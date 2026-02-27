Javier Reyes, el colombiano que lleva la bandera de Colombia a la UFC: hora y dónde ver su debut

El colombiano es entrenador por el ex artista marcial Javier Torres - crédito suministrada a Infobae Colombia

El crecimiento de las artes marciales mixtas (MMA) ha provocado que personas de todo el mundo sueñen con ser profesionales en esta disciplina, que ha ganado prestigio gracias a la popularidad de los eventos que realiza la UFC.

Precisamente, la empresa dirigida por Dana White volverá el 28 de febrero a Latinoamérica, puesto que se llevará a cabo un evento con más de diez peleas en México, siendo el local, Brandon Moreno, el que estará en el encuentro estelar.

Debido a la popularidad y el reconocimiento que tiene este deporte en la región, la cartelera tendrá a varios exponentes latinos, lo que incluye no solo mexicanos, sino también argentinos, ecuatorianos y un representante de Colombia. Se trata de Javier “Blair” Reyes, un bogotano de 32 años que debutará en la compañía de Estados Unidos luego de más de 20 peleas profesionales durante su carrera.

¿Quién es Javier ‘Blair’ Reyes?

Reyes fue firmado por la promotora tras ganar por nocaut su última pelea del 2025 - crédito UFC

Reyes no soñó con ser peleador viendo a otros exponentes del deporte, sino que su pasión por las disciplinas de contacto comenzó cuando se volvió fanático del anime Dragon Ball.

Debido a que en Colombia aún es pequeño el número de gimnasios que enseñan MMA, “Blair” tuvo que comenzar de manera empírica y hasta llegó a participar de peleas clandestinas e ilegales.

En la actualidad tiene 27 peleas profesionales, ganando 22 de ellas; también inauguró un gimnasio especializado en Bogotá, en donde sueña formar a las futuras estrellas del deporte para Colombia.

La poca exposición que existe en Colombia para la disciplina hizo que el camino de Reyes fuera más largo en comparación con otros peleadores de su categoría, y aunque tuvo la oportunidad de radicarse en el exterior, aseguró que se mantuvo en Bogotá para ser el ejemplo de las nuevas generaciones.

Reyes finalizó a su último rival en el primer round - crédito UFC

Precisamente, su intención de poner a Colombia en el mapa de las MMA es uno de los motivos que lo empujan para su debut. En diálogo con Infobae Colombia, Reyes habló sobre lo que representa llevar la bandera de su país en un evento de la UFC.

“Mis expectativas para esta pelea realmente son muy grandes. Siento que tengo toda Colombia en mis hombros, todos los ojos puestos encima, y eso me genera algo de presión. Entonces, siento que no es solo ganar esta vez, siento que tengo que ganar, pero demostrar por qué estoy ahí. Tiene que ser una victoria aplastante; para mí, ganar por decisión no va a ser ganar. Tengo que ganar de una manera contundente para darle ese triunfo a Colombia”.

El bogotano aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a su oponente, al que le prometió que vivirá una guerra dentro del octágono.

“Tiene que esperar a una persona que no se va a rendir; siempre voy para adelante y, pase lo que pase, no voy a perder esa noche, porque estoy dispuesto a dejar la vida en el octágono con tal de darle esta victoria a Colombia”.

El colombiano debutará el 28 de febrero en México - crédito UFC

¿Hora y dónde ver el UFC México?

En Colombia, el UFC México podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Paramount+, que cuenta con los derechos de televisión de la empresa norteamericana en la región.

Horario de la cartelera preliminar:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 5:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 6:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 4:00 p. m.

Horario de la cartelera estelar:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 8:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 9:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 10:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 7:00 p. m.