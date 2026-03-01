Deportes

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación

La delegación nacional demostró alto nivel técnico y disciplina en las competencias disputadas en Quito, Ecuador, consolidando su posición como referente regional

Ejercito colombiano participando en el
Ejercito colombiano participando en el Campeonato Sudamericano Militar de Equitación en Ecuador

El Ejército Nacional de Colombia volvió a dejar en alto el nombre del país tras consagrarse campeón en el Campeonato Sudamericano Militar de Equitación en salto individual, realizado en las instalaciones de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito, Ecuador.

El certamen, que reunió a los mejores binomios castrenses de Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, sirvió como vitrina para el alto nivel técnico y la disciplina de la delegación nacional.

La representación colombiana, conformada por el Mayor Diego Toledo, el Capitán Christian Torres y el Subteniente Guillermo Almanza, bajo la dirección del Teniente Coronel Mauricio Rojas, compitió durante cuatro jornadas en pruebas clasificatorias de salto individual y por equipos.

El equipo ecuestre militar del Centro de Educación Militar (CEMIL) y de la Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército Nacional demostró una notable superioridad técnica, precisión en pista y cohesión operativa en cada una de las pruebas disputadas.

Oro individual y plata por equipos: logros deportivos y disciplina militar

Leonardo Torres, capitán del Ejército
Leonardo Torres, capitán del Ejército Nacional de Colombia consiguió medalla de oro

El gran protagonista del certamen fue el Capitán Christian Torres, que se adjudicó la medalla de oro en la modalidad de salto individual, consolidando a Colombia como líder de la competencia. En la clasificación por equipos, la delegación nacional alcanzó el subcampeonato y se colgó la medalla de plata, reflejando el nivel de preparación y la excelencia formativa de los jinetes y caballos entrenados en las escuelas militares del país.

Cada recorrido sin faltas, cada tiempo competitivo y cada puntuación alcanzada validan el modelo de entrenamiento ecuestre militar del Ejército Nacional, confirmando que la institución no solo forma soldados para la defensa y la seguridad, sino también atletas de alto rendimiento capaces de representar con honor a Colombia en escenarios internacionales.

Exigencia y formación: la base del éxito colombiano

La delegación nacional compitió durante cuatro días en un evento que exigió precisión, valentía y dominio técnico en cada prueba. El campeonato sudamericano se convirtió en un escenario donde la disciplina y el alto rendimiento deportivo militar fueron la clave para el éxito. El rigor del entrenamiento impartido por CEMIL y la excelencia de la Escuela de Unidades Montadas y Equitación se reflejaron en la superioridad técnica y la capacidad de respuesta de los binomios colombianos ante las exigencias de la pista.

El evento congregó a los mejores representantes ecuestres de las fuerzas armadas de la región, quienes enfrentaron recorridos que pusieron a prueba la técnica, el coraje y la preparación de cada binomio. La delegación colombiana, gracias a la disciplina operacional y la rigurosidad doctrinal, logró consolidarse como referente del circuito militar sudamericano.

Medallas y liderazgo en el circuito sudamericano

Esta edición se compitió con
Esta edición se compitió con representantes de Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador

Con dos medallas de oro y una de plata en el Sudamericano, Colombia evidencia años de trabajo técnico, disciplina y preparación orientada al alto rendimiento. Este resultado no solo posiciona al país como líder en la equitación militar, sino que confirma el compromiso institucional de las fuerzas armadas con la excelencia deportiva y la proyección internacional.

El podio individual fue encabezado por Colombia. El reconocimiento a la delegación nacional incluyó menciones a la cohesión operativa y a la precisión demostrada en cada una de las pruebas del certamen.

Proyección y compromiso institucional

Los participantes del Campeonato Sudamericano
Los participantes del Campeonato Sudamericano Militar de Equitación en Ecuador recibieron las condecoraciones

La participación de los colombianos en el Sudamericano Militar de Equitación en la capital de Ecuador, Quito, forma parte de una tradición de excelencia y representa el compromiso de las fuerzas armadas con el deporte, la disciplina y la formación integral de sus integrantes. Los resultados alcanzados validan el modelo de entrenamiento implementado y proyectan a Colombia como potencia en el deporte ecuestre militar en la región.

