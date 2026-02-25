Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol respaldó que el mundial se realice en México: “Todo se va a superar”

Se han generado dudas sobre los partidos que se llevarán a cabo en México durante la Copa del Mundo de 2026 - crédito Montaje Infobae (FIFA/AFP)

El 22 de febrero, en el municipio de Tapalpa, en México, se llevó a cabo un operativo militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera o “El Mencho”, máximo líder del cartel de Jalisco Nueva Generación.

Durante años, este peligroso criminal ocupó el puesto más alto dentro de la estructura criminal mencionada, motivo por el que fue comparado en más de una ocasión con “El Chapo” Guzmán o Pablo Escobar.

La importancia del capo quedó en evidencia luego de que fue abatido, puesto que en varias zonas de México se registraron desmanes que habrían sido protagonizados por estructuras del cartel y lugartenientes de “El Mencho” que estaban buscando cobrar venganza.

Desde que se confirmó la muerte del capo, varias selecciones se han pronunciado para pedir garantías sobre su participación en la cita orbital, siendo Portugal, que compartirá grupo con Colombia, una de las federaciones que ha emitido un comunicado sobre este tema.

Se han generado dudas sobre la seguridad de los protagonistas que disputarán partidos en México durante la Copa del Mundo - crédito AP

Ramón Jesurún respaldó a México en medio de la tensión

Durante la presentación oficial del hotel de la Federación Colombiana de Fútbol, en Barranquilla, uno de los temas de los que se habló, aprovechando la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue las garantías de seguridad que ofrecerá México para los compromisos que se disputarán entre el 11 de junio y el 19 de julio en la nación norteamericana.

De manera oficial, el primer pronunciamiento fue por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que aseguró que no hay “ningún riesgo” para los interesados en visitar su nación durante la cita orbital.

Se espera que la FIFA se pronuncie tras la carta emitida por la federación de Bolivia, que disputará el repechaje oficial durante marzo en Monterrey, para pedir que se incrementen las medidas de seguridad.

Colombia jugará los dos primeros partidos del mundial en México - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Por parte de Colombia, que disputará dos partidos en la fase de grupos en México, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, respaldó la organización de México. “Me alegra escuchar al presidente de la FIFA. La FIFA al fin y al cabo es la dueña de todo lo que tiene que ver con el Mundial y nosotros sí queremos mandarle un mensaje a México, como protagonista de nuestros dos primeros partidos de la eliminatoria”, declaró Jesúrun durante una atención a los medios de comunicación.

Cabe recordar que Colombia jugará el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México y el 23 de junio enfrentará al ganador del repechaje FIFA en la ciudad de Zapopan, que hace parte del estado de Jalisco.

“Seguimos estando encantados, contentos y que todo se va a superar, que nosotros creemos que todo va a salir adelante y que estamos muy orgullosos de que nuestros dos primeros partidos sean en Ciudad de México y en Guadalajara y le damos todo el apoyo al pueblo mexicano”, puntualizó Ramón Jesurún.

Jesurún respaldó que México siga siendo anfitrión de la Copa del Mundo - crédito FCF

Por su parte, el presidente de la FIFA mencionó que ha hablado con la presidenta de México y que hasta el momento no hay ningún tipo de posibilidad de que el país azteca deje de ser anfitrión del mundial.

“Desde el principio tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum, en las autoridades, y que estamos convencidos de que todo se va a pasar”, afirmó Gianni Infantino.

Durante la Copa del Mundo 2026 se disputarán 13 partidos en México. Las sedes serán el Estadio Azteca (Ciudad de México), el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey). El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026 entre el equipo local y Sudáfrica, mismo compromiso que comenzó el torneo de naciones de 2010.