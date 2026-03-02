Fluminense contra el tiempo intentará fichar a defensor central colombiano: tiene menos de 24 horas

Julián Millán marcó cinco goles y dio tres asistencias, siendo defensor central, con el Club Nacional de Football - crédito REUTERS/Diego Vara

El Fluminense se enfrenta a las últimas 24 horas del mercado de transferencias internacionales con el objetivo de cerrar acuerdos clave para reforzar su plantel bajo la dirección de Luis Zubeldía, según informó Globo Esporte.

A horas del cierre de la ventana de incorporaciones del exterior, la dirigencia del club de Río de Janeiro mantiene negociaciones avanzadas para fichar al defensor colombiano Julián Millán, además de un centrodelantero, en busca de fortalecer las opciones disponibles para el entrenador y sus aspiraciones en la temporada 2026.

El acuerdo entre Fluminense y el Nacional de Montevideo por Millán ha alcanzado la instancia decisiva. El club brasileño se comprometió a desembolsar USD 4 millones en concepto fijo, junto a USD 1 millón en bonos, por el pase del defensor, además de retener un 10% de una futura transferencia vinculada al club uruguayo.

Julián Millán atraviesa su mejor momento deportivo, tras destacarse con Santa Fe en la Liga Colombiana - crédito Club Nacional de Football

La operación se presenta como la más avanzada de este período, en contraste con el intento frustrado de contratar a Dantas: debido a un aumento de la cifra solicitada por el Novorizontino, la directiva del Fluminense decidió priorizar la inversión por Millán, según detalló Globo Esporte.

Julián Millán habría disputado su último partido con el Club Nacional, el domingo 1 de marzo de 2026 ante Peñarol, por el Torneo Apertura uruguayo. En ese encuentro, que terminó en derrota 0-1, el defensor fue titular y no pudo evitar las lágrimas al despedirse de la institución frente a la posibilidad inminente de emigrar a Brasil.

La definición de su llegada depende solo de detalles contractuales y de que se concrete a tiempo antes de que el libro de pases internacional se cierre el martes 3 de marzo. La transferencia le dejaría una importante ganancia Internacional de Palmira, que cuadro su venta por el 50% de los derechos económicos.

En caso de confirmarse oficialmente, Millán será el tercer colombiano en la actual plantilla del Fluminense junto a Kevin Serna y Santiago Moreno, según reunieron Globo Esporte. A lo largo de su carrera, el defensa también militó en Cortuluá (actual Internacional de Palmira), Llaneros, Patriotas e Independiente Santa Fe.

Fluminense eliminó al Vasco da Gama de la final del Campeonato Carioca

Kevin Serna es el colombiano que más destaca en el Fluminense - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

El Fluminense dirigido por Luis Zubeldía igualó 1-1 frente a Vasco da Gama en las semifinales del Campeonato Carioca, con un gol de Ganso en los minutos finales, y vio interrumpida una seguidilla de 16 victorias consecutivas jugando como local en el Maracaná.

Durante esta serie, el club carioca convirtió 31 goles y solo recibió 5 en su estadio, replicando un hecho que únicamente había logrado en 1942, bajo las órdenes del uruguayo Ondino Vieira. En la historia del equipo destaca además una racha aún mayor: entre 1984 y 1985, el Fluzão permaneció invicto en casa durante 28 partidos, con 23 triunfos y 5 empates.

A pesar del empate, el Fluminense avanzó a la final del torneo, donde se medirá ante el vencedor del choque entre Flamengo y Madureira, y busca acercarse al récord histórico de partidos invictos como local.

Estos son los colombianos que juegan en Brasil

El colombiano tendrá su segunda experiencia en el fútbol brasileño - crédito @Palmeiras / X

Atlético Mineiro : Mateo Casierra

Botafogo : Jordan Barrera

Palmeiras : Jhon Arias

Athletico Paranaense : Carlos Terán, Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros, Daniel Aguilar

Chapecoense : Jonathan Palacios

Coritiba : Sebastián Gómez

Flamengo: Jorge Carrascal

Vasco da Gama: Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza

Cruzeiro : Luis Sinisterra, Néiser Villarreal

Fluminense : Gabriel Fuentes, Santiago Moreno, Kevin Serna

Grêmio : Gustavo Cuéllar, Miguel Monsalve, José Enamorado

RedBull Bragantino : Sergio Palacios, Henry Mosquera

Remo : Víctor Cantillo

Internacional de Porto Alegre: Johan Carbonero, Rafael Santos Borré