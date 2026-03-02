Deportes

Ramón Jesurún sería presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por un tercer período, pero habría un decreto que pondría en problemas su reelección

El barranquillero preside el ente más importante del fútbol colombiano desde el 2015, cuando tomó el lugar dejado por Luis Bedoya, que tuvo que abandonar el cargo por el escándalo del ‘FIFA Gate’

Ramón Jesurún ha sido presidente
Ramón Jesurún ha sido presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desde el 2015, luego de la salida de Luis Bedoya por el escándalo del FIFA Gate - crédito FCF

La posible reelección de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol está en el centro de un debate jurídico y político. Las interpretaciones sobre el alcance del Decreto 1228 de 1995 y la decisión del Ministerio del Deporte mantienen en vilo la definición del máximo órgano futbolístico de Colombia.

El Decreto 1228 de 1995 establece un límite de tres períodos consecutivos de cuatro años para los miembros del órgano de administración de una federación deportiva, lo que representa un máximo de 12 años continuos en el cargo.

Ramón Jesurún figura oficialmente como integrante del comité ejecutivo desde 2006, situación que pone en duda su elegibilidad para otra reelección, ya que ha superado ese tiempo según la certificación emitida por el Ministerio del Deporte mencionada por Gabriel Meluk en su columna de opinión.

En charla con el periódico
En charla con el periódico El Heraldo, el máximo mandatario de la Federación Colombiana de Fútbol se refirió a varios temas de actualidad relacionados con la tricolor - crédito Mariano Vimos / Colprensa

La ley vigente señala que el órgano de administración de una federación debe estar compuesto por al menos tres integrantes, incluido su presidente. Cada ciclo tiene una duración de cuatro años y puede ser renovado solo dos veces de forma consecutiva. Por tanto, la reelección en estos cargos tiene un límite estricto, conforme al Decreto 1228 de 1995.

La discusión se enfoca en la forma de contar los períodos ejercidos por Ramón Jesurún como presidente. Un sector de la dirigencia sostiene que únicamente se deberían contar los períodos formales elegidos por la asamblea de la Federación, especialmente desde que asumió la presidencia tras la renuncia de Luis Bedoya. Sin embargo, otros actores del ámbito jurídico y deportivo consideran que, al haber estado vinculado al comité ejecutivo desde 2006, todos los años de participación deben computarse para el límite de períodos consecutivos de cuatro años.

La respuesta oficial del Ministerio del Deporte a una solicitud de certificación indica que Jesurún suma más de 17 años como parte del órgano de administración. Este antecedente incrementa la incertidumbre legal alrededor de su posible postulación a una nueva reelección, como expuso Gabriel Meluk en El Tiempo.

La decisión final sobre si ha superado ese tope corresponde al concepto jurídico que debe emitir el Ministerio del Deporte; mientras tanto, los principales actores de la asamblea aguardan esa resolución para decidir el sentido de sus votos y los posibles escenarios de sucesión.

En un reciente evento público, donde patrocinadores de la Federación Colombiana de Fútbol hicieron el lanzamiento de ‘El club socios de la sele’, el presentador del evento aseguró que Ramón Jesurún sería reelegido como presidente de la FCF. “El próximo 19 de marzo, a propósito, será reelegido en la Asamblea Ordinaria. Ya me contaron ustedes que nuevamente estará al frente y ojalá con una muy buena presentación de Colombia en el 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, hace años hemos venido hablando, Ramón” se escucha decir a Jorge Hernán Peláez.

El halago de Gianni Infantino a Ramón Jesurún: “Es lo mejor que le pudo pasar al fútbol colombiano”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no escatimó en elogios para Ramón Jesurún, presidente de la FCF, a quien calificó como el mejor dirigente en la historia del fútbol colombiano - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Barranquilla, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo que la gestión de Ramón Jesurún constituye “lo mejor que le pudo pasar al fútbol colombiano”, anticipando que el impacto de su liderazgo será determinante para el futuro de este deporte en el país.

Durante su intervención, Infantino recordó que su relación con Jesurún se remonta a más de una década, cuando ambos todavía no ocupaban posiciones ejecutivas. El presidente de la FIFA afirmó: “Nos conocemos desde hace más de diez años, cuando no éramos presidentes de nada, ni pensábamos serlo”. Para Infantino, la experiencia y el compromiso de Jesurún han sido claves en la transformación del fútbol colombiano.

