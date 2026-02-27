Deportes

Este será el próximo rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: eliminó a un equipo brasileño

Los ibaguereños vienen de dejar en el camino a Deportivo Táchira y deberá superar a una de las sorpresas de la segunda fase previa para llegar a la ronda de grupos

Deportes Tolima es uno de los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026 - crédito Colprensa

Deportes Tolima se unió al Independiente Medellín como los equipos colombianos en la tercera fase previa de la Copa Libertadores, luego de eliminar al Deportivo Táchira en Ibagué y cumplir con uno de los objetivos de la institución en el primer semestre, que era pasar de ronda.

Los ibaguereños ahora enfrentarán un rival de cuidado en el certamen de la Conmebol, pues viene de dejar en el camino a uno de los clubes brasileños en las instancias de clasificación, desde el punto penal y en condición de visitante, que lo hace muy peligroso para el Pijao.

De otro lado, Junior y Santa Fe esperan en la fase de grupos y por el sorteo, que será el viernes 19 de marzo en Asunción, a donde quieren llegar tanto los tolimenses como el Poderoso, que también tiene equipo para jugar en la tercera fase previa, que es la instancia previa a la ronda principal.

Tolima y su nuevo rival

El conjunto del técnico Lucas González tuvo una llave en la que se esforzó mucho para dejar en el camino a los venezolanos, más allá del marcador apretado, pues el conjunto de Álvaro Recoba le dio pelea hasta el final, pero no tuvo las herramientas para equilibrar las cosas.

Tolima ahora enfrentará a O’Higgins de Chile, uno de los clubes más tradicionales de ese país y que dio una de las sorpresas de la Copa Libertadores, al eliminar a nada menos que Bahía de Brasil, pues el favorito era el Esquadrón de Acero, pero los australes se hicieron grandes de visitantes.

O'Higgins, equipo de Chile que se medirá al Tolima en la Copa Libertadores - crédito O'Higgins

Luego de perder la vuelta por 2-1 en el estadio Arena Fonte Nova, el equipo Lucas Bovaglio se quedó con la serie de penales por 4-3, acabando con las aspiraciones de los brasileños que hicieron un buen encuentro, pero desde los 12 pasos les faltó esa jerarquía para avanzar.

O’Higgins y Tolima se enfrentarán a inicios de marzo, durante la primera y segunda semana del mes, y el ganador entrará en la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor pasará a otra ronda de grupos, la de la Copa Sudamericana 2026.

O'Higgins eliminó a Bahía de Brasil por penales 4-3 y en su casa, lo que causó sorpresa en la Copa Libertadores - crédito O'Higgins

La última vez que los ibaguereños llegaron a la instancia principal del certamen internacional fue en la edición 2022, cuando arribó como campeón de la Liga BetPlay, pasó a octavos de final y fue eliminado por Flamengo de Brasil, pero dejando una presentación sobresaliente.

Premios para el Pijao

La clasificación de Deportes Tolima a la tercera fase previa de la Copa Libertadores no solo lo mantiene en la carrera por acceder a la etapa de grupos del torneo sudamericano más relevante a nivel de clubes, sino que le garantiza un premio económico inmediato y la posibilidad de seguir sumando ingresos en caso de replantearse su trayecto continental.

La Confederación Sudamericana de Fútbol otorga 600.000 dólares a cada uno de los ocho equipos que participan en este tramo del certamen, lo que equivale a aproximadamente 2.200 millones de pesos colombianos para el conjunto de Ibagué.

Deportes Tolima quiere llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que no accede desde la edición 2022 - crédito Deportes Tolima

El equipo dirigido por Lucas González ha conseguido su segundo bono significativo en esta edición de la Copa Libertadores. Antes de alcanzar la tercera fase, Deportes Tolima recibió 500.000 dólares por acceder a la segunda ronda previa, mérito obtenido tras liderar la reclasificación de la Liga BetPlay 2025. Hasta el momento, el club colombiano acumula un total de 1,1 millones de dólares.

Además del incentivo monetario, la reglamentación actual de Conmebol garantiza que los clubes eliminados en la tercera ronda de la Libertadores accedan de forma automática a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por tanto, Deportes Tolima asegura su participación internacional durante 2026, incluso si no logra derrotar a O’Higgins de Chile en la serie pautada para las primeras semanas de marzo.

