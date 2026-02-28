Deportes

La lesión de Juan Fernando Quintero evoluciona mejor de lo esperado: habría fecha para su regreso

El avance del mediocampista fortalece las expectativas de la selección Colombia ante los próximos partidos amistosos, además de volver con un River que afronta etapa de cambios

Juan Fernando Quintero se lesionó
Juan Fernando Quintero se lesionó en partido con River Plate y quedó en duda para los amistosos de la selección Colombia - crédito Foto Baires

La recuperación de Juan Fernando Quintero progresa favorablemente, abriendo la posibilidad de un regreso anticipado a las canchas tras su reciente lesión muscular, según nuevas versiones que dan buenas noticias sobre la situación del mediocampista cafetero.

Este avance genera expectativas tanto en el club argentino como en la selección Colombia, que sigue de cerca los reportes médicos con miras a los próximos amistosos internacionales del 26 y 29 de marzo, contra Croacia y Francia en Estados Unidos, preparatorios para el mundial.

Situación de “Juanfer” Quintero

El mediocampista de River Plate se encuentra en una etapa de rehabilitación que avanza más rápido de lo estimado, lo que podría permitir su participación en los partidos de la selección Colombia durante la fecha FIFA de marzo, en la que enfrentará a Francia y Croacia en Estados Unidos.

El diagnóstico inicial fue un desgarro muscular de grado I en el bíceps femoral derecho, con una proyección original de tres semanas fuera de las canchas. Sin embargo, el periodista Felipe Sierra informó que Juan Fernando Quintero podría estar disponible en menos de diez días, lo que incrementa sus opciones para sumarse a la convocatoria nacional.

Juan Fernando Quintero volvería a
Juan Fernando Quintero volvería a jugar en la primera mitad de marzo y listo para la convocatoria de Colombia - crédito @PSierraR/X

La noticia resulta alentadora para el cuerpo técnico y la afición colombiana, que consideran a Quintero una pieza clave en el esquema de Néstor Lorenzo. El jugador debió abandonar el campo a los 27 minutos del partido ante Vélez Sarsfield, pero su evolución ha superado las expectativas de los profesionales de la salud del club.

Desde el inicio de su recuperación, los avances han sido notables, lo que mantiene abierta la posibilidad de que forme parte de los próximos compromisos amistosos del equipo nacional.

El presente de Quintero en River Plate y sus opciones con la selección Colombia

Durante la temporada 2026, Quintero ha disputado siete partidos con River Plate, sumando 500 minutos entre la Liga Profesional y la Copa Argentina. En este periodo ha marcado tres goles y ha realizado una asistencia, según datos del portal Sofascore. Su promedio de rendimiento se sitúa en 7,8, lo que confirma su regularidad y calidad en el campo.

El volante colombiano criticó fuertemente
El volante colombiano criticó fuertemente la actitud de un periodista, después de la derrota ante Boca - crédito @riverplate / Instagram

Una recuperación total del mediocampista sería determinante para aumentar el potencial de la selección Colombia en los próximos encuentros internacionales. Los partidos previstos ante Francia y Croacia representan una oportunidad para que el equipo consolide su desempeño de cara a los compromisos oficiales que se aproximan.

Nuevo ciclo en River y futuro técnico

La situación en River Plate atraviesa una fase de transición institucional tras la salida de Marcelo Gallardo como director técnico. La conducción del primer equipo ha quedado a cargo de Marcelo Escudero, técnico interino y responsable hasta ahora de la reserva, quien estará al frente en el partido programado para el dos de marzo contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

En el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador, se señaló como candidato a Eduardo Coudet, actual director técnico del Alavés de España, entre los candidatos más destacados. Coudet negó públicamente haber mantenido contactos con River y señaló: “No tengo la necesidad de ocultar algo. La única verdad es la que estoy contando, al menos desde mi lado y se puede comprobar”.

Marcelo Gallardo, extécnico de River
Marcelo Gallardo, extécnico de River Plate, agradece al público durnte su partido de despedida ante Banfield - crédito Gustavo Garello/AP Foto

Otros nombres vinculados como posibles sucesores son Hernán Crespo, que dirige el San Pablo de Brasil tras experiencias en Argentina, Italia, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y Santiago Solari, entrenador del Real Madrid y con pasado en divisiones formativas. Ambos tienen antecedentes como futbolistas en River Plate y perfiles técnicos reconocidos.

Finalmente, la despedida de Marcelo Gallardo del estadio Monumental el 26 de febrero fue enorme, ahora mira opciones en el mercado y una posible oportunidad se presentaría en Brasil, con Vasco da Gama.

