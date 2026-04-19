Colombia

Asesinaron a funcionaria de Parques Nacionales Naturales en Cali: autoridades descartaron hurto

La mujer estaba cuidando el negocio de su familia cuando llegó un hombre que la hirió con un arma cortopunzante en el tórax. Murió desangrada

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La funcionaria, al parecer, no recibió ayuda de nadie luego del atraco, en el barrio Antonio Nariño de Cali - crédito Google Maps y Parques Nacionales Naturales de Colombia
La funcionaria, al parecer, no recibió ayuda de nadie luego del atraco, en el barrio Antonio Nariño de Cali - crédito Google Maps y Parques Nacionales Naturales de Colombia

Las autoridades de Cali, Valle del Cauca, investigan el asesinato de Loren Liseth Osorio Mera, funcionaria de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a manos de un hombre que la abordó en un establecimiento del barrio Antonio Nariño, oriente de la ciudad, y la hirió en el tórax.

Osorio, de 36 años, fue atacada con arma blanca, luego de que el agresor ingresó en bicicleta al establecimiento comercial de su familia.

“Mi hermana estaba cuidando el negocio de mi mamá. Llegó un tipo en bicicleta, delgado, entró al establecimiento (...) Mi hermana forcejeó y el hombre, con un arma cortopunzante, la hirió en el tórax. Fue una sola herida. Se desangró y nadie la auxilió”, relató Daniel Osorio Mera, en diálogo con Caracol Radio.

El testimonio preliminar de los familiares de la víctima es que se trató de un hurto. Sin embargo, las autoridades estarían descartando esta posibilidad, ya que hay probabilidades de que se trate de un asesinato por motivos personales. La muerte de Osorio dejó a un menor de cinco años huérfano.

La joven colombiana llegó con sus tres hijos a Sevilla en busca de un mejor futuro - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Al parecer, la muerte de la funcionaria tendría que ver con un crimen motivado por situaciones personales - crédito Sofía Toscano/Colprensa

“La institución ha orientado las indagaciones hacia el esclarecimiento de posibles circunstancias personales que pudieron rodear este lamentable suceso”, informó el coronel Adrián Ramosla, de la Policía de Cali, citado por el diario de la capital vallecaucana El País.

“No permitiremos que este crimen quede impune y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida de todas las mujeres en nuestra ciudad”, agregó.

Osorio se desempeñaba como guardaparques en el corregimiento de Pance y era reconocida por su compromiso con la conservación ambiental y su vocación de servicio. Este sábado 18 de abril de 2026, se encontraba disfrutando de un día de descanso.

Por su parte, desde la Personería de Cali condenaron el hecho, bajo la versión del hurto, y exigieron resultados rápidos en la investigación. También solicitaron a las autoridades garantías de seguridad para la ciudadanía.

Mensaje de rechazo de la Personería de Cali contra el crimen de Loren Liseth Osorio, de 32 años - crédito Personería de Cali
Mensaje de rechazo de la Personería de Cali contra el crimen de Loren Liseth Osorio, de 32 años - crédito Personería de Cali

“Condenamos el asesinato de Loren Liseth Osorio, de 32 años, funcionaria de Parques Nacionales Naturales, ocurrido en medio de un intento de hurto en un establecimiento del barrio Antonio Nariño, en el oriente de Cali. Fue atacada con arma blanca por un agresor que huyó del lugar. Exigimos a las autoridades celeridad en la investigación y garantías de seguridad para la ciudadanía”, señalaron voceros oficiales del organismo de control.

Portavoces de Parques Nacionales Naturales de Colombia también lamentaron el fallecimiento de Osorio y destacaron su calidad humana y profesional. Desde la entidad expresaron solidaridad con la familia de la víctima y con la comunidad de guardaparques, resaltando el legado de compromiso y respeto por la naturaleza que caracterizó su labor.

Este fue el mensaje enviado por Parques Nacionales Naturales de Colombia tras el crimen de Loren Liseth Osorio - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia
Este fue el mensaje enviado por Parques Nacionales Naturales de Colombia tras el crimen de Loren Liseth Osorio - crédito Parques Nacionales Naturales de Colombia

“Lamentamos profundamente la partida de nuestra compañera Loren Liseth Osorio, guardaparque del Parque Nacional Natural Utría. Recordamos su compromiso, su respeto por la naturaleza y su amor por la vida. Siempre brindaba una sonrisa y para todo tenía una respuesta amable. Su calidez en el trato y su pasión por la conservación dejan una huella imborrable en nuestros corazones”, expresaron.

“Acompañamos con profunda solidaridad a su familia y a nuestra comunidad de guardaparques. Su legado permanecerá en los paisajes que ayudó a conservar y en la memoria de quienes compartimos su camino”, se leyó en el mensaje enviado desde la entidad.

Por otra parte, se conoció que solo en 2025 se registraron 621 feminicidios en Colombia, lo que equivale a un asesinato cada dos días, según datos presentados por el Senado de la República. La mayoría de los casos estuvieron precedidos por denuncias, amenazas y medidas de protección que no se aplicaron.

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