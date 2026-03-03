Calendario de partidos de Atlético Nacional en marzo: Liga BetPlay, Sudamericana y amistoso internacional

Atlético Nacional jugará ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional cerró la fecha 9 de la Liga BetPlay con una derrota por la mínima diferencia ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El conjunto antioqueño, consciente de la importancia del calendario que se avecina, optó por una nómina mixta durante gran parte del compromiso, pensando en el duelo clave que disputará frente a Millonarios el miércoles 4 de marzo, en la primera fase de la Copa Sudamericana. Este partido será determinante para la temporada, ya que el ganador accederá a la fase de grupos del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar del revés en Ibagué, Nacional mantiene sus objetivos intactos tanto en el ámbito internacional como en la liga local. El equipo dirigido por Diego Arias ha disputado siete de nueve jornadas en el campeonato colombiano, sumando cinco victorias y dos empates para un total de 15 puntos, lo que lo ubica en la quinta casilla de la tabla de posiciones, aunque con partidos pendientes respecto a algunos rivales directos.

Un marzo cargado para Nacional: partidos clave en Liga y Sudamericana

El equipo paisa tendrá ocho partidos en marzo en amistoso, liga y Sudamericana - crédito @nacionaloficial/X

El cuerpo técnico verdolaga ya planifica la logística y la rotación de la plantilla para afrontar un calendario exigente en marzo, que incluye compromisos en el estadio Atanasio Girardot y visitas a distintas plazas del fútbol colombiano y el exterior.

Agenda de Atlético Nacional en marzo de 2026:

Miércoles 4 de marzo: Atlético Nacional vs. Millonarios (Copa Sudamericana – Atanasio Girardot, 7:30 p. m.)

Sábado 7 de marzo: Águilas Doradas vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay – Cincuentenario, 4:00 p. m.)

Martes 10 de marzo: Junior vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay – Romelio Martínez, 8:30 p. m.)

Viernes 13 de marzo: Atlético Nacional vs. Llaneros (Liga BetPlay – Atanasio Girardot, 8:30 p. m.)

Martes 17 de marzo: Millonarios vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay – El Campín, 7:30 p. m.)

Domingo 22 de marzo: Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay – Metropolitano de Techo, 8:20 p. m.)

Miércoles 25 de marzo: Cruz Azul vs. Atlético Nacional (Amistoso internacional – San José, California, 7:00 p. m.)

Domingo 29 de marzo: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional (Liga BetPlay – Libertad, 4:10 p. m.)

El juego ante Cruz Azul, denominado “Duelo de Titanes”, será el segundo partido internacional del año para Nacional ante equipos de Concacaf; el primero fue a finales de enero contra el Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, en el que el equipo paisa cayó 1-2 en Medellín.

Arias explicó el uso de nómina mixta y la preparación para Millonarios

El técnico Diego Arias buscará la clasificación con Nacional para la Copa Sudamericana 2026 - crédito Atlético Nacional

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico Diego Arias explicó que la decisión de utilizar una plantilla alterna frente a Tolima obedece a la necesidad de gestionar el desgaste físico y llegar en plenitud al crucial choque en la Sudamericana: “Contamos con una nómina amplia que nos permite disputar este partido y enfrentar el de Millonarios con decisión y calidad. Aprovecharemos estos casi tres días para llegar lo mejor posible”.

Por su parte, el defensor argentino Milton Casco agregó que, aunque la derrota ante Tolima fue un golpe, el grupo ya está enfocado en corregir errores y preparar el partido ante Millonarios: “Tenemos que replantear y trabajar para el miércoles, llegar de la mejor manera y ejecutar nuestro estilo ante nuestra hinchada en la capital de Antioquia”.

Una plantilla preparada para la rotación y el reto de los títulos

Atlético Nacional sigue con dos partidos pendientes para ponerse al día en el calendario de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

La seguidilla de partidos en marzo pondrá a prueba la profundidad y el carácter de Nacional, que busca seguir con vida en la Sudamericana y mantenerse entre los mejores de la Liga BetPlay.

El cuerpo técnico apuesta por la rotación, el manejo de cargas y la respuesta de los jugadores menos habituales para afrontar un semestre en el que la exigencia será máxima en todos los frentes.

El balance de las próximas semanas marcará el rumbo del equipo, que aspira a sumar títulos y consolidarse como uno de los grandes protagonistas del fútbol colombiano e internacional en 2026.