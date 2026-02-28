Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"

Nairo Quintana aceptó que está cerca de dejar la actividad profesional por su edad y cómo afrontó los últimos años - crédito @Movistar_Team / X

“Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años y aunque para la cabeza es difícil aceptarlo, ha pasado el tiempo”, reconoció Nairo Quintana, tras sus más recientes competencias internacionales. Según el ciclista colombiano, aunque el retiro se aproxima y el paso del tiempo es inevitable, su motivación permanece y, además de sus logros deportivos, hoy enfoca su visión en la educación y el legado personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Quintana considera que el final de su carrera en la élite del ciclismo profesional está próximo debido a la edad y las exigencias de la disciplina. Afronta este momento con gratitud por lo conquistado y destaca el valor de su preparación física, su profesionalismo y los proyectos sociales y educativos que alimentan su propósito más allá de los trofeos. En sus palabras, el legado no solo se mide en victorias, sino en el impacto positivo fuera de la ruta.

Reflexión sobre el profesionalismo y el presente físico

El corredor de Boyacá admite el peso de los años, pero no muestra dudas sobre su entrega atlética. “De momento voy a seguir hacia adelante disfrutando y más adelante veremos en el momento que deba ser”, afirmó ante Diario AS.

El pedalista relató el esfuerzo invertido para permanecer vigente en el máximo nivel: “Ya están calientes los motores, la verdad he tenido buena sensación y hay que disfrutar primero y aprovecharlo cuando se puede”.

Egan Bernal y Nairo Quintana son dos de los ciclistas colombianos con más títulos en las grandes vueltas para el país - crédito @giroditalia/X

Sobre la longevidad deportiva, subrayó la importancia del autocuidado y la preparación física: “Creo que hemos tenido la oportunidad de cuidarnos muy bien, de tener buena salud y cuando la salud respeta el cuerpo responde muy bien”.

Quintana remarcó la disciplina que lo distinguió en el profesionalismo: “Nunca me he dejado, no he llegado gordo, no he llegado a destiempo, siempre he hecho el máximo con el máximo profesionalismo”.

La crisis y el futuro del ciclismo colombiano

Quintana abordó el estado actual del ciclismo nacional. “Creo que hay una crisis clara porque hace más o menos 10 años éramos 22 en el WorldTour y hoy somos apenas 11”, advirtió, aludiendo a la reducción de colombianos en la máxima categoría.

A pesar del retroceso, el ciclista percibe señales promisorias: “Comienzan a verse dos, tres, cuatro jóvenes que pintan muy bien”. Expresó la necesidad de impulsar la formación desde edades tempranas: si Colombia quiere mantenerse competitiva, “se tienen que traer a los jóvenes aquí para que evolucionen desde muchos más niños”.

Nairo Quintana confía en que llegue una nueva generación de ciclistas para Colombia - crédito @Movistar_Team / X

Al borde del retiro, Nairo Quintana deja una huella que va más allá de la montaña: su historia se entrelaza con la formación y los proyectos sociales, y con el ejemplo de constancia que marcó su paso por el ciclismo internacional.

Momentos imborrables y visión sobre el ciclismo actual

En el repaso de su trayectoria, Quintana evocó instantes que marcan su biografía deportiva: “El 20 de julio en la etapa 20 del Tour de Francia es un momento muy importante para mi vida deportiva”.

Junto a los recuerdos, persisten las dificultades. Sobre la caída sufrida en 2025 en la Vuelta a Burgos, confesó: “Me dolió el cuerpo, pero también por dentro, el sentimiento y el orgullo me tocó muchísimo”.

Observa también un cambio en el desarrollo físico y técnico del ciclismo actual. “Hemos visto contrarreloj a 60 km/h de media. Esto es increíble… no hace que se disfrute y en algún momento se tiene que regular”, afirmó.

Alberto Contador, uno de los mejores ciclistas españoles en el siglo XXI y a quien Nairo Quintana admira mucho - crédito Europa Press

Al repasar su generación, citó rivales históricos como Alejandro Valverde, Alberto Contador, Chris Froome y Vincenzo Nibali. Sobre Contador destacó: “Era muy inteligente y estratega… siempre buscaba dónde poder encontrar al rival. Lo admiraba muchísimo”.

Sobre el presente, reconoció la calidad del esloveno Tadej Pogačar: “Una máquina”. Aunque evitó comparaciones generales, precisó: “Ha sido el mejor de la época, más que el mejor de todos los tiempos, porque son momentos diferentes”.

Educación y proyectos para el futuro

En su diálogo, el campeón colombiano de la Vuelta a España 2016 subrayó que sus mayores logros no se limitan a la carretera. “Ha sido de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, poder ir a la universidad, poder aprender”, relató sobre su formación académica.

Recordó su paso por la Universidad Sergio Arboleda y por New York University en Chicago como hitos personales: “Durante varios años estuve un poco frustrado por la competición, pero se dio la posibilidad y es uno de los logros más importantes de mi vida”.

Este aprendizaje busca ahora compartirlo con las nuevas generaciones: “Más que sacar campeones es sacar buenas personas. El énfasis primero es que los jóvenes puedan educarse”.