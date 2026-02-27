Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

La UEFA Champions League tendrá su final el 30 de mayo de 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest - crédito Pierre Albouy / REUTERS

El 27 de febrero de 2026 se conocieron los cruces de los octavos de final de la UEFA Champions League.

De esta forma, Colombia tendrá cuatro representantes en el torneo de clubes más importante del mundo y que ya conocen su suerte de cara a lo que será la final en Hungría, programada para el 30 de mayo de 2026.

El gráfico muestra el hipotético cuadro de dieciseisavos de final, cuartos y semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, con el FC Barcelona entre los participantes - crédito UEFA

De esta forma, al Bayern Múnich de Luis Díaz, uno de los grandes favoritos para ganar el certamen, jugará ante el Atalanta de Italia, equipo que en la fase de playoffs eliminó al Borussia Dortmund, archirrival de los “Gigantes de Baviera” (apodo del Bayern Múnich).

El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce de Real Madrid y Manchester City, un partido que se convirtió en clásico europeo durante los últimos años.

Por su parte, Galatasaray de Turquía, que cuenta con el defensor Davinson Sánchez y el atacante Yáser Asprilla jugará ante Liverpool.

En caso de que el cuadro de Estambul logre dar la sorpresa, jugará ante el ganador del duelo que protagonizarán París Saint Germain de Francia (vigente campeón del torneo) y Chelsea.

Finalmente, Sporting de Lisboa jugará ante la revelación del torneo: el F.K. Bodø/Glimt de Noruega.

El equipo de Luis Javier Suárez, que viene de clasificar en la séptima casilla del grupo de los 8, enfrentará al equipo nórdico, que viene de dar la sorpresa en los playoffs de la Champions League al eliminar al histórico y tres veces campeón del torneo: el Inter de Milán de Italia.

El ganador de la llave entre portugueses y noruegos, se enfrentará al triunfador del cruce que se dará entre Bayer Leverkusen de Alemania y Arsenal de Inglaterra.

A continuación, estos son los emparejamientos de los octavos de final:

Real Madrid (España) vs. Manchester City (Inglaterra)

F.K. Bodø/Glimt (Noruega) vs. Sporting de Lisboa (Portugal)

Paris Saint Germain (Francia) vs. Chelsea (Inglaterra)

Newcastle (Inglaterra) vs. Barcelona FC (España)

Galatasaray (Turquía) vs. Liverpool FC (Inglaterra)

Atlético de Madrid (España) vs. Tottenham Hotspur

Atalanta (Italia) vs. Bayern Múnich (Alemania)

Bayer Leverkusen (Alemania) vs. Arsenal (Inglaterra)

Así quedó el cuadro de los octavos de final de la Champions League - crédito Pierre Albouy / REUTERS

Bayern Múnich jugará ante el Atalanta de Italia: vienen de eliminar a su archirrival en la Bundesliga

Davide Zappacosta y Daniel Svensson en el Atalanta vs. Borussia Dortmund - crédito Daniele Mascolo / REUTERS

El equipo dirigido por Vincent Kompany y que cuenta con Luis Díaz jugará ante Atalanta de Bérgamo, que viene de eliminar en la serie de playoffs al Borussia Dortmund, archirrival del Bayern en la Bundesliga.

Con los goles de Gianluca Scamacca al 5, de Davide Zappacosta al 45, de Mario Pašalić al 57 y de Lazar Samardžić al 90+8 de tiro penal, dieron el golpe para el Atalanta frente al cuadro alemán, mientras que el descuento fue de Karim Adeyemi al 75 de partido para los “Gigantes de Baviera”.

El partido, resuelto en el último suspiro gracias a un penalti sancionado con intervención del VAR, quedará en el recuerdo no solo por la trascendencia del resultado, sino por el espectáculo y ritmo que ofrecieron ambos equipos. El pase de los italianos se decidió al término de los noventa minutos, cuando Samardžić transformó desde los once metros el tanto definitivo que puso el 4-1 global y desató la euforia de los aficionados de la “Diosa” (apodo por el cual se conoce a Atalanta).

En la segunda mitad, Atalanta sostuvo la intensidad y concretó la remontada con un centro preciso de Marten de Roon que Mario Pašalić transformó en el tercer gol, revirtiendo completamente la eliminatoria y generando una celebración en el Gewiss Stadium. La entrada de Karim Adeyemi en el Borussia Dortmund revitalizó al equipo visitante y le permitió acortar distancias con el 3-1 que forzaba el suspenso hacia el desenlace.

F.K. Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa: Luis Suárez tendrá duelo interesante de Champions League

F.K. Bodø/Glimt eliminó al Inter en un global de 5-2 - crédito Claudia Greco / REUTERS

Sporting de Lisboa por su parte se verá las caras ante el F.K. Bodø/Glimt de Noruega tras la sorpresiva eliminación al Inter de Milán.

La inesperada victoria por 1-2 en San Siro provocó la eliminación de los italianos en los playoffs de la Champions League, dejando al equipo de Cristian Chivu fuera del torneo a pesar del respaldo de los 65.000 asistentes y la presencia de históricas figuras del club como Ronaldo y Christian Vieri.

A lo largo de la primera parte, los locales generaron peligro en jugadas a balón parado y acciones individuales. Federico Dimarco y Marcus Thuram protagonizaron los avances más relevantes, mientras Alessandro Bastoni desaprovechó un remate franco en el minuto 24. El Bodo Glimt, por su parte, fortaleció su bloque defensivo para proteger la ventaja acumulada en Noruega. El arquero Nikita Haikin se lució con intervenciones decisivas, incluyendo una atajada a cabezazo de Dimarco en el minuto 28.

El segundo tiempo mantuvo la tónica de presión del Inter, pero un error cambió el desarrollo del partido. Al minuto 58, Manuel Akanji falló en un pase hacia atrás destinado a Sommer. Ole Didrik Blomberg presionó y, aunque Sommer contuvo el primer avance, Jens Hauge aprovechó el rebote y marcó el 0-1.

La respuesta noruega resultó fulminante. En el minuto 72, Håkon Evjen ejecutó un remate de volea para establecer el 0-2, definiendo prácticamente la eliminatoria. Las cifras de la debacle quedaron selladas cuando Bastoni, en el 76, descontó para el Inter con un tanto de rodilla en el área tras una jugada confusa. Sin embargo, los italianos no lograron capitalizar nuevas ocasiones.

El tramo final del encuentro mostró la desesperación de los nerazzurri. Mientras el capitán Lautaro Martínez lamentaba la eliminación desde la tribuna, el Inter intentó sin éxito vulnerar otra vez la portería de Haikin. Esposito y Thuram no lograron hallar la conexión necesaria para inquietar a la defensa noruega. Por su parte, el Bodo Glimt gestionó los minutos con disciplina táctica, sellando su pase a la siguiente ronda de la Champions League.