Santa Fe anunció refuerzo estelar para tratar de superar la crisis deportiva

En la noche del 25 de febrero, Independiente Santa Fe fue derrotado por Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, partido que estuvo marcado por jugadas polémicas a nivel arbitral.

Por fuera de los debates en torno al gol anulado a Santa Fe en el cierre del compromiso, los hinchas del equipo rojo se han mostrado enojados con el presente que vive el club, puesto que solo ha ganado dos partidos en lo que va de la Liga BetPlay.

En los nueve partidos disputados, el Cardenal sumó 10 puntos y está en el puesto 12 de la tabla de posiciones, a pesar de que tiene más compromisos disputados que gran parte de los equipos en la liga colombiana.

Las cuentas que se hacen en Bogotá sobre la clasificación de Santa Fe a los cuadrangulares son las siguientes:

Debido a que se acerca el debut de Santa Fe en la Copa Libertadores, en la que estará en la fase de grupos por haber sido campeón en el primer semestre del 2025 en Colombia, hay expectativas por el rendimiento que pueda tener el equipo bogotano en el torneo de clubes más importante de Conmebol.

Esto aumentó luego de que el 26 de febrero, en medio de una crisis deportiva, Santa Fe anunció el último refuerzo del semestre; se trata del ofensivo Jader Obrian, que llevaba varios años jugando en la MLS.

Obrian, de 30 años, firmó un contrato de varios años con el león y se sumó al argentino Maximiliano Lovera como últimas incorporaciones de la institución bogotana en el semestre.

Cabe recordar que el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores será el 19 de marzo, después de que se definan los clasificados que disputaron las fases previas de la competencia.

Así ha sido la carrera de Obrian antes de llegar a Santa Fe

Jader Obrian, nacido en María La Baja, Bolívar, ha construido una trayectoria ascendente en el fútbol profesional colombiano e internacional. Inició su carrera en las divisiones menores de Atlético Nacional, aunque no logró debutar con el primer equipo. Su salto al profesionalismo se dio en el año 2015, cuando fue fichado por Águilas Doradas, club con el que debutó en la primera división y empezó a mostrar sus cualidades como extremo veloz y desequilibrante.

Durante su paso por Águilas Doradas, Obrian fue consolidándose como titular, destacando por su capacidad para el desborde, la velocidad y el aporte goleador desde la banda derecha. Posteriormente, pasó a integrar las filas del Cúcuta Deportivo, donde se mantuvo una temporada antes de regresar a Águilas Doradas. En este segundo ciclo, vivió su mejor etapa en el fútbol colombiano, llegando a ser uno de los máximos anotadores del equipo y captando la atención de clubes en el exterior.

Tras un paso por Deportes Tolima, el ofensivo fue vendido al fútbol internacional, más específicamente a Dallas de la MLS. En Estados Unidos también jugó para Austin FC, siendo el último equipo en el que tuvo competencia de manera profesional.

Hasta el momento, Obrian no ha hablado ante los medios de comunicación sobre sus sensaciones tras fichar con Santa Fe y regresar al rentado nacional tras cinco años viviendo en Norteamérica.

Además de Obrian y Lovera, que fueron los últimos en incorporarse al resto de la plantilla, en el primer semestre de 2026 Santa Fe fichó a los siguientes jugadores: Mateo Puerta, Juan Sebastián Quintero, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios, Edwin Mosquera, Nahuel Bustos y Franco Fagúndez; este último se lesionó la rodilla derecha y se perdería gran parte de lo que resta del semestre.