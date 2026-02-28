Estos son los horarios de Medellín y Tolima para sus partidos en tercera fase previa de la Copa Libertadores

Medellín y Tolima llegaron a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, a jugarse en marzo - crédito Colprensa

Medellín y Deportes Tolima están en la tercera fase de la Copa Libertadores, cumpliendo el primero de los objetivos de ambas escuadras en el certamen internacional, la idea es llegar a la ronda de grupos y para eso deben eliminar a sus próximos rivales, que prometen dar pelea.

Los dos equipos conocieron los horarios para sus compromisos de la ronda clasificatoria, que se darán a principios de marzo y con un beneficio para ambos en la llave, además de que ya se aseguraron 600.000 dólares por avanzar de fase, que en total sería 1,1 millones de dólares acumulado para ambos.

El otro punto es que se apretará el calendario para Tolima y Medellín, pues deben manejar la plantilla para que no se desgaste entre la Libertadores y la Liga BetPlay, en la que el Poderoso no va bien en materia de resultados y debe mejorar cuanto antes para aspirar a los playoffs.

Los horarios en la Libertadores

La segunda fase previa dejó muchas emociones en las ocho llaves, una de ellas fue la eliminación de Bahía en su casa ante O’Higgins, así como la caída del Deportivo Táchira en penales después de igualar la llave frente a Tolima, en el último minuto, pero fallando sus tres cobros.

Medellín se medirá con Juventud Las Piedras de Uruguay, mientras que Tolima enfrentará a O’Higgins, dos llaves que serán duras porque ambos rivales vienen de superar una fase compleja y con plantillas que pueden dar el golpe en condición de visitante, lo que es un peligro para los cafeteros.

Medellín empató sin goles con Liverpool, al que eliminó por marcador global de 2-1 en la segunda fase previa de la Copa Libertadores - crédito Conmebol

El Poderoso iniciará su periplo en Montevideo, el jueves 5 de marzo, con el objetivo de conseguir un buen resultado para la vuelta, que será el 12 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, donde necesita hacer una excelente presentación para convencer a sus hinchas.

En el caso de Tolima, arrancará la llave el miércoles 4 de marzo en Chile, donde O’Higgins le hará la vida imposible para ganar, pero los pijaos tendrán su revancha el miércoles 11 del mismo mes, en el estadio Manuel Murillo Toro y donde eliminó a Deportivo Táchira en los penales.

Deportes Tolima eliminó al Deportivo Táchira en la Copa Libertadores, en serie de penales por 3-0 - crédito Deportes Tolima

Cabe recordar que, si Medellín y los ibaguereños pasan a fase de grupos, ganarán tres millones de dólares, pero si son eliminados, bajarán a la Copa Sudamericana, también en ronda de grupos y un premio de 900.000 dólares, lo que es doble beneficio para las escuadras colombianas.

Trabajar penales por seis meses

En rueda de prensa, el técnico de Tolima, Lucas González, reveló la clave para eliminar al Deportivo Táchira de la Copa Libertadores: “Mi trabajo es contemplar peores escenarios. Esto de uno andar pensando que solo con positivismo y pensar positivo y solamente de visualización sacamos las cosas y pasa lo que uno quiere, no. Esto no es tan real como muchas veces lo pintan”.

“Hay que preparar todos los escenarios y nosotros nos hemos preparado para este escenario ya desde el semestre pasado, pensando que llegando a la final podrías enfrentar a cualquier rival e irte a una definición por penales y eso nos ha servido para esta instancia, entonces los venimos entrenando desde hace seis meses, verdaderamente tenemos muy claro quienes son los pateadores, tenemos muy claro lo que puede hacer Neto (Volpi) también como portero, hoy ha parado uno, seguramente va a ser así en caso de que toque, parará uno o dos porque es muy bueno en los penaltis”, añadió.

Deportes Tolima quiere llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que no accede desde la edición 2022 - crédito Deportes Tolima

Sobre las lecciones de la llave en segunda fase previa, que se apretó por ese penal en el último minuto, González mencionó que “ya estamos muy grandes nosotros para analizar las cosas en el fútbol únicamente de manera subjetiva, entonces hay que evaluarlo objetivamente y ahí es donde vienen verdaderamente los aprendizajes y ese proceso empieza mañana o esta noche si tenemos energía de juntarnos ahora y ver el partido nuevamente”.

“En el desarrollo del juego era un partido en donde no iba a haber forma de que te hicieran gol, pero el fútbol tiene estas cosas y hay que cuidar estos detalles y tenemos un córner que en el minuto 92’ puede pasar, pero lo que si perdemos es una referencia de marca y permitimos que alguien cabecee (...) entonces eL aprendizaje seguro será revisar mejor cómo podemos evitar esos centros, evitar que al final del partido tengamos esos tiros de esquina y que si ellos meten el balón al área, cómo protegemos mejor nuestra área”, finalizó.