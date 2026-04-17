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“Buscamos entornos digitales seguros para menores”: MinTIC alista decreto para regular plataformas

El Gobierno expedirá decreto para proteger a menores en internet, regular plataformas digitales y revisar tarifas de conectividad en Colombia

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El Gobierno expedirá decreto para proteger a menores en internet, regular plataformas digitales y revisar tarifas de conectividad en Colombia | (Visuales IA)
El Gobierno expedirá decreto para proteger a menores en internet, regular plataformas digitales y revisar tarifas de conectividad en Colombia | (Visuales IA)

El Gobierno nacional alista un decreto para regular plataformas digitales y reforzar la protección de menores en internet en Colombia. La medida, liderada por el Ministerio TIC, busca garantizar entornos seguros en redes sociales y espacios educativos, según información obtenida por Revista Semana.

La ministra Carina Murcia confirmó que la norma será publicada en las próximas horas y responde a los riesgos crecientes que enfrentan niños y adolescentes en entornos digitales. Además, el decreto plantea una regulación más robusta con participación del sector tecnológico, según información obtenida.

El anuncio también incluye advertencias sobre el costo del internet en el país y la necesidad de reducir tarifas para cerrar la brecha digital. El Gobierno insiste en que la conectividad no puede seguir siendo un lujo.

La ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, rechazó al instrumentalización de Kevin Acosta para campañas políticas - crédito Ministerio de las TIC
Ministra de las TIC, Carina Murcia Yela - crédito Ministerio de las TIC

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Decreto para regular plataformas y proteger a menores

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones confirmó que el país está a punto de dar un paso importante en la regulación del entorno digital, con un decreto enfocado en la protección de niños, niñas y adolescentes.

“Hoy precisamente tenemos la publicación, entre hoy y mañana, la publicación del decreto que permite tener entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes”, afirmó la ministra Carina Murcia, citado por Revista Semana.

Cada vez es más usual ver a menores desde la primera infancia (0 a 5 años) manipulando dispositivos por su cuenta y sin tener acompañamiento en la mayoría de los casos - crédito Freepik
- crédito Freepik

La iniciativa surge en medio de preocupaciones crecientes por los riesgos a los que están expuestos los menores en plataformas digitales, especialmente en redes sociales y espacios virtuales de aprendizaje.

El objetivo principal es establecer bases claras para garantizar condiciones seguras, involucrando tanto al Estado como a las empresas tecnológicas que operan en el país.

Según explicó la funcionaria, el decreto no es una medida aislada, sino el resultado de un proceso amplio de construcción conjunta con múltiples actores del ecosistema digital.

Trabajo conjunto con empresas y cambios estructurales

De acuerdo con el Ministerio TIC, la elaboración del decreto contó con la participación de más de 25 mesas de trabajo en las que intervinieron empresas tecnológicas y entidades públicas.

“Es un decreto que se trabajó con más de 25 mesas, con las empresas que hacen parte de esta prestación en plataformas digitales”, señaló Murcia, citado por ese medio de comunicación.

Entre las compañías que participaron en este proceso se encuentran grandes plataformas digitales como Meta y Google, lo que refleja el alcance de la iniciativa y su impacto en el ecosistema digital.

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de Meta impreso en 3D frente a un logo de Google. 2 de noviembre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo de Meta impreso en 3D frente a un logo de Google. 2 de noviembre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La ministra también enfatizó la necesidad de avanzar hacia cambios estructurales en la legislación para fortalecer la protección de menores en entornos digitales y educativos.

“Hay que transformar leyes que permitan proteger más a los niños, niñas y adolescentes en los entornos también escolares”, afirmó, citado por Revista Semana.

Además, señaló que este proceso requerirá el compromiso del Congreso y del próximo Gobierno para consolidar una regulación más amplia y efectiva.

Tarifas, conectividad y brecha digital

En paralelo al anuncio del decreto, la ministra abordó la problemática del acceso a internet en Colombia, destacando que los costos actuales siguen siendo una barrera significativa para millones de ciudadanos.

Murcia indicó que el Gobierno ha sostenido reuniones con operadores de telecomunicaciones para analizar posibles ajustes en las tarifas, con el fin de facilitar el acceso a la conectividad.

“Hoy en Colombia casi que podría entenderse que es un lujo”, afirmó, citado por ese medio de comunicación, al comparar la situación del país con otras naciones donde el internet es considerado un servicio esencial.

Según cifras mencionadas por la funcionaria, existen 73 millones de líneas en pospago frente a 22 millones de usuarios con plan celular, lo que evidencia una brecha en el acceso a servicios de telecomunicaciones.

La ministra también advirtió sobre el impacto de los altos costos en el índice de pobreza digital, que ronda el 37 %, lo que limita las oportunidades de acceso a educación, información y servicios digitales.

“Si no bajan los operadores las tarifas, pues nos lleva a ampliar esta brecha”, aseguró, citado por Revista Semana.

Finalmente, reiteró que el Gobierno trabaja en garantizar tarifas más justas y un servicio de calidad, con el objetivo de avanzar hacia un modelo más equitativo en el acceso a la conectividad, en el que internet deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho accesible para todos los colombianos.

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