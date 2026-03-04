Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores

El juez central no continuará su carrera para la temporada 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 3 de marzo de 2026, en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores, el árbitro Wilmar Roldán expulsó al director técnico César Farías al minuto 76 tras una serie de desacuerdos que comenzaron en la primera mitad del encuentro entre Barcelona SC y Botafogo.

Esta decisión no solo marginó al entrenador venezolano del desenlace inmediato, sino que también le impedirá estar presente en la zona técnica durante el enfrentamiento de vuelta, previsto para el martes 10 de marzo en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, donde se definirá el pase a la fase de grupos.

El conflicto entre Roldán y Farías surgió cuando el entrenador solicitó una falta de tiro penal a favor de su equipo por una supuesta falta cometida por Alexander Barboza sobre Darío Benedetto dentro del área.

Mentras el orientador técnico protestó de forma visible desde el banquillo. La situación escaló cuando Roldán se aproximó para exigir que los reclamos fueran dirigidos personalmente a él y no a los asistentes. Este momento, registrado por las cámaras oficiales, definió la dinámica del encuentro para ambos protagonistas.

A pesar de la paciencia inicial del juez central, la tensión se mantuvo hasta el tramo final, cuando Farías empujó levemente a un jugador de Botafogo tras un pelotazo cercano al banquillo ecuatoriano. Ante esta acción, Roldán mostró la tarjeta roja directa al técnico, quien ya ha dirigido anteriormente a Junior de Barranquilla, águilas Doradas y América de Cali.

La reacción de la hinchada de Barcelona SC fue de descontento hacia el cuerpo arbitral encabezado por Roldán. Pese a esta molestia, durante la conferencia de prensa posterior no se emitieron comentarios sobre el desempeño arbitral.

El asistente técnico Grenddy Perozo manifestó: “No quiero hablar de los árbitros, vine a hablar del partido y del resultado. Es una serie pareja, de 180 minutos”.

Perozo también defendió la conducta de Farías ante la expulsión, argumentando:

“El profe César intenta varias veces quitarse de encima a Barboza y lo que hace es apartarlo.”

Botafogo toma ventaja para la vuelta, mientras Barcelona sueña con la clasificación

Matheus Martins de Botafogo festeja tras anotar ante Barcelona de Ecuador en un partido de la fase preliminar de la Copa Libertadores, realizado en Guayaquil el martes 3 de marzo de 2026

El empate 1-1 obtenido deja a Botafogo como favorito para la definición, aunque el equipo ecuatoriano mantiene sus aspiraciones de avanzar, en un torneo donde solo los cuatro vencedores de la tercera ronda ingresarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril. Los equipos que pierdan en esta instancia serán trasladados a la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de ambos campeonatos se encuentra programado para el 19 de marzo de 2026, según comunicación oficial de la Conmebol. Entre los representantes confirmados para los torneos internacionales se hallan Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla. En tanto, Deportes Tolima e Independiente Medellín aún buscan asegurar su clasificación para disputar al menos seis partidos adicionales en esta temporada.

La expulsión de Farías añade un elemento de incertidumbre para la vuelta, donde el técnico observará desde la distancia el esfuerzo de su equipo por revertir la situación y seguir en carrera en el certamen continental.

Así va la fase 3 de la Conmebol Libertadores

Flamengo es el vigente campeón de la Copa Libertadores

3 de marzo de 2026

Barcelona Sporting Club (Ecuador) 1-1 Botafogo (Brasil)

Estadio: Isidro Romero Carbo (El Monumental) de Guayaquil

Goles: Héctor Villalba al minuto 22 para Barcelona SC, empató Matheus Martins al minuto 66 para Botafogo. El técnico del Barcelona, César Farías, fue expulsado al 76 de partido

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: David Rodríguez (Colombia)

4 de marzo de 2026

Carabobo FC (Venezuela) vs. Sporting Cristal (Perú)

Estadio: Polideportivo Misael Delgado de Valencia

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)

VAR: Daiane Muniz (Brasil)

5 de marzo de 2026

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín

Estadio: Gran Parque Central de Montevideo

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Árbitro: Augusto Méndez (Perú)

VAR: Joel Alarcón (Perú)