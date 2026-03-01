El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes hizo historia en la UFC al conseguir un KO técnico en su debut

El bogotano brilló en la UFC First Night celebrada en México y derrotó al brasileño Douglas Silva de Andrade - crédito @ufcespanol/Instagram

Javier ‘Blair’ Reyes, originario de Bogotá, protagonizó el sábado 28 de febrero una actuación notable en la UFC Fight Night disputada en México, donde derrotó al brasileño Douglas Silva de Andrade.

El luchador no tardó en ganarse el apoyo de los aficionados desde su entrada, para la cual escogió la canción YMCA de Village People, bailando y disfrutando un momento que era historia pura para el deporte colombiano, al tratarse del primero en subirse al octágono de la UFC en toda la historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pero con el arranque de la pelea, las cartas parecían ir en contra de Reyes, que enfrentó un inicio adverso en el octágono. El colombiano recibió dos golpes directos en los primeros intercambios con el brasileño, uno de ellos tan claro que pareció dejarlo al borde de la caída.

Reyes no perdió la calma y resistió los ataques del brasileño, hasta que logró conectar un golpe que descolocó a Silva de Andrade, marcando el inicio de su ofensiva definitiva.

Reyes aprovechó la ventaja obtenida para atacar con todavía más fuerza, en busca de la victoria. Al ver a Silva de Andrade sobre la lona, lanzó una serie de golpes con los codos ante los que el brasileño intentaba resistir sin mucho éxito. Esto obligó al referí a detener la pelea y decretar el nocaut técnico a favor del bogotano cuando quedaban unos segundos para que terminara el primer asalto.

Al finalizar la pelea, Javier Reyes expresó la carga simbólica de su logro. “Estoy feliz de representar a mi gente. Hoy no soy solo yo, hoy quiero dar un ejemplo y un mensaje a Colombia de que solo soy un soñador que nunca se rindió, así que si yo pude, ustedes también pueden hacerlo colombianos”, dijo en declaraciones posteriores al combate. Por esta victoria, el bogotano ganó un premio de 25.000 dólares.

¿Quién es Javier ‘Blair’ Reyes?

Reyes fue firmado por la promotora tras ganar por nocaut su última pelea del 2025 - crédito UFC

Reyes no soñó con ser peleador viendo a otros exponentes del deporte, sino que su pasión por las disciplinas de contacto comenzó cuando se volvió fanático del anime Dragon Ball.

Debido a que en Colombia aún es pequeño el número de gimnasios que enseñan MMA, “Blair” tuvo que comenzar de manera empírica y hasta llegó a participar de peleas clandestinas e ilegales.

Hasta su primera aparición oficial en la UFC, Reyes tenía 27 peleas profesionales, ganando 22 de ellas; también inauguró un gimnasio especializado en Bogotá, en donde aspira a formar a las futuras estrellas colombianos de las artes marciales mixtas.

Aunque esta disciplina cuenta con seguidores en el país, son pocos los que la practican profesionalmente. Debido a esto, el camino de Reyes para alcanzar la UFC fue más largo y complejo en comparación con otros peleadores de la región (y particularmente Brasil y México, potencias regionales en la materia).

Reyes tuvo la oportunidad de radicarse en el exterior, pero en diálogo con Infobae Colombia explicó que decidió mantenerse en Bogotá para ser el ejemplo de las nuevas generaciones.

Reyes finalizó a su último rival de 2025 en el primer asalto - crédito UFC

Precisamente, su intención de poner a Colombia en el mapa de las MMA es uno de los motivos que lo empujaron de cara a su debut este sábado.

“Mis expectativas para esta pelea realmente son muy grandes. Siento que tengo toda Colombia en mis hombros, todos los ojos puestos encima, y eso me genera algo de presión. Entonces, siento que no es solo ganar esta vez, siento que tengo que ganar, pero demostrar por qué estoy ahí. Tiene que ser una victoria aplastante; para mí, ganar por decisión no va a ser ganar. Tengo que ganar de una manera contundente para darle ese triunfo a Colombia”, manifestó a Infobae Colombia.

El bogotano aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a su oponente, al que le prometió que vivirá una guerra dentro del octágono.

“Tiene que esperar a una persona que no se va a rendir; siempre voy para adelante y, pase lo que pase, no voy a perder esa noche, porque estoy dispuesto a dejar la vida en el octágono con tal de darle esta victoria a Colombia”, advirtió.