El Galatasaray de Dávinson Sánchez pasó del infierno a la gloria: eliminó a la Juventus en la Champions League

Davinson Sánchez fue titular con el Galatasaray ante la Juventus, avanzando a octavos de la Champions en Turín - crédito Khalil Hamra/AP

Galatasaray dio un golpe en la Champions League, luego de dejar en el camino a nada menos que la Juventus, equipo que fue dos veces campeón del certamen y partía como favorito a quedarse con el cupo a los octavos de final, pero que se le fue de las manos en su casa, en Turín.

Dávinson Sánchez fue protagonista en el partido de locura ante la Vecchia Signora, en el Allianz Stadium, donde los turcos sacaron adelante un compromiso que se les iba de manera increíble, pero terminaron celebrando en el tiempo extra y dejando uno de los duelos más emocionantes de la temporada.

De esta manera, el defensor colombiano, junto a Yaser Asprilla, esperan por su nuevo rival en el certamen europeo, con el sueño de ser protagonistas y hacer una campaña inolvidable, pues también pelean por la Superliga de Turquía y en camino de volver a salir campeones.

Galatasaray hace historia

El encuentro en Turín terminó siendo el más atractivo en la jornada de los playoffs el miércoles 25 de febrero, pese a que ese día también se jugaban las llaves del PSG ante Mónaco, con clasificación de los parisinos, y la eliminación del Benfica a manos del Real Madrid, marcado por las denuncias de racismo contra Vinicius Junior.

Galatasaray llegó al partido contra Juventus con ventaja de 5-3, un marcador que se dio en la ida por las falencias defensivas de los italianos, en especial del defensor colombiano Juan David Cabal, uno de los señalados de la caída de la Vecchia Signora en Estambul.

El equipo de Galatasaray que dejó en el camino a la Juventus en la Champions League - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

En el conjunto visitante, Dávinson Sánchez fue titular en la saga posterior, mientras que Yaser Asprilla se quedó en el banco de suplentes, sin sumar minutos y viendo desde el banco cómo sus compañeros resistieron un duro golpe en los 90 minutos, para redimirse en el tiempo extra.

Sánchez fue uno de los mejores calificados en el triunfo 7-5 del Galatasaray ante Juventus en el marcador global, con un puntaje de 7.4 en Sofascore por sus 10 despejes, tres de cinco entradas exitosas, tres tiros bloqueados, cinco recuperaciones de balón, seis de siete duelos ganados en el suelo y dos en el juego aéreo.

Dávinson Sánchez también le había marcador gol a la Juventus, en la ida de los playoffs por 5-3 para Galatasaray - crédito Murad Sezer/REUTERS

Sumado a eso, el colombiano fue el tercer mejor jugador de los turcos en Turín, por detrás de Mario Lemina, con 7.6, y el delantero Víctor Osimhen, el autor de uno de los tantos en el 3-2 a favor de los italianos, pero que no alcanzó para eliminar a los leones en su casa.

Partidazo en Turín

Galatasaray logró el pase a los octavos de final de la Champions League en el Allianz Stadium tras vencer a Juventus en una prórroga marcada por dramatismo e intensidad. A pesar de que el conjunto italiano había nivelado la serie al remontar una desventaja de tres tantos en el tiempo reglamentario, los goles de Victor Oshimen en el minuto 105 y de Baris Alper Yilmaz cerca del final aseguraron el triunfo global para el equipo turco.

Victor Osimhen marcando uno de los dos goles de Galatasaray ante Juventus, que definieron el marcador global por 7-5 para los turcos - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

El cuadro local, que forzó la prórroga gracias a los tantos de Federico Gatti y Weston McKennie, así como a un penal ejecutado por Manuel Locatelli, no pudo sostener el ritmo tras quedar en inferioridad numérica desde el minuto 48 por la expulsión de Lloyd Kelly. Incluso con un jugador menos, la Vecchia Signora estuvo a punto de lograr el cuarto tanto antes de concluir los 90 minutos reglamentarios.

El cansancio físico pesó en los tiempos extra, perdiendo la Juventus la oportunidad de completar la remontada ante un Galatasaray que recuperó la posesión y mostró solvencia en los momentos decisivos.