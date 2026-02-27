Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Pinto habló de James Rodríguez previo al Mundial de 2026 - crédito Montiner Alvis Arrieta / Colprensa

James Rodríguez llegó al Minnesota United con la expectativa de tomar ritmo para lo que será el Mundial FIFA de Norteamérica de 2026, a 104 días de lo que será el pitazo inicial en México y a 110 días del debut de la Tricolor.

Por esta razón, los amantes del fútbol esperan que el capitán tome su nivel competitivo y llegar de la mejor forma a la cita mundialista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

James Rodríguez aguarda por debutar en el fútbol de Estados Unidos, en el partido ante Austin FC - crédito @mnufc / Instagram

Por esta razón, el 26 de febrero de 2026, Jorge Luis Pinto, técnico de la selección Colombia durante 2007 y 2008, mundialista con Costa Rica en Brasil 2014, habló sobre la actualidad de James Rodríguez, destacando sus capacidades, pero que su falta de preparación en los entrenamientos es algo que destaca al exjugador del Club León de México.

“Es un gran jugador, pero tiene que entrenar, y en mi filosofía difícilmente entre porque no lo hace. A mi me encantaría que fuera un berraco, sería una maravilla en el mundo del fútbol, pero no lo es. Hay jugadores como el ”Pibe", Freddy Rincón, Falcao", comenzó a explicar.

Reconoció que pese a que todavía tiene talento a la hora de jugar, su falta de disciplina fue algo que condenó su éxito en los equipos que pasó, dando razón a los entrenadores que no lo tuvieron en cuenta como Zinedine Zidane, Rafael Benítez, Niko Kovač.

“Tiene cosas de mucho valor, no tengo ninguna duda, pero se ha desperfeccionado, se ha caído, dejó de ser lo que él fue, pasó del Real Madrid al Bayern Múnich y no pudo. Pasó del Oporto al Mónaco y tampoco pudo, ha pasado por 4-5 equipos y no ha podido, algo tiene que ver, lo que yo dije, no todos los entrenadores nos equivocamos con él”, detalló Pinto.

Además dejó un interrogante en dónde explicó que le gustaría saber cómo es el trato que Néstor Lorenzo le brinda a James Rodríguez cuando juega con la Tricolor y es llamado a las convocatorias:

“Me gustaría que el profe Lorenzo me contará cómo trata a James Rodríguez en la selección Colombia, yo la verdad lo respeto, porque James le hace caso, lo atiende y sigue sus indicaciones, hasta ahí porque no sé como se tratan y manejan las decisiones entre ellos, pero me gusta el trato”, dijo.

Minnesota United reprogramó partidos por el efecto James Rodríguez para los fanáticos colombianos

El periodista norteamericano confirmó que los partidos de James Rodríguez se reacomodaron a los horarios de Colombia, para los fans del capitán de la selección Colombia - crédito @FavianRenkel / X

El 26 de febrero de 2026, el periodista Favian Renkel (especialista en la cobertura del Minnesota United) informó que la reprogramación de los partidos de James Rodríguez se debe a un ajuste de horarios para que los fanáticos de la selección Colombia puedan ver los juegos del capitán de la “Tricolor”.

“El efecto James. Trasladaron el MNUFC al horario estelar y antes para que los aficionados colombianos pudieran verlo. Creo que simplemente se está haciendo más hincapié en horarios independientes o en un día diferente para que todos puedan ver estos partidos. Es posible que también estén probando estos horarios. Mi experiencia en Suramérica me dice que todo suele ser más tarde en la noche. Sin embargo, el domingo es un poco diferente”.

Este fue el acomodamiento de horarios que publicó de forma oficial el cuadro de los "Loons" - crédito Minnesota United

En este orden, el primer juego de James ante el Vancouver Whitecaps que iba para el 14 de marzo de 2026, se correría el 15 de marzo para las 4:30 p. m. (hora de Colombia).

Por otra parte, el juego ante Los Ángeles FC para el 25 de abril sería para las 4:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el partido ante Real Salt Lake, programado para el 23 de mayo de 2026 está para la misma franja horaria del juego ante Los Ángeles FC.