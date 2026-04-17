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Régimen aduanero contra contrabando: por qué la Dian urge su aprobación antes de junio

El Gobierno busca aprobar un nuevo régimen sancionatorio aduanero antes del 20 de junio para evitar un vacío legal en la lucha contra el contrabando

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El Gobierno busca aprobar un nuevo régimen sancionatorio aduanero antes del 20 de junio para evitar un vacío legal en la lucha contra el contrabando - crédito Colprensa

La Dian explicó por qué es urgente aprobar el nuevo régimen sancionatorio aduanero antes del 20 de junio de 2026. La entidad advirtió que, de no cumplirse este plazo, se generaría un vacío jurídico que afectaría la lucha contra el contrabando, según información obtenida por Revista Semana.

El proyecto busca unificar normas y fortalecer los mecanismos para sancionar el comercio ilegal en el país. Además, se ha construido mediante mesas de trabajo con el sector privado para lograr consensos técnicos, según información obtenida.

La discusión se da en medio de críticas sobre el enfoque del proyecto, señalado por algunos sectores como excesivamente sancionatorio. Sin embargo, la Dian insiste en que es necesario para garantizar el control aduanero.

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El exdirector de la Dian presentó ante la Corte Suprema evidencias de solicitudes para ubicar personas afines en aduanas clave, alertando sobre riesgos de infiltración del contrabando - crédito Colprensa
La discusión se da en medio de críticas sobre el enfoque del proyecto, señalado por algunos sectores como excesivamente sancionatorio - crédito Colprensa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió que la aprobación del nuevo régimen sancionatorio aduanero responde a una obligación impuesta por la Corte Constitucional.

Según explicó la entidad, existe un plazo perentorio que vence el 20 de junio de 2026, fecha límite para que el Congreso expida una ley que reemplace el régimen actual.

La Dian urge a mantenerse al día con normativas que pueden variar anualmente para evitar sanciones y errores fiscales - crédito Colprensa
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió que la aprobación del nuevo régimen sancionatorio aduanero responde a una obligación impuesta por la Corte Constitucional - crédito Colprensa

“En esa fecha ya debe estar expedida, sancionada y vigente la ley que establezca este régimen sancionatorio aduanero”, señaló la Dian, citado por Revista Semana.

El incumplimiento de este plazo tendría consecuencias graves para el país, ya que implicaría un vacío jurídico que limitaría la capacidad del Estado para combatir el contrabando.

Entre los efectos más críticos estaría la imposibilidad de imponer sanciones administrativas y de aprehender mercancías ilegales, lo que debilitaría el control sobre el comercio exterior.

Construcción del proyecto y diálogo con el sector

El proyecto del régimen sancionatorio ha sido construido a través de un proceso de concertación con distintos actores del sector privado.

De acuerdo con la Dian, se han realizado más de 27 mesas de diálogo, lo que ha permitido recoger observaciones y construir un documento técnico con mayor consenso.

“Todas las críticas constructivas son siempre bienvenidas… hemos realizado más de 27 mesas de diálogo con el sector privado”, indicó la entidad, citado por ese medio de comunicación.

Verificar frecuentemente el sistema de citas de la Dian ayuda a encontrar espacios disponibles más fácilmente - crédito Colprensa
De acuerdo con la Dian, se han realizado más de 27 mesas de diálogo, lo que ha permitido recoger observaciones y construir un documento técnico con mayor consenso - crédito Colprensa

Por su parte, desde Analdex se ha reconocido que el proceso ha avanzado en la búsqueda de acuerdos, lo que podría facilitar su trámite en el Congreso.

El objetivo es presentar un proyecto equilibrado que responda a las necesidades del país y permita fortalecer el sistema aduanero.

Debate sobre sanciones y competitividad

A pesar de los avances, el proyecto ha generado críticas por parte de algunos sectores que consideran que el enfoque es excesivamente sancionatorio.

Se ha cuestionado que la propuesta priorice el castigo sobre el incentivo a las buenas prácticas, así como su complejidad normativa.

Incluso, se ha señalado que podría tener un enfoque recaudatorio más que una intención de facilitar el comercio exterior.

Sin embargo, la Dian ha defendido la iniciativa, argumentando que un régimen sancionatorio robusto es fundamental para combatir el contrabando, un problema que afecta la competitividad y las finanzas públicas.

El contrabando, según diversos sectores, representa una de las principales fugas de recursos del Estado y genera distorsiones en el mercado, afectando a las empresas que operan dentro de la legalidad.

En este contexto, la aprobación del nuevo régimen se presenta como una herramienta clave para fortalecer el control aduanero y cerrar las brechas que permiten el ingreso de mercancías ilegales.

El debate continúa en el Congreso, donde se definirá el alcance final de una norma que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el comercio ilícito en Colombia.

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