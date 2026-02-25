Hora y dónde ver Juventus vs. Galatasaray: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla pueden dejar afuera de la Champions League al histórico equipo italiano

La Juventus se enfrenta al reto de remontar una desventaja de tres goles en el Allianz Stadium ante un Galatasaray que llega en racha positiva - crédito Murad Sezer/REUTERS

La Juventus enfrenta el desafío de revertir una desventaja de tres goles en el partido de vuelta de los playoffs eliminatorios de la Uefa Champions League ante un Galatasaray en estado de gracia, con el pase a los octavos de final en juego este miércoles 25 de febrero en el Allianz Stadium de Turín. La presión no es solo deportiva: la eliminatoria define el rumbo de la temporada para los italianos, que llevan cinco encuentros sin ganar y han encajado 15 goles.

El encuentro de ida en el RAMS Park de Estambul dejó cifras contundentes: Galatasaray remontó un 1-2 adverso en el descanso para imponerse por 5-2. El extremo neerlandés Noa Lang, cedido temporalmente al equipo, marcó dos tantos y fue el gran protagonista, junto a Gabriel Sara, que firmó un gol y una asistencia y fue elegido como el mejor jugador del partido, de acuerdo con uefa.com.

La solidez del conjunto turco se vio reflejada en los reconocimientos posteriores: la UEFA Champions League incluyó tanto a Sara como al defensor colombiano Davinson Sánchez en el once ideal de la ronda, después de que este último anotara un gol clave y dominara en defensa. Esta actuación colectiva coloca al campeón turco con una posición cómoda de cara al cruce decisivo en Italia. En el cuadro turco también es opción el extremo atacante Yaser Asprilla.

Juventus, de local, a evitar el descenso a la Uefa Europa League

Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, apela a la unidad del plantel y al apoyo de los aficionados para buscar una remontada histórica - crédito Murad Sezer/REUTERS

La Juventus, dirigida por Luciano Spalletti, afronta la eliminatoria desde una posición comprometida. El propio Spalletti, en declaraciones a uefa.com, transmitió a sus dirigidos la esencia de la instancia: “Hay partidos que no se juegan tanto como se preparan. Todos debemos unirnos por el objetivo común y necesitamos el gran apoyo de nuestros aficionados. Sabemos que estamos en una situación delicada, pero pedimos a los aficionados que sigan con nosotros porque con ellos a nuestro lado somos más fuertes”.

La derrota sufrida el fin de semana anterior ante el Como (0-2) en la Serie A agudizó la crisis, que se manifiesta en una racha de cinco duelos sin victorias. La duda reside en la portería, donde Michele Di Gregorio atraviesa un momento difícil y podría ceder el puesto a Mattia Perin. En los carriles, la sanción de Andrea Cambiaso y del colombiano Juan Cabal abre opciones para Filip Kostic y para el regreso de Jonathan David en el centro del ataque.

El cuadro italiano buscará inspirarse en precedentes como la remontada ante el Atlético de Madrid en 2019, cuando dos cabezazos de Cristiano Ronaldo sellaron un pase heroico. Spalletti reunió a la plantilla y fue contundente: “Se juegan la Juventus”.

Galatasaray: Victor Osimhen en duda para resistir en Turín

Gabriel Sara y Davinson Sánchez, incluidos en el once ideal de la UEFA Champions League, fueron claves en la solidez del campeón turco - crédito Murad Sezer/REUTERS

El Galatasaray llega con una sola preocupación: la situación física del atacante nigeriano Victor Osimhen, que se perdió el último compromiso liguero ante el Konyaspor, oficialmente por molestias en la rodilla.

Los rumores apuntan a discrepancias salariales, pero el reemplazo, el argentino Mauro Icardi, está dispuesto a asumir la titularidad de ser necesario. La estructura se mantiene con Noa Lang y Baris Yilmaz como los jugadores más importantes en el frente de ataque tras su despliegue en la ida.

Okan Buruk, entrenador del club turco, subrayó la necesidad de mantener el enfoque e intensidad: “Para nosotros no cambia nada. Tenemos que empezar la vuelta igual que empezamos la ida. La Juventus es un equipo fuerte y tendremos que unirnos para enfrentarnos a ellos. Como equipo, en términos de rendimiento y moral de los jugadores, estamos en un buen momento. Solo tenemos que mantener la confianza y los pies en el suelo”, afirmó para uefa.com.

Alineaciones probables, horario y transmisión

El árbitro portugués João Pinheiro dirigirá el encuentro decisivo que se transmitirá por Disney+, con ambos equipos definiendo su futuro europeo en Turín - crédito Galatasaray

El árbitro portugués João Pinheiro arbitrará el partido programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el Allianz Stadium de Turín. El encuentro podrá verse a través de la plataforma Disney+ en el Plan Premium o por ESPN en los planes de televisión por cable.

Por la Juventus, la alineación más probable sería: Di Gregorio o Perin; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Kevin Kelly; Weston McKennie, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Filip Kostic; Francisco Conceição, Kenan Yildiz; Jonathan David.

El Galatasaray alinearía a: Ugurcan Cakir; Attila Szalai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Angeliño Jakobs; Gabriel Sara, Lucas Torreira; Baris Yilmaz, Yunus Akgün, Noa Lang; Victor Osimhen o Mauro Icardi.