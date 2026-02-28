Deportes

América daría un golpe a la mesa en la Liga BetPlay: ficharía delantero con pasado en Atlético Nacional

El conjunto rojo cerraría el mercado de pases con un atacante que proviene de Estados Unidos, pero salió campeón en el verde hace pocos años

América está cerca de concretar
América está cerca de concretar su último refuerzo para el primer semestre de 2026, después de mucho tiembo buscando un delantero - crédito Colprensa

América de Cali es uno de los equipos que pelea por el liderato de la Liga BetPlay con 13 puntos, a cuatro de Internacional de Bogotá y todo se logró gracias a la gestión del técnico David González, que afrontó el armado de una plantilla que le faltaban varias piezas.

De hecho, los rojos completarían su último fichaje para el primer semestre de 2026 y es un delantero que hace tiempo buscaba el club, pues después de negociaciones fracasadas con otros deportistas, encontró a la persona indicada en Estados Unidos, con juventud y experiencia internacional.

Otro detalle que llama la atención del posible refuerzo de América es su pasado en Atlético Nacional, de donde salió y fue figura en su momento, ganó títulos y su salida se dio en medio de polémica, al punto de que demoró un tiempo en volver a las canchas por esa situación.

América tendría nuevo delantero

Durante todo el mercado de fichaje, uno de los problemas de los escarlatas fue encontrar delanteros, debido a que Rodrigo Holgado estaba sancionado por FIFA, luego habilitado para jugar y enviado a préstamo, mientras que Luis Ramos volvió al fútbol peruano.

Se conoció que el América de Cali terminaría la búsqueda con la llegada de Tomás Ángel, delantero de recordado paso por Atlético Nacional y la selección Colombia sub-20 en 2023, cuando fue su mejor año al salir campeón con el verde de la Superliga y la Copa Colombia.

Tomás Ángel volverá al fútbol
Tomás Ángel volverá al fútbol colombiano después de dos años en el exterior, en Estados Unidos - crédito Julia Kapros/Imagn Images

La información fue entregada por el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, al asegurar que se llegó a un acuerdo con San Diego, conjunto de la MLS, para firmar contrato con el atacante hasta diciembre de 2026, así que solo queda esperar a su presentación.

Tomás Ángel (23) ya presentó los exámenes físicos y hoy terminará las pruebas médicas. A esta hora se hace la toma de imágenes para su presentación oficial. Firmará con América hasta diciembre de 2026, como se adelantó en exclusiva”, dijo el comunicador.

Tomás Ángel, que había llegado
Tomás Ángel, que había llegado a San Diego FC, pasará al América de Cali hasta diciembre de 2026 - crédito @PSierraR/X

El delantero disputó 52 partidos con Nacional entre 2021 y 2023, se fue sin costo a Los Angeles FC en 2024 y después lo enviaron al Phoenix Rising y finalmente a San Diego, equipo con el que jugó 25 partidos en 2025, marcó cuatro goles y dos asistencias, además de que solo tuvo 12 duelos en condición de titular.

“Devolverles esas ganas de competir”

Frente a todo pronóstico, el técnico David González realiza una gran campaña con América, ante las dificultades en la plantilla y sin el presupuesto de otros clubes como Atlético Nacional, Junior de Barranquilla o Millonarios, que se armaron con más figuras.

En charla con el medio América en la red, el entrenador señaló que la clave del éxito del América de Cali estuvo en la gestión emocional: “Nosotros tratamos de llenar de confianza a todos los jugadores, devolverles esas ganas de competir, de ganar partidos y darles claridad con la misma información para todos. También buscamos recuperar la empatía con la hinchada y volver a darle alegrías a la gente, mostrando nuevamente lo que es el Pascual Guerrero, como se vio en los dos últimos partidos”.

David González dirige al América
David González dirige al América de Cali desde el segundo semestre de 2025 - crédito América de Cali

Sobre el manejo de la nómina, González dijo que “es más lo que se dice en las redes que lo que está pasando, la comunicación ha sido clara, certeza, con anticipación. No hubo sorpresas. No es que el que juegue contra Alianza no estará contra Bucaramanga, para nosotros el más importante es el siguiente partido”.

Finalmente, el técnico destacó el ambiente en Cali: “Es una ciudad que conozco de toda mi vida futbolística; esta es la cuarta vez que vivo en la ciudad, ahora con familia y con hijos, disfrutando. El día que padezca, agarro la maleta y me voy​”.

