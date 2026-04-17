Colombia, tras golear a Brasil, se enfrentará a otro grande en la final del Sudamericano sub-17

Tras superar a Brasil, Colombia aseguró su lugar en la final del Sudamericano sub-17 que se disputa en Paraguay - crédito FCF

Colombia superó a Brasil en el primer partido del día y avanzó a la final del Sudamericano Sub 17 celebrado en Paraguay, lo que le permitió esperar por su rival en la gran final, que saldría del enfrentamiento entre Argentina y Ecuador, en el segundo juego de la jornada.

Dicho lugar quedó en poder de la Albiceleste tras vencer 3 a 1 a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco, en un duelo donde ambos seleccionados se alternaron el dominio del juego. El equipo dirigido por Diego Placente abrió el marcador a los nueve minutos del primer tiempo con un cabezazo de Facundo Salinas, que aprovechó un centro preciso de Simón Escobar.

En el segundo tiempo Ecuador vio una sensible mejoría, subió líneas e igualó el partido en la segunda mitad, cuando Holger Quintero convirtió de penal después de una falta cometida por Santino Mambrín.

Argentina superó a Ecuador por 3-1 y jugara la final del Sudamericano Sub-17 ante Colombia - crédito @Argentina/X

Cuando el encuentro parecía equilibrado y Ecuador insistía con el gol que le diera el pase final, la Albiceleste reaccionó y volvió a ponerse en ventaja por medio de Juan Cruz Policella, que capitalizó un rebote dentro del área y puso en ventaja nuevamente a Argentina faltando diez minutos para el final.

Poco después, Emiliano Barrionuevo, que acababa de ingresar al campo, anotó el tercer gol tras una asistencia de Policella, sellando el triunfo argentino. El partido se jugó bajo el arbitraje del chileno Mathias Riquelme.

En el otro cruce de semifinales, Colombia derrotó 3 a 0 a Brasil y avanzó a la final. El equipo dirigido por Freddy Hurtado resistió la presión de la Verdeamarela, ampliamente favorita en la previa, durante el primer tiempo, manteniendo el empate sin goles gracias a una defensa sólida y la falta de acierto del combinado brasileño.

En el inicio de la segunda parte, Andrés Mosquera abrió el marcador a los 53 minutos con un disparo que pegó en el travesaño y rebotó dentro del arco, una acción validada por el árbitro ecuatoriano Edwin Ordóñez.

Rafael Escorcia es el goleador de la selección Colombia en el Sudamericano Sub 17 - crédito Conmebol

José Escorcia fue la figura del encuentro al marcar dos goles. El primero llegó a los 67 minutos, luego de recibir un pase de Matías Caicedo y definir con precisión. El tercer gol se produjo en tiempo de descuento, cuando Escorcia remató desde fuera del área y la pelota ingresó junto al palo izquierdo del arquero Vitor Wachter. Colombia logró así eliminar a Brasil, que llegaba al partido como el máximo ganador del certamen y vigente campeón, y se instaló en la final del torneo juvenil.

Buscando un título esquivo

Desde 2022, los seleccionados nacionales de fútbol, tanto juveniles como de mayores, en las ramas femenina y masculina, llegaron a distintas finales de los certámenes de la Conmebol y la FIFA gracias a su rendimiento, figuras y trabajo táctico, pero nunca han pasado de ese punto.

Colombia lleva 13 años sin salir campeona de un torneo oficial de selecciones, siendo la última vez el Sudamericano Sub-20 de 2013 en Argentina, desde entonces no se ha vuelto a celebrar un título de ese tipo, perdiendo torneos casi siempre por la mínima diferencia o en penales.

Con respecto a la selección Colombia sub-17, su único título fue en 1993 con un plantel dirigido por Germán “Basílico” González en el que destacaron jugadores como Jorge Bolaño y Ricardo Ciciliano.

Desde entonces, la Tricolor salió subcampeona en dos oportunidades, primero en la edición de Ecuador 2007 (tiempo en el que se jugaba un hexagonal final) donde figuraban jugadores como James Rodríguez, Andrés Mosquera Marmolejo, Santiago Tréllez y Cristian Nazarit a las órdenes de Eduardo Lara; y luego en la edición de Colombia 2025, donde el plantel dirigido por Freddy Hurtado cayó con Brasil en el partido definitivo en Cartagena.