sochi

Cristiano Ronaldo brilló en el debut de Portugal en el Mundial de Rusia 2018 ante España, consiguiendo un triplete con el que salvó a su selección de la derrota - crédito Carlos Barria/REUTERS

El Mundial Rusia 2018 se presentaba como una oportunidad única para que Cristiano Ronaldo coronara lo que eran cinco años de convertir goles al máximo nivel en medio de su lucha individual con Lionel Messi por decidir cuál de los dos era el mejor futbolista del mundo.

Para no pocas personas en el mundo del fútbol, el “Bicho” parecía llevarle ventaja a la “Pulga” en esa discusión. Venía de coronar su tercera Champions League consecutiva con el Real Madrid, de convertir 344 goles en 346 partidos oficiales con el conjunto Merengue, y dos años atrás fue la cara visible del primer título de selecciones con Portugal, tras obtener la Eurocopa de 2016 ante Francia, contra todos los pronósticos.

Sin embargo, para el atacante, esa final en París dejó un sinsabor debido a que tuvo que abandonar el campo de juego por molestias físicas, motivo por el que no fue protagonista de la consagración en el partido clave (aún cuando en los juegos anteriores sí fue determinante).

Con la aspiración de liderar al conjunto lusitano a su primera consagración en la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo fue inicialista en su estreno en el grupo B ante España, el 15 de junio de 2018, en el estadio Fisht de Sochi.

En el bando contrario, La Roja atravesaba un proceso de recambio de la generación que los llevó a ganar dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012. Jugadores como Gerard Piqué, Sergio Ramos, Andrés Iniesta y David Silva afrontaban su última participación mundialista, mientras que otros como Koke, Isco, Dani Carvajal, David de Gea o Sergio Busquets eran los llamados a liderar la nueva generación.

Sin embargo, la concentración se vio marcada por la polémica días antes de su inicio en la competición, cuando su entrenador Julen Lopetegui fue despedido por la Real Federación Española de Fútbol acusado de negociar a sus espaldas con el Real Madrid, equipo que había confirmado que Lopetegui sería su entrenador para la temporada 2018/19.

Tras su despido, Fernando Hierro, antiguo secretario técnico de la selección, y con una breve carrera como entrenador, fue su sustituto.

Un “hat-trick” de leyenda

Cristiano Ronaldo abrió el marcador ante España tras convertir una pena máxima en los primeros minutos del compromiso - crédito Jewel Samad/AFP

Con ese contexto, el árbitro Gianluca Rocchi dio el pitazo inicial en la noche de Sochi, sin saber que daba inicio a uno de los partidos más recordados de dicho Mundial. la noche del 15 de junio de 2018.

A los 4 minutos, Ronaldo se internó en el área española y provocó un cierre de Nacho que el central pitó como pena máxima. El “7″ asumió el cobro y batió a David de Gea con un remate colocado a la izquierda, con el que engañó al guardameta.

España no tardó en reaccionar y a imponer su juego de equipo ante una Portugal que parecía depender en exceso del “Bicho”. Eso le permitió a la Furia encontrar espacios y al minuto 24 llegó el empate. Un balón largo de Busquets llegó a los pies de Diego Costa, que pivoteó, enganchó dos veces para superar la marca de Pepe, y venció la resistencia del arquero Rui Patricio con un remate cruzado al lado derecho.

Antes del descanso, al minuto 44, Ronaldo recibió al borde del área y remató directo hacia de Gea, pero el esférico se le resbaló al arquero, por lo que terminó entrando a la portería. 2-1 para Portugal.

David de Gea dejó escapar el balón y concedió el segundo gol de Cristiano Ronaldo - crédito Lucy Nicholson/REUTERS

En el segundo tiempo España atacó con todo y dejó prácticamente maniatado al conjunto lusitano. Primero llegó el empate por la pelota quieta en el minuto 55. David Silva cobró un tiro libre, encontró la cabeza de Busquets y este cedió de cabeza para Diego Costa, que anticipó a Pepe y remató ante la mirada de Rui Patricio.

Tres minutos después los de Hierro se pusieron en ventaja con un golazo de Nacho, que remató de primera intención un despeje desesperado de Portugal desde la derecha. Debido a lo rastrero del tiro, Rui Patricio no alcanzó a llegar, y el balón entró a puerta luego de estrellarse en el costado interior del vertical derecho del arquero.

España seguía atacando con todo, y todo parecía indicar que se llevarían la victoria. No obstante, la Roja cedió un tiro libre cerca a la medialuna del área, dejando una oportunidad única para que Cristiano Ronaldo emergiera como el héroe.

Cristiano Ronaldo completó su triplete con un golazo de tiro libre en los minutos finales del partido - Hannah McKay/REUTERS

El “Bicho” asumió el cobro y colocó el balón en la escuadra izquierda defendida por de Gea, con un fuerte remate que bajó a toda velocidad. Las gradas y las televisiones en todo el mundo deliraron viendo la culminación de una actuación notable, a pesar de tener todo en contra.

El marcador no se movió más en Sochi. Portugal aseguraba un punto valioso en su debut, y Cristiano Ronaldo alcanzaba así una serie de logros destacados en su carrera. Se convirtió en el primer futbolista en anotar en ocho torneos internacionales consecutivos (desde la Eurocopa 2004 hasta Rusia 2018), llegó a 51 tripletes en su carrera profesional, y en el jugador de mayor edad (33 años) en lograr un triplete en la Copa del Mundo.

Con 33 años, Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador de mayor edad en conseguir un triplete en la Copa del Mundo - crédito Ueslei Marcelino/REUTERS

Pero a pesar de la destacada actuación del “Bicho”, las deficiencias colectivas de Portugal se hicieron evidentes y no pudieron ser revertidas a lo largo del Mundial. Clasificaron a octavos de final tras vencer 1-0 a Marruecos (nuevamente con gol de Ronaldo) y ceder un empate a un gol ante Irán. En octavos de final fueron eliminados por Uruguay, que los venció por 2-1.