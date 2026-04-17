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La Segura anunció que ya tiene fecha para la operación que resolvería sus dolores crónicos: envió un mensaje de resiliencia

En una emotiva serie de videos, la creadora de contenido compartió la noticia sobre un resultado médico que abre nuevas posibilidades para su bienestar, mostrando su lado más humano y resiliente frente a los desafíos de salud

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La creadora de contenido compartió la noticia de la intervención con sus seguidores, con la que buscaría superar un problema crónico de espalda - crédito @la_segura/Instagram

La salud de Natalia Segura, conocida como La Segura, es uno de los factores que generó tendencia en redes sociales durante años, especialmente desde que participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido vallecaucana relató que cuando tenía 18 años, el 23 de noviembre de 2013, fue víctima de un ataque con arma de fuego en Cali. Producto del altercado recibió dos impactos de bala, uno de los cuales afectó gravemente su médula espinal, provocándole un trauma raquimedular.

Aunque los médicos inicialmente diagnosticaron que no volvería a caminar, la influenciadora pudo recuperar la movilidad tras meses de intensa terapia física. Sin embargo, quedó con daños irreversibles en su sistema nervioso, lo que detonó un dolor crónico en su espalda por el que debe recibir tratamiento con cierta regularidad.

De hecho, en La casa de los famosos Colombia estos síntomas se agrabaron debido a que su estancia en la casa estudio coincidió con el periodo en el que teóricamente debería recibir su tratamiento. Su situación se agravó entonces al punto que presentó rigidez en sus piernas y debió valerse por unas semanas de un carro eléctrico al que bautizó como el “Segura móvil”.

La Segura
La influenciadora usó el "Segura Movil" cuando su situación de salud se agravó en el reality show - crédito La casa de los famosos Colombia/YouTube

Pese a que su familia le pidió que abandonara la competencia, la influenciadora se mantuvo hasta que fue eliminada, luego de lo cual retomó el tratamiento, se casó con su pareja, el chef uruguayo Ignacion Baladán, y dio a luz a su hijo Lucca.

Pero todo indica que los días de dolor estarían cerca de terminar para la creadora de contenido. A través de una serie de videos difundidos en sus historias de Instragram, La Segura celebró con lágrimas que ya tenía fecha para una intervención que tendría como objetivo superar el dolor crónico en su espalda.

En una grabación posterior, La Segura se mostró manejando luego de su cita con el anestesiólogo, relatando de manera jocosa que, por cómo iba vestida, suponía el especialista iba a pensar que se preparaba para una cirugía estética.

“Cuando yo llegué ahorita donde el anestesiólogo, yo dije: ‘El señor me va a decir que no’. O sea, yo dije: ‘¿Por qué fue que me vine con el gabán?’ Como que si yo fuera la primera dama, me vine con gafa, me vine con cartera montada, mami, pero porque claramente voy para la oficina. (...) Yo creo que yo en vez de pensar que me voy a hacer un procedimiento para el dolor crónico, pa’ mi dolorcito, que ya no aguanto más, él va a pensar que yo me vengo a hacer las tetas o una lipo, una cosa así”, admitió entre risas.

La creadora de contenido afirmó que lo más importante para lidiar con una situación como la suya era no estar en el papel de víctima - crédito @lasegura/Instagram

Posteriormente, la influenciadora compartió un mensaje de resiliencia. “Yo les voy a decir una cosa, ¿cuándo cambió mi vida? Cuando yo dejé de vivir en el papel de víctima. Nunca más. Yo nunca más quiero volver a ese lugar, yo nunca más me quiero ver tirada en una cama. Pero ustedes no tienen una perra idea del dolor tan horrible que yo tengo en este momento. Dígame si lo parezco. No lo parezco, mi reina. Tú tampoco lo parezcas", advirtió.

“Yo sé que la fase inicial de un dolor crónico es horrible, te lleva hasta la depresión, a quererte morir. Pero si usted puede, échese una chapita, péinese, báñese, arréglese, que se lo juro por Dios que eso cambia completamente la perspectiva de lo que tú estás viviendo (...) adolorida, pero con glamour”, sentenció.

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