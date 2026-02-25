Deportes

Técnico de la selección Colombia Femenina confirmó que Linda Caicedo estará en la She Believes Cup

La referente de la selección Colombia Femenina fue confirmada por Ángelo Marsiglia tras recuperarse del golpe que generó expectación sobre su estado físico, sumando confianza al debut contra Canadá el próximo domingo en Orlando

Linda Caicedo podrá jugar con
Linda Caicedo podrá jugar con la selección Colombia en la Copa She Believes-crédito Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Colombia se prepara para lo que será el debut de la She Believes Cup, torneo amistoso que servirá de preparación para la Conmebol Liga de Naciones Femenina que se volverá a jugar en abril de 2026, y que dará un cupo a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Por esta razón, la Tricolor ya se encuentra en concentración en Bogotá, y a partir de allí se preparará para lo que será su viaje para Tennessee en lo que será su debut el 1 de marzo de 2026 ante Canadá.

Ángelo Marsiglia entregó detalles sobre
Ángelo Marsiglia entregó detalles sobre el estado de salud médico de Linda Caicedo-crédito Carl Recine/REUTERS

Pero en medio de lo que fue la convocatoria, la presencia de Linda Caicedo, figura de la Tricolor y gran figura del Real Madrid estuvo en duda debido al golpe que sufrió en la fecha 21 de la Liga Femenina de España, en la victoria por 2-0 ante Costa Adeje Tenerife, al minuto 12 de partido.

Allí, la colombiana recibió el golpe al minuto 7 de partido tras un fuerte pisotón que recibió de la jugadora Yerliane Moreno, lo que provocó que saliera del campo en medio de lágrimas, cinco minutos después de la falta.

Pese a ello, la buena noticia sobre el estado de salud y la presencia de Caicedo en el torneo amistoso la entregó Ángelo Marsiglia, técnico de la Tricolor en la atención a los medios de comunicación, el 25 de febrero de 2026, confirmando que la presencia de la delantera está confirmada:

“Linda está bien, va a llegar directamente a Estados Unidos, está un poquito cargada, tuvo un golpe en su tobillo, pero más que el golpe, sale por un chuzón en el ojo, pero esta bien y la vamos a ver en la SheBelives Cup”, dijo.

En medio de la entrega de los reportes médicos, Marsiglia confirmó la baja de Carolina Arias, defensora de la selección Colombia, y que sufrió una fractura en el pie derecho en el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali por la Liga Femenina BetPlay:

“Carolina tuvo un pisón en uno de sus dedos, hoy definimos el reemplazo de ella”.

Estas son las convocadas a la selección Colombia para la ‘SheBelieves Cup’

Convocatoria de la selección Colombia
Convocatoria de la selección Colombia Femenina para la SheBelieves Cup - crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
  • Carolina Arias – América De Cali (COL) - (baja)
  • Catalina Pérez – Racing Club De Strasbourg Alsace (FRA)
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (USA)
  • Daniela Caracas – R.C.D. Espanyol (ESP)
  • Daniela Montoya – Gremio (BRA)
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA)
  • Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
  • Greicy Landazury – Palmeiras (BRA)
  • Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX)
  • Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA)
  • Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
  • Leicy Santos – Washington Spirit (USA)
  • Liced Serna – Pumas (MEX)
  • Linda Caicedo – Real Madrid Esp
  • Manuela Pavi – Toluca F.C. (MEX)
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (MEX)
  • Mary José Álvarez – Olympique De Marseille (FRA)
  • Natalia Giraldo – América De Cali (COL)
  • Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
  • Wendy Bonilla – Pumas (MEX)
  • Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (MEX)

Este es el calendario de la selección Colombia Femenina en 2026

La selección Colombia femenina se
La selección Colombia femenina se prepara para una nueva fecha de la Liga de Naciones Conmebol, torneo que dará cupo a la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2027 - crédito FCF

Colombia debutará el 1 de marzo de 2026 contra Canadá, una de las selecciones femeninas más fuertes en el continente, luego se medirá con Argentina, vieja conocida y próximo rival en la Liga de Naciones, y cerrará con Estados Unidos, que ha sido la “bestia negra” de las cafeteras.

Después de la She Believes Cup, el combinado nacional se reencontraría para abril de 2026, cuando se reanude el torneo clasificatorio al mundial de Brasil 2027 y enfrentará a Perú, Chile y las argentinas, además de que tendrá como sede al estadio Pascual Guerrero de Cali.

A continuación, este es el calendario de juegos que tendrá en el torneo amistoso:

  • Canadá vs. Colombia: 1 de marzo, 2:00 p.m. (GEODIS Park Nashville, Tennessee)
  • Argentina vs. Colombia: 4 de marzo, 3:30 p.m. (ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio)
  • Estados Unidos vs. Colombia: 7 de marzo, 3:30 p.m. (Sports Illustrated Stadium Harrison, Nueva Jersey)

