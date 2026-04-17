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“Mis cuentas están en regla ante el CNE”: Iván Cepeda defiende financiación de su campaña

El candidato aseguró que sus reportes están soportados y verificables, en medio de cuestionamientos sobre el sistema electoral

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El candidato aseguró que sus reportes están soportados y verificables, en medio de cuestionamientos sobre el sistema electoral | REUTERS/Nathalia Angarita
El candidato aseguró que sus reportes están soportados y verificables, en medio de cuestionamientos sobre el sistema electoral | REUTERS/Nathalia Angarita

El candidato Iván Cepeda defendió la legalidad de la financiación de su campaña y aseguró que sus cuentas están en regla ante el Consejo Nacional Electoral. El pronunciamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre el sistema de reporte electoral, según información obtenida por Revista Semana.

El senador afirmó que todos los movimientos financieros están debidamente soportados y disponibles para verificación por autoridades y ciudadanos. Además, señaló que su equipo ha actuado bajo principios de austeridad y transparencia, según información obtenida.

La declaración ocurre en un contexto de alertas por fallas técnicas en la plataforma de rendición de cuentas del CNE. El tema ha generado preocupación sobre la transparencia en el proceso electoral.

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El senador afirmó que todos los movimientos financieros están debidamente soportados y disponibles para verificación por autoridades y ciudadanos | REUTERS/Nathalia Angarita
El senador afirmó que todos los movimientos financieros están debidamente soportados y disponibles para verificación por autoridades y ciudadanos | REUTERS/Nathalia Angarita

Defensa de la financiación y transparencia

Iván Cepeda reiteró que su campaña se ha desarrollado bajo el cumplimiento estricto de las normas establecidas en la Constitución y la legislación electoral.

“Las cuentas de mi campaña están en regla ante el Consejo Nacional Electoral, se encuentran debida y rigurosamente soportadas en documentos contables, que dan cuenta del origen, la gestión, los gastos y su registro oficial”, afirmó el candidato, citado por Revista Semana.

El senador enfatizó que la transparencia no es solo una obligación legal, sino un principio fundamental de su proyecto político.

En ese sentido, aseguró que cualquier ciudadano o autoridad puede verificar la información financiera de su campaña, lo que busca generar confianza en el proceso electoral.

El senador enfatizó que la transparencia no es solo una obligación legal, sino un principio fundamental de su proyecto político. | REUTERS/Nathalia Angarita
El senador enfatizó que la transparencia no es solo una obligación legal, sino un principio fundamental de su proyecto político. | REUTERS/Nathalia Angarita

Además, indicó que su equipo ha mantenido una política de cero tolerancia frente al uso indebido de recursos públicos o la injerencia de servidores del Estado.

Contexto de fallas en el sistema electoral

Las declaraciones de Cepeda se producen en medio de un ambiente de tensión técnica, tras las advertencias realizadas por la organización Transparencia por Colombia.

Según se ha señalado, existen dificultades en el funcionamiento de la plataforma Cuentas Claras, administrada por el Consejo Nacional Electoral, que es utilizada para reportar los gastos de campaña.

Entre los problemas identificados se encuentran demoras en la asignación de usuarios y contraseñas para los candidatos, lo que ha dificultado el registro oportuno de la información financiera.

Las declaraciones de Cepeda se producen en medio de un ambiente de tensión técnica, tras las advertencias realizadas por la organización Transparencia por Colombia | REUTERS/Nathalia Angarita
Las declaraciones de Cepeda se producen en medio de un ambiente de tensión técnica, tras las advertencias realizadas por la organización Transparencia por Colombia | REUTERS/Nathalia Angarita

Estas fallas podrían generar riesgos de opacidad en el proceso electoral, así como eventuales sanciones para los aspirantes que no logren cumplir con los tiempos establecidos.

Debate sobre transparencia y proceso electoral

El contexto electoral actual se caracteriza por una alta exigencia en materia de transparencia y control de recursos, especialmente en campañas políticas.

Cepeda aseguró que su postura responde también a lo que considera una “campaña sistemática de difamación”, frente a la cual ha optado por reforzar la claridad en el manejo de los recursos.

En Colombia, cada proceso electoral implica una logística compleja, con miles de mesas de votación y comisiones escrutadoras que deben garantizar la legalidad del proceso.

En ese escenario, la rendición de cuentas se convierte en un elemento clave para fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones.

El candidato insistió en que su campaña ha priorizado la austeridad como principio rector, en contraste con prácticas cuestionadas en otros contextos políticos.

Mientras tanto, el debate sobre las condiciones técnicas del sistema de reporte y la transparencia en la financiación de campañas continúa siendo uno de los puntos centrales de la agenda electoral en el país.

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