Esta será la fecha y próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: se juega la clasificación al mundial

Colombia viene de medirse con Venezuela en un duelo clave por el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito FCF

La selección Colombia femenina sub-20 se sacudió en el Sudamericano de Paraguay, después de superar a Venezuela en la cuarta jornada, le sirvió para seguir con vida en el certamen y pelear uno de los cuatro cupos al mundial de Polonia, con las cafeteras soñando con su tercera clasificación consecutiva.

El combinado nacional ya sabe cuál será su próximo rival en el hexagonal final, que llega a su cierre con tres encuentros llenos de emociones y suspenso, pues no solo se terminarán de conocer las cuatro selecciones para la Copa de la FIFA, sino la nueva campeona entre Brasil y Ecuador.

Hasta el momento, la Tricolor fracasó en su objetivo de pelear por el título del Sudamericano Femenino Sub-20, pero enfoca todo para salvar la campaña con el cupo al mundial, con una presentación llena de críticas por cómo se afrontó la segunda fase y los problemas en el frente de ataque.

Próximo partido de Colombia

Las cafeteras siguen con la obligación de ganar lo que queda en la fase final, pues arrancaron con dos derrotas y un empate, lo que casi las deja eliminadas antes de tiempo, pero por fortuna llegó el triunfo sobre las venezolanas para respirar de cara a la última jornada.

La selección Colombia femenina sub-20 ahora se medirá con Argentina, que es nada menos que una de sus rivales directas en la pelea por entrar al mundial de Polonia, que también fue líder en la ronda de grupos y luchará hasta el último momento para dejar a la Tricolor con las manos vacías.

Argentina se quedó con el grupo B y se medirá con Colombia en el cierre del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

El partido será el sábado 28 de febrero, con sede y hora por definir de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol, pues los tres encuentros de la última fecha del hexagonal final son determinantes para confirmar las cuatro clasificadas y la nueva campeona del torneo.

Colombia espera un triunfo para llegar a la Copa del Mundo, pues es lo único que le dará la tranquilidad en una fecha que estará llena de emociones hasta el minuto final, con cuatro equipos peleando por los últimos dos tiquetes que quedan, ya que Brasil y Ecuador están listas.

Colombia está a una victoria de clasificar al Mundial Femenino Sub-20 de Polonia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Las dirigidas por Carlos Paniagua también aspiran a llegar a su tercer mundial femenino sub-20 consecutivo, luego de las ediciones de 2022 en Costa Rica, 2024 en territorio colombiano y la de 2026 en Polonia, además de consolidar una plantilla con figuras que previamente jugaron en esta categoría dos años atrás.

Última fecha de infarto

La Conmebol alista todo para lo que será una jornada de suspenso hasta el final, en la que cada gol y acción en los tres encuentros cambiaría el destino de los seis seleccionados en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 en territorio paraguayo.

Para empezar, Colombia y Argentina tendrán duelo directo por la clasificación al mundial, pues ambas llegan con opciones y una victoria la meterá en el certamen, mientras que el empate beneficiaría más a las cafeteras por la diferencia de gol, que es mejor que la de la Albiceleste.

Mientras Brasil jugará para ser campeona, equipos como Colombia pelearán por el cupo al mundial - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El otro juego será entre Venezuela y Brasil, con la Vinotinto gastando su último cartucho para llegar a la Copa del Mundo y solo le sirve ganar, mientras que la Canarinha solo necesita un empate para salir campeona, siempre y cuando las ecuatorianas no goleen en su encuentro.

Finalmente, Ecuador buscará la hazaña del título ante Paraguay, que complicó sus aspiraciones de llegar a la Copa del Mundo y debe ganarle al Tri, que se ilusionaron después de avanzar por primera vez al certamen sub-20 y sueñan con destronar a las brasileñas.