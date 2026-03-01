“El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol”, fuerte crítica de Gerardo Bedoya al videoarbitraje en la Liga BetPlay

Gerardo Bedoya criticó al VAR por las jugadas que revisa y deja en evidencia varias acciones de los futbolistas - crédito Colprensa

Desde diciembre de 2019 se instauró en el fútbol colombiano el uso del Videoasistente Arbitral (VAR, por sus siglas en inglés), que en 2016 inició su labor en los partidos profesionales y cambió para siempre el deporte, tanto por sus logros como polémica en el campo de juego.

Para Gerardo Bedoya, el VAR ha hecho quedar mal a los deportistas, refiriéndose a lo que pasó en la supuesta falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar, en el partido entre Santa Fe y Atlético Nacional por la Liga BetPlay, pues generó debate con respecto a si la acción valía pitarla o no porque fue causal de anulación de un gol de Omar Fernández.

Cabe recordar que el defensor del verde aceptó en rueda de prensa que fue “más vivo” al momento de sentir el contacto del rival para dejarse caer y engañar tanto al juez de línea, como a los árbitros en cabina que revisaron la acción, lo que abrió la polémica en el fútbol colombiano.

“La maña también tiene que ser buena”

Durante estas temporadas con el videoarbitraje en el fútbol colombiano, se generó mucho debate con respecto a su uso, debido a que pasó de ser una herramienta que ayuda a los jueces a corregir sus errores, a provocar equivocaciones incluso peores y afectando el marcador de un juego.

Al analizar el uso de la tecnología en el fútbol colombiano, en el programa Bankeados de AS Colombia, Gerardo Bedoya cuestionó la función del VAR, afirmando: “El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol; ahora el jugador es deshonesto. [...] El VAR no puede tomar esa última decisión, el que tiene que tomarla es el juez central”.

Respecto a la polémica entre César Haydar y Hugo Rodallega, Bedoya opinó sobre la actitud en el campo: “A veces la maña también tiene que ser buena para beneficio de un jugador, las mañas se aprenden. Hugo toma posesión con el brazo y desplaza a Haydar, que termina cayéndose”.

De otro lado, Haydar aseguró en rueda de prensa el 25 de febrero que “también fue un error mío no haber cabeceado, pero si también salto, igual iba a ser falta. Vi que se va a crear una polémica por eso, es un vaso de agua medio lleno o medio vacío y al final fue falta”.

Carrera de técnico varada

Gerardo Bedoya manifestó en dicho programa que, aunque atraviesa “un buen momento personal”, aún no ha definido si retomará su carrera como entrenador, pues ha tenido problemas para volver a conseguir puesto, por temas contractuales y analiza opciones en el mercado.

Durante la entrevista, el exvolante describió su experiencia reciente en Unión Magdalena bajo la conducción de Alexander García. Detalló que estuvo cerca de dirigir en la segunda división de Colombia, pero prefirió no aceptar la oferta por considerarla una situación de “papa caliente” y señaló que la ausencia de un representante le dificulta acceder a nuevas oportunidades profesionales.

El exjugador valoró el momento de la Selección Colombia de cara al Mundial. Mostró confianza en el entrenador de la Tricolor: “Yo siempre digo que es una generación muy linda y que Lorenzo la ha sabido manejar”, subrayó. También reconoció preocupaciones durante la Eliminatoria, pero destacó la calidad del actual plantel y el buen ambiente dentro del equipo.

“Claro que nos incomodamos y no le creímos en el momento en que no volvió a ganar en la Eliminatoria y nos preocupamos, pero termina con buen nivel. Tenemos grandes jugadores que han encajado bien y se ha creado un buen equipo”, terminó de decir el mediocampista.