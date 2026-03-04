Deportes

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores

Una discusión por un penal no cobrado y el posterior altercado con Alexander Barboza desembocan en la expulsión del entrenador venezolano de Barcelona Sporting Club, quien no podrá dirigir el partido de vuelta contra Botafogo

Guardar
El juez central no continuará
El juez central no continuará su carrera para la temporada 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 3 de marzo de 2026, en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores, el árbitro Wilmar Roldán expulsó al director técnico César Farías al minuto 76 tras una serie de desacuerdos que comenzaron en la primera mitad del encuentro entre Barcelona SC y Botafogo.

Esta decisión no solo marginó al entrenador venezolano del desenlace inmediato, sino que también le impedirá estar presente en la zona técnica durante el enfrentamiento de vuelta, previsto para el martes 10 de marzo en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, donde se definirá el pase a la fase de grupos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así se enfrentó el árbitro antioqueño con el técnico venezolano, exentrenador del Junior-crédito @ESPNEcuador/X

El conflicto entre Roldán y Farías surgió cuando el entrenador solicitó una falta de tiro penal a favor de su equipo por una supuesta falta cometida por Alexander Barboza sobre Darío Benedetto dentro del área.

Mentras el orientador técnico protestó de forma visible desde el banquillo. La situación escaló cuando Roldán se aproximó para exigir que los reclamos fueran dirigidos personalmente a él y no a los asistentes. Este momento, registrado por las cámaras oficiales, definió la dinámica del encuentro para ambos protagonistas.

A pesar de la paciencia inicial del juez central, la tensión se mantuvo hasta el tramo final, cuando Farías empujó levemente a un jugador de Botafogo tras un pelotazo cercano al banquillo ecuatoriano. Ante esta acción, Roldán mostró la tarjeta roja directa al técnico, quien ya ha dirigido anteriormente a Junior de Barranquilla, águilas Doradas y América de Cali.

La reacción de la hinchada de Barcelona SC fue de descontento hacia el cuerpo arbitral encabezado por Roldán. Pese a esta molestia, durante la conferencia de prensa posterior no se emitieron comentarios sobre el desempeño arbitral.

El asistente técnico Grenddy Perozo manifestó: “No quiero hablar de los árbitros, vine a hablar del partido y del resultado. Es una serie pareja, de 180 minutos”.

Perozo también defendió la conducta de Farías ante la expulsión, argumentando:

“El profe César intenta varias veces quitarse de encima a Barboza y lo que hace es apartarlo.”

Botafogo toma ventaja para la vuelta, mientras Barcelona sueña con la clasificación

Matheus Martins de Botafogo festeja
Matheus Martins de Botafogo festeja tras anotar ante Barcelona de Ecuador en un partido de la fase preliminar de la Copa Libertadores, realizado en Guayaquil el martes 3 de marzo de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa)

El empate 1-1 obtenido deja a Botafogo como favorito para la definición, aunque el equipo ecuatoriano mantiene sus aspiraciones de avanzar, en un torneo donde solo los cuatro vencedores de la tercera ronda ingresarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril. Los equipos que pierdan en esta instancia serán trasladados a la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de ambos campeonatos se encuentra programado para el 19 de marzo de 2026, según comunicación oficial de la Conmebol. Entre los representantes confirmados para los torneos internacionales se hallan Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla. En tanto, Deportes Tolima e Independiente Medellín aún buscan asegurar su clasificación para disputar al menos seis partidos adicionales en esta temporada.

La expulsión de Farías añade un elemento de incertidumbre para la vuelta, donde el técnico observará desde la distancia el esfuerzo de su equipo por revertir la situación y seguir en carrera en el certamen continental.

Así va la fase 3 de la Conmebol Libertadores

Flamengo es el vigente campeón
Flamengo es el vigente campeón de la Copa Libertadores - crédito Sebastian Castaneda / REUTERS

3 de marzo de 2026

Barcelona Sporting Club (Ecuador) 1-1 Botafogo (Brasil)

  • Estadio: Isidro Romero Carbo (El Monumental) de Guayaquil
  • Goles: Héctor Villalba al minuto 22 para Barcelona SC, empató Matheus Martins al minuto 66 para Botafogo. El técnico del Barcelona, César Farías, fue expulsado al 76 de partido
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • VAR: David Rodríguez (Colombia)

4 de marzo de 2026

Carabobo FC (Venezuela) vs. Sporting Cristal (Perú)

  • Estadio: Polideportivo Misael Delgado de Valencia
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)
  • VAR: Daiane Muniz (Brasil)

5 de marzo de 2026

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Gran Parque Central de Montevideo
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
  • Árbitro: Augusto Méndez (Perú)
  • VAR: Joel Alarcón (Perú)

Temas Relacionados

César FaríasCopa LibertadoresWilmar RoldánBarcelona vs. BotafogoBarcelona SCBotafogoColombia-Deportes

Más Noticias

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cobrar dinero para designar a algunos árbitros en los partidos del fútbol colombiano

Imer Machado se reunió con

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó en importante carrera en Italia: así fue su victoria

El corredor del Bahrain Victorious se impuso en el exigente recorrido al francés Romain Grégoire y al italiano Antonio Tiberi, convirtiéndose en el primer compatriota en lograr una victoria este año en el circuito internacional europeo

El ciclista colombiano Santiago Buitrago

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a ganar no solo para aspirar al subcampeonato del torneo amistoso, sino para seguir demostrando su alto nivel entre los países de la región

Colombia vs. Argentina - EN

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El Atanasio Girardot será el estadio en donde se jugará el partido más importante de lo que va del 2026 para los dos clubes colombianos con más títulos en la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

El cuadro dirigido por Lucas González tendrá un partido clave ante el cuadro chileno tras sufrir en la segunda fase ante Deportivo Táchira

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

Johanna Fadul criticó ‘La casa de los famosos Colombia’ y a algunos de los participantes: “No pertenezco a ese lugar en lo absoluto”

Shakibecca fue confundida con Shakira durante el multitudinario show en Ciudad de México: la imitadora de la barranquillera dio su versión

Yeferson Cossio aseguró que una de sus exparejas le hacía brujería: “Yo la confronté a ella”

Deportes

Imer Machado se reunió con

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó en importante carrera en Italia: así fue su victoria

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao